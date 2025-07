La strada verso I Fantastici 4: Gli inizi, ripercorriamo la Fase 5 del MCU

La Fase 6 del Marvel Cinematic Universe sta per cominciare. Ripercorriamo i film precedenti, per capire cos'è successo e cosa dev'essere aggiustato nella Saga del Multiverso.

Ironheart è la serie TV cha ha recentemente concluso la Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, pronto a ripartire con l'ultimo atto della Saga del Multiverso con I Fantastici 4: Gli Inizi. Una saga che, va detto, non è andata esattamente come speravano i Marvel Studios e che, dopo Avengers: Endgame, ha segnato un declino importante nell'interesse del pubblico. Va anche detto, però, che Kevin Feige e i suoi hanno dovuto affrontare una sfida difficilissima: imbastire un nuovo ciclo di storie senza alcuni tra i più importanti pilastri attoriali del MCU, introducendo nuovi personaggi e nuovi pericoli insieme al format televisivo in streaming su Disney+.

Il cast del primo film nella Fase 6 del MCU

Il risultato è stato un pasticcio gigantesco, in cui si sono alternate produzioni validissime e altre molto meno, sia al cinema che in TV. L'idea di puntare tutto sul Multiverso - "un concetto di cui sappiamo spaventosamente poco" anche anni dopo che è stata pronunciata questa iconica battuta, degna di moltissimi meme - non ha funzionato come previsto. E nella Fase 5 la confusione ha regnato sovrana, alimentata dagli strascichi di scioperi, pandemie e altri problemi dentro e fuori i set cinematografici.

Jonathan Majors avrebbe dovuto essere il cattivo nella Saga del Multiverso

Con tutte queste produzioni alla frusta, è mancata una visione più chiara e coerente, in cui ogni regista o sceneggiatore ha fatto un po' quello che voleva mentre le sfere alte cambiavano costantemente idea, annunciavano film e li cancellavano o tenevano in sospeso troppo a lungo, uscendo fuori tempo massimo mentre gli attori invecchiano, trovano nuovi ingaggi o vanno in pensione. Ora i Marvel Studios sembrerebbero aver trovato la quadra giusto in tempo per il gran finale ma prima di tirare le somme sulla Fase 5 vale la pena ricordare da dove siamo partiti e dove stiamo andando, soprattutto se vi siete persi qualche appuntamento e volete recuperarlo.

Ant-Man & The Wasp: Quantumania

Una scena di Ant-Man e The Wasp: Quantumania

Il film che ha dato inizio alla Fase 5 è anche uno dei peggiori nel MCU: una caotica avventura della famiglia allargata di Ant-Man che avrebbe dovuto introdurre il vero antagonista di tutta la saga, Kang il conquistatore. Magistralmente interpretato da Jonathan Majors, Kang è stato scartato quando l'attore, accusato di molestie dalla sua ex, è stato licenziato su due piedi. A quel punto i Marvel Studios hanno dovuto riscrivere in fretta e furia il finale della pellicola, che potrebbe aver segnato anche l'ultima apparizione di Evangeline Lily (Wasp) e Michael Douglas (Hank Pym) nel MCU, dato che si sono ritirati dal cinema. La scena dopo i titoli di coda, in cui innumerevoli varianti di Kang si preparano a conquistare il Multiverso, resta ad oggi insoluta.

Guardiani della Galassia Vol. 3

Guardiani della Galassia Vol. 3, l'ultimo film di James Gunn per il MCU

L'ultima ballata di James Gunn per i Marvel Studios è uno dei migliori cinecomic in assoluto, un finale di trilogia pressoché perfetto che diverte e commuove. Per assurdo, è anche un film praticamente slegato dalla storyline della Saga dell'Infinito, in cui diciamo addio a personaggi iconici come Gamora, Drax, Nebula e Mantis. Il film stabilisce una nuova formazione dei Guardiani della Galassia (Rocket, Groot, Kraglin, Adam e Phyla-Vell) e riporta lo Star-Lord di Chris Pratt sulla Terra, avvertendoci dopo i titoli di coda che "tornerà". Introduce anche il malefico Alto Evoluzionario, sopravvissuto in una scena tagliata ma apparentemente defunto al cinema: il suo futuro nel MCU resta incerto.

