Sotto le luci di Natale, recensione: l’ennesimo romance, tra elegia di provincia e camicie di flanella

Non si è fatto in tempo neanche a digerire le caramelle guadagnate nel giro di Trick or Treat che già gli addobbi di Natale stanno facendo posto, fin troppo velocemente, a quelli di Halloween. Ne approfitta tutta la melensa ma sempreverde produzione Hallmark, una sicurezza in campo di commedie romantiche televisive tutte uguali e garanzia di lieto fine, per regalarci l'annuale scorpacciata di amori travolgenti, sullo sfondo di paesaggi innevati e case adornate da sogno.

Heather Hemmens e Marco Grazzini in una scena di Sotto le Luci di Natale

Ed a proposito di sicurezze, Sotto Le luci di Natale, il nuovo romance ( è del Natale 2024 ma arriva solo ora da noi) con cui Netflix inaugura la proficua stagione delle feste, sfrutta proprio l'abitudine dello spettatore tipo di questi film, che si aspetta più o meno sempre la stessa storia: dalla città caotica delle grandi possibilità di business, al cuore pulsante della provincia che invece conserva i veri sentimenti, ed infine, l'amore, quello vero.

Il film diretto da Lucie Guest, attrice e regista con all'attivo più di 12 film TV in questo stile, non fa alcuno sforzo per cambiare la classica formnula ed al massimo lavora sui personaggi. Risultato: Heather Hemmens e Marco Grazzini, i protagonisti, interpretano rispettivamente una donna in carriera che torna nella cittadina di provincia per aiutare il fratello a mettere su l'annuale festa di Natale e omaggiare così l'eredità materna e un artista rifugiatosi a vita contadina dopo la rottura con la moglie. Va esattamente come tutti si aspettano (e vogliono) che vada.

Città e campagna, gli opposti si attraggono

L'incontro tra i due interlocutori di questa storia d'amore è fin da subito studiato per intraprendere il classico percorso degli opposti che si attraggono. Arrivata da Los Angeles al ranch di famiglia, alla periferia di Seattle, Emily (Heather Hemmens) quasi investe l'amico di suo fratello, Luke (Marco Grazzini), che vive nella loro dependance e aiuta con gli animali della fattoria. Litigano ed al secondo incontro, in presenza del fratello Nick (Antonio Cayonne), si scambiano frecciatine prevedibili del tipo: "Pensavo fossi molto meno... cittadina" e lei "Non pensavo che fossi un tipo da fattoria".

Heather Hemmens in una scena del film Sotto Le Luci di Natale

Ecco, dialoghi da avanguardia pura per due che il film farà scoprire più vicini che mai, entrambi in fuga dal passato. Sotto le luci di Natale è esattamente il tipo di racconto che ti vuole ricordare, come tutte le pellicole del filone, che la frenesia della città e della carriera fanno male e che, nota stonata per gli intolleranti al lattosio, si dovrebbe abbandonare il latte d'avena, perché, come viene sostenuto più volte nel film, alimentato a suon di latte di capra appena munto, "come si fa a mungere l'avena?"

Hallmark si fa sexy

Marco Grazzini in una foto di scena di Sotto Le Luci di Natale

Lo avevamo notato e raccontato anche l'anno scorso, dall'arrivo di Netflix e le altre piattaforme, non solo a distribuire gli Hallmark ma anche ad aumentare la concorrenza sul film tv romantico per le festività, il famoso canale e produttore in serie di questo tipo di prodotto, sta cercando di trovare una chiave per rinnovarsi e non perdere pubblico. Già da Hot Frosty con Lacey Chabert, aveva spiattellato gli addominali del pupazzone di neve Dustin Milligan per l'80% del film, per intrappolare gli spettatori anche ormonalmente.

Ci riprova dunque Hallmark a farsi sexy, con lo stesso sceneggiatore di Hot Frosty, Russell Hainline, puntando nuovamente agli addominali, quelli di Marco Grazzini ( che a questo punto speriamo si svesta di più anche in Virgin River) e uno scambio di battute ammiccanti su un massaggio che Emily, inizialmente pensa che Luke si sia offerto di farle. Peccato che oltre a questo poi il film non si conceda neanche uno sguardo in più di lussuria, facendoci credere che due persone adulte e vaccinate, lei ormai losAngelina al midollo, e lui ex artista super quotato abbiano inibizioni a scambiarsi anche solo un bacio, assente (spoiler) fino a fine film? Ecco, non ci crediamo. Provaci ancora Hallmark.

Motivare il lieto fine

Il lieto fine dei film Hallmark è sempre stato lo stesso, l'amore prima della carriera, la campagna/la provincia prima della città ma, i tempi sono cambiati, e il pubblico, specialmente quello femminile, potrebbe storcere il naso al dover immaginare sempre una rinuncia lavorativa per ottenere il successo nella vita sentimentale e tenersi "il principe azzurro". Ecco che Sotto le luci di Natale cerca, nel far coronare la storia d'amore tra i due, di dare un colpo al cerchio e uno alla botte, e portare ad entrambi felicità, sia nella vita privata che in quella professionale, senza rinunce. Per farlo, la regista Lucie Guest, lavora lungo la narrazione, a costruire il percorso dei due, raccontando il loro background e le ragioni per cui sono dove sono e cercano altro dalla vita, come a portarci a motivarlo quel lieto fine.

Heather Hemmens e Antonio Cayonne in una scena di Sotto Le Luci di Natale

Nel caso di Emily, si avvale anche di flashback per portarci al rapporto con la madre da poco scomparsa, ammirata ma spesso allontanata o non capita fino in fondo. Se nei film più aderenti alla realtà, trovare la soluzione che soddisfi lui e lei, da ogni punto di vista, potrebbe essere vista, negativamente, come opportunista, in questo genere, che deve rispondere a diverse esigenze ed un pubblico che vuole esattamente l'happy ending che ha immaginato, è un valore aggiunto.