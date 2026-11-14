Hunger Games: chi era Haymitch prima di Katniss, la vera tragedia dietro il vincitore del Distretto 12

Prima di diventare il mentore cinico, disilluso e perennemente attaccato a una bottiglia di liquore bianco che abbiamo conosciuto accanto a Katniss Everdeen e Peeta Mellark, Haymitch Abernathy era un sedicenne del Distretto 12 con una famiglia da proteggere e un amore per cui valeva la pena sopravvivere. Con l'arrivo di Hunger Games: L'alba sulla mietitura, al cinema anche in IMAX dal 19 novembre con Notorious Pictures, il riflettore torna a puntarsi sul cinquantesimo anniversario dei Giochi, ovvero la celebre Seconda Edizione della Memoria, svelando le radici di uno dei personaggi più complessi e tragici dell'intero universo di Panem.

La vita nel Distretto 12 prima dell'arena

Il protagonista in una scena del quinto film della saga

Nato e cresciuto nella zona più povera del Distretto 12, la stessa che decenni dopo avrebbe forgiato il carattere spigoloso di Katniss, il giovane Haymitch non era un ribelle per vocazione, ma un ragazzo pragmatico e profondamente legato ai suoi affetti: la madre, il fratellino minore Sid e Lenore Dove Baird, la ragazza che amava e che apparteneva alla comunità Covey, lo stesso gruppo musicale da cui proveniva Lucy Gray Baird. A differenza dei tributi dei Distretti Favoriti, Haymitch non possedeva un addestramento militare né risorse privilegiate. La sua unica arma era l'istinto di sopravvivenza unito a una mente acuta, capace di leggere le regole del sistema e di individuarne le falle: una dote che Capitol City avrebbe presto imparato a temere.

La Seconda Edizione della Memoria: 48 tributi e un'arena ingannevole

Il destino di Haymitch cambia per sempre durante i 50° Hunger Games. Per celebrare il mezzo secolo dalla sconfitta dei distretti, il Presidente Coriolanus Snow introduce una regola spietata: il numero dei tributi viene raddoppiato. Non più due ragazzi per distretto, ma quattro, per un totale di 48 giovani gettati nell'arena. In un clima di tensione altissima già dal giorno della Mietitura, Haymitch si ritrova catapultato nei Giochi insieme a tre compaesani, tra cui Maysilee Donner, ragazza della borghesia mercantile del Distretto 12 e legittima proprietaria della spilla della Ghiandaia Imitatrice che anni dopo arriverà nelle mani di Katniss.

Una scena di Hunger Games: L'alba sulla mietitura

L'arena della Seconda Edizione della Memoria rappresenta uno dei picchi più perversi dell'ingegneria di Capitol City: se a prima vista appare come una valle idilliaca, dai colori accesi e dai profumi dolciastri, ogni elemento naturale rappresenta invece una minaccia concreta. Una sfida che Haymitch e Maysilee dovranno affrontare sviluppando un legame forte e di reciproca protezione, che li accompagnerà e segnerà fino alla fine dei giochi.

La vittoria che ha umiliato il Presidente Snow

Come ha fatto un ragazzo del Distretto 12 a sopravvivere a quarantassette avversari? Non con la forza bruta, ma trasformando l'arena stessa in un'arma contro i suoi creatori, senza scendere in dettagli che sarebbero troppo spoilerosi, pur venendo dal romanzo di Suzanne Collins già pubblicato. La sua strategia lo rende un eroe astuto agli occhi di Panem, ma sta di fatto che per Coriolanus Snow, invece, ha commesso un imperdonabile atto di sfida: ha usato le difese di Capitol City per ridicolizzare gli Strateghi, dimostrando che il sistema può essere manipolato. Esattamente ciò che, ventiquattro anni dopo, faranno Katniss e Peeta con le bacche velenose.

Ralph Fiennes è il Presidente Snow

Un affronto che il regime di Snow non può lasciare impunito, facendo sì che l'orrore per Haymitch non si consumi solo nell'arena, ma si trascini anche al suo ritorno a casa. Solo al mondo, privato di ogni ragione di vita e costretto ogni anno a tornare a Capitol City come mentore per accompagnare al macello due nuovi ragazzi del suo distrett, Haymitch trova nell'alcol l'unico rifugio possibile per anestetizzare i sensi di colpa e i ricordi.

Perché la storia di Haymitch cambia il modo in cui guardiamo la saga

Rileggere la trilogia originale alla luce de L'alba sulla mietitura trasforma radicalmente la percezione del personaggio. Dietro il sarcasmo tagliente e l'apparente indifferenza dei primi capitoli di Hunger Games, si nasconde un uomo che ha già combattuto, e perso, la sua guerra personale contro Snow. Quando Haymitch riconosce in Katniss la stessa scintilla di ribellione, non sta semplicemente allenando un tributo: sta cercando un modo per far sì che il suo sacrificio non sia stato vano.

Jesse Plemons è uno dei grandi interpreti del nuovo capitolo della saga

Ed è questa l'intuizione geniale di Suzanne Collins nel tornare alla sua saga, lasciandoci sbirciare in un passato su cui poggiare con solida forza la storia della sua Katniss che il mondo aveva amato. Una intuizione che ora possiamo guardare anche su grande schermo con l'uscita al cinema di Hunger Games: L'alba sulla mietitura, dal 19 novembre anche nelle sale IMAX, grazie a Notorious Pictures.