Secret Invasion

Secret Invasion segna l'ultima apparizione di Cobie Smulders nei panni di Maria Hill

La prima miniserie TV della Fase 5 imbastisce una storia che sembra importante - uccide la Maria Hill di Cobie Smulders, tra le altre cose - ma che alla fine ha soltanto confuso gli spettatori. Gli Skrull si sono infiltrati nella nostra società, assumendo l'aspetto di personaggi più o meno famosi come Rodey alias War Machine. Allora era lui a combattere in Avengers: Endgame oppure no? E rivedremo mai la Super Skrull interpreta dall'Emilia Clarke de Il Trono di Spade? Almeno ora sappiamo che ci fa nello spazio Nick Fury alla fine di Spider-Man: Far From Home... ma con questa miniserie mediocre si poteva fare molto di più.

Loki stagione 2

Tom Hiddleston tornerà in Avengers: Doomsday

La seconda stagione di Loki riprende esattamente da dov'era finita la prima, spostando il dio asgardiano di Tom Hiddleston in una realtà parallela. La serie prosegue la sottotrama di Kang - che all'epoca non era ancora stata cancellata - e si conclude in un modo che potrebbe spiegare la scomparsa del villain nei prossimi film (ricordiamoci che_ Avengers: Doomsday_ inizialmente doveva sottotitolarsi The Kang Dynasty!). Pur avendo limitate ramificazioni narrative, Loki 2 è una serie pregevole, interpretata ottimamente e con un finale straordinariamente evocativo: il fratello malvagio di Thor fa letteralmente il giro e diventa l'eroico salvatore del Multiverso.

The Marvels

Le protagonista di The Marvels

L'attesissimo incontro tra Ms. Marvel e Captain Marvel - con la partecipazione straordinaria di Monica Rambeau - è un cinecomic passabile, logorato da tagli, riprese aggiuntive e pregiudizi. L'avventura spaziale delle tre eroine, costrette a scambiarsi i poteri mentre combattono un'anonima Kree cattiva che vuole conquistare la galassia, è divertente e incrocia svariate sottotrame, riportando in scena Nick Fury e la sua stazione spaziale. Le scene dopo i titoli di coda sono importantissime: Kamala Khan recluta Kate Bishop per la sua squadra di eroi giovani mentre Monica finisce nell'universo degli X-Men, spalancando le porte al loro ingresso nel MCU.

Echo

Alaqua Cox è Echo nella miniserie omonima Marvel Spotlight

La miniserie che ha inaugurato l'etichetta Marvel Spotlight è più valida di quanto possa far pensare la protagonista Maya Lopez, interpretata da Alaqua Cox, un personaggio secondario introdotto in Hawkeye che abbiamo scoperto essere la figliastra sordomuta di Wilson "Kingpin" Fisk. È proprio lui il mattatore, che torna per la seconda volta nel MCU come comprimario; Echo è infatti una miniserie che fa da ponte con Daredevil: Rinascita, in cui peraltro è menzionata più volte di sfuggita. Gradevole ma evitabile.

Deadpool & Wolverine

Ryan Reynolds e Hugh Jackman in una scena di Deadpool & Wolverine

Il film di Shawn Levy è un vero e proprio concentrato di fanservice, fortemente voluto da Ryan Reynolds e Hugh Jackman nelle loro migliori interpretazioni degli antieroi Deadpool e Wolverine. Più una riflessione sul genere dei cinecomic che un cinecomic in sé e per sé, si tratta di un film sboccato ed esilarante che fa leva sul fattore nostalgia, mischiando la TVA scoperta in Loki con le pellicole Fox anni '90, da Blade a Elektra passando per gli X-Men e Fantastici Quattro. Nonostante la sua natura autoconclusiva, Deadpool & Wolverine pianta i primi semi della Fase 6, anticipando il ritorno di Thor e spiegando meglio alcune caratteristiche del Multiverso, come per esempio le cosiddette "ancore esistenziali", che potrebbero essere importanti nei prossimi film.

Agatha All Along

Kathryn Han, Joe Locke e il cast di Agatha All Along in una scena

Secondo capitolo in quella che potremmo chiamare la trilogia di WandaVision (da concludersi col futuro Vision Quest), Agatha All Along è stata la miniserie rivelazione di questa Fase 5, grazie soprattutto a una Kathryn Hahn in grande spolvero che torna a interpretare l'istrionica Agatha Harkness, intenzionata a riconquistare i suoi poteri percorrendo la Strada delle Streghe. Insieme a lei, uno dei figli immaginari di Wanda Maximoff, interpretato da Joe Locke, e una congrega di streghe incredibilmente talentuose tra cui spiccano Patty Lupone e Aubrey Plaza. Ha poco a che fare con la Saga del Multiverso ma comincia a piantare i semi per il ritorno di Wanda e Visione.

What If...? stagioni 2 e 3

Una scena di What if...?

La serie animata tutta incentrata sul Multiverso si è chiusa definitivamente con la terza stagione ma, dopo un inizio accattivante, abbiamo finito col contare sulle dita di una mano gli episodi davvero validi. La serie ha avuto il merito di raccontarci il Multiverso meglio di qualunque altro film, introducendo personaggi come Kahhori e l'Osservatore di nome Uatu: la storyline dedicata a quest'ultimo, nel finale della serie, è forse la parte migliore della stagione 3.

Captain America: Brave New World

Harrison Ford diventa Hulk Rosso in una scena di Captain America: Brave New World

Scritto, riscritto, girato e rigirato, il primo film incentrato sul nuovo Captain America interpretato da Anthony Mackie, ovvero Sam Wilson, è un cinecomic sottotono che a volte tradisce una natura più adatta al piccolo schermo e allo streaming. La pellicola cerca di sciogliere diversi nodi lasciati in sospeso, come il Celestiale rimasto nell'oceano Indiano dopo Eternals, e si ricollega al passato remoto del Marvel Cinematic Universe, andando a scomodare personaggi apparsi l'ultima volta ne L'incredibile Hulk. In un certo senso, Brave New World spreca il talento di attori come Harrison Ford (che sostituisce il compianto William Hurt nel ruolo del generale Ross) e Giancarlo Esposito, ma è importante perché consolida finalmente il ruolo di Sam nei panni di Cap prima dei prossimi film.

Daredevil: Rinascita

Charlie Cox e Vincent D'Onofrio in una scena di Daredevil: Rinascita

La serie che non pensavamo sarebbe mai uscita davvero invece è arrivata, è passata e noi speriamo che la seconda stagione - prevista per l'inizio del 2026 - saprà fare di meglio perché abbiamo sentito il taglia e cuci che ha caratterizzato la lavorazione dei primi episodi, quando i vecchi scrittori avevano trasformato la serie cult di Netflix in qualcosa di completamente diverso. Per fortuna la prima stagione si riprende intorno al quinto episodio, riassumendo toni cupi e violenti mentre mette Wilson Fisk al comando di New York e Daredevil si prepara alla controffensiva. La serie ufficializza finalmente l'ingresso di Charlie Cox, Vincent D'Onofrio, Jon Bernthal e gli altri nel Marvel Cinematic Universe.

Thunderbolts*

Il cast di Thunderbolts* in una scena del film

Un altro film vittima di troppe riscritture, che però si è rivelato sorprendentemente valido grazie a un cast affiatato che include Florence Peaugh, David Harbour, Wyatt Russell, Lewis Pullman e Sebastian Stan nei panni degli antieroi che diventeranno i Nuovi Avengers... anche se Sam possiede i diritti sul nome. Nonostante le premesse, Thunderbolts* è forse il film più importante della Fase 5: stabilisce il ritorno degli Avengers in non una ma ben due squadre e anticipa i prossimi film con una scena dopo i titoli di coda che rimanda direttamente a I Fantastici 4: Gli inizi. È inoltre un film sulla depressione e sulla salute mentale che commuove e fa riflettere, smarcandosi dai soliti cinecomic.

Ironheart

Dominique Thorne è Riri Williams in Ironheart

L'ultimo capitolo della Fase 5 è una miniserie TV che potrebbe o non potrebbe avere un seguito: il finale rimane completamente in sospeso ma i Marvel Studios hanno già praticamente confermato che rivedremo l'Hood di Anthony Ramos in futuro, e quasi sicuramente Riri Williams (Dominique Thorne) nei film o in qualche altro progetto televisivo. È un'ottima miniserie in sei episodi, profondamente radicata nel Marvel Cinematic Universe, con rimandi al primissimo Iron Man e a Doctor Strange. Inoltre, introduce finalmente il personaggio di Mefisto, interpretato da Sacha Baron Cohen, che si dice tornerà in TV o al cinema.