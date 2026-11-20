Il prequel del film capostipite approfondisce eventi e personaggi dell'universo narrativo creato da Suzanne Collins: ecco i richiami agli altri capitoli della celebre saga. Hunger Games: L'Alba sulla mietitura è solo al cinema dal 19 novembre con Notorious Pictures, anche in formato IMAX.

C'è grande attesa e interesse per l'uscita di Hunger Games: L'Alba sulla mietitura, solo al cinema dal 19 novembre, anche in formato IMAX, distribuito da Notorious Pictures. Tre anni dopo La ballata dell'usignolo e del serpente, il regista Francis Lawrence è tornato dietro la macchina da presa per questo sesto capitolo cinematografico della popolarissima saga young adult: un capitolo che si colloca al secondo posto nella linea cronologica dell'universo di Hunger Games, e precisamente ventiquattro anni prima rispetto agli eventi del film capostipite.

Joseph Zada in scena

In Hunger Games: L'Alba sulla mietitura viene messa in scena infatti la cinquantesima edizione dell'ormai noto "gioco al massacro" organizzato dal regime di Panem, portando al centro della scena un sedicenne Haymitch Abernathy, personaggio a cui aveva prestato il volto Woody Harrelson e che qui invece è interpretato dal giovane attore australiano Joseph Zada.

Non si tratta dell'unico legame fra questo nuovo film e il resto della saga nata dalla penna della scrittrice Suzanne Collins, portata con enorme successo sul grande schermo a partire dal 2012: nel corso della storia è possibile ritrovare infatti riferimenti e personaggi ben noti ai fan di Hunger Games. Andiamo ad analizzare di seguito alcuni dei principali richiami all'angoscioso universo narrativo di Panem e dei dodici Distretti...

Coriolanus Snow: il volto oscuro del potere

Il primo prequel di Hunger Games, La ballata dell'usignolo e del serpente, si proponeva come un'ideale origin story del grande villain della serie: Coriolanus Snow, che in quel film appariva come un giovane mentore ed era interpretato dall'attore Tom Blyth. Se il film del 2023 ci raccontava la sua progressiva trasformazione in antieroe, ne L'Alba sulla mietitura Coriolanus Snow è ormai diventato il Presidente della Repubblica di Panem, carica che manterrà anche in seguito (nella tetralogia di Hunger Games era impersonato dal grande Donald Sutherland), e ha il volto di uno degli interpreti più talentuosi del cinema internazionale, il britannico Ralph Fiennes.

Ralph Fiennes

Figura gelida e controllata, che assiste con silenziosa severità allo svolgimento della Seconda Edizione della Memoria, il Presidente Snow di Fiennes è ormai a tutti gli effetti un crudele antagonista, nonché la maschera di un potere tirannico che si regge su un uso spregiudicato della propaganda.

Lenore Dove Baird e i Covey

Interpretata da Whitney Peak, fin dall'inizio del film Lenore Dove Baird è la fidanzata di Haymitch. La ragazza è un membro del clan dei Covey, un gruppo di musicisti nomadi che era stato confinato nel Distretto 12, e che compariva già ne La ballata dell'usignolo e del serpente: infatti, la co-protagonista del primo prequel della saga era Lucy Gray Baird, interpretata nel film da Rachel Zegler.

Lucy Gray, selezionata come tributo nei decimi Hunger Games, avrebbe avuto come mentore il giovane Coriolanus Snow, sviluppando sentimenti d'amore nei suoi confronti. Rispetto a Lucy Gray, ne L'Alba sulla mietitura Lenore Dove ha un ruolo di minor rilievo, dal momento che non partecipa ai giochi; eppure, la relazione fra lei ed Haymitch costituisce il fulcro emotivo del racconto.

I membri di Capitol City, da Plutarch Heavensbee a Effie Trinket

Oltre ad Haymitch Abernathy, che rincontreremo - adulto e disilluso - a partire dalla 74esima edizione degli Hunger Games, ne L'Alba sulla mietitura compaiono diversi altri personaggi già conosciuti agli appassionati della saga, in quanto fanno parte fin dall'inizio dell'universo di Hunger Games.

Jesse Plemons in una scena

Oltre a Coriolanus Snow, l'altra figura di grande importanza ai fini della trama è Plutarch Heavensbee, il cameraman incaricato di seguire i tributi del Distretto 12: nei film precedenti Plutarch era interpretato dal compianto Philip Seymour Hoffman, mentre qui ha il volto di un attore più giovane ma spesso associato a Hoffman per una certa somiglianza fisica, Jesse Plemons. Dotato di profonda astuzia e intuito strategico, Plutarch è un personaggio ambiguo, che da un lato mette le proprie capacità al servizio della propaganda di regime, ma dall'altro offre preziosi consigli ad Haymitch.

A Capitol City, in occasione dell'allestimento della Seconda Edizione della Memoria, incontreremo poi Effie Trinket, chiamata a fare da stilista ai quattro tributi del Distretto 12: qui è impersonata da una star in ascesa come Elle Fanning, che riproduce la vivacità e i vezzi conferiti al suo personaggio da Elizabeth Banks nei film originali. Caesar Flickerman, il cinico conduttore della cerimonia degli Hunger Games, conosciuto finora con il volto di Stanley Tucci, ne L'Alba sulla mietitura è affidato invece alla verve di Kieran Culkin.

I mentori degli Hunger Games e il seme della ribellione

Fra gli altri membri del ricchissimo cast del nuovo film, nel team dei mentori dei tributi del Distretto 12 figurano Maya Hawke nei panni della vincitrice dell'anno precedente, Wiress, già impersonata da Amanda Plummer negli altri titoli della saga, e la veterana Lily Taylor nella parte di Mags Flanagan, ruolo affidato in precedenza a Lynn Cohen. Pur restando due personaggi di secondo piano ne L'Alba sulla mietitura, Wiress e Mags rappresentano due nomi importanti della saga nel suo complesso, in quanto in futuro offriranno un prezioso contributo alla causa di Katniss Everdeen e dei suoi compagni nell'ottica del tentativo di ribellione contro il regime di Panem.

E proprio in questa prospettiva, un apporto decisamente significativo è quello offerto, già ne L'Alba sulla mietitura, da un'altra vecchia conoscenza della saga: Beetee Latier, interpretato in seguito da Jeffrey Wright, mentre qui è affidato a un giovane talento di Hollywood, Kelvin Harrison Jr. Ex vincitore degli Hunger Games, Beetee viene sfruttato dal regime in virtù delle sue eccellenti capacità nel campo della tecnologia e dell'elettronica: è per questo motivo che conosce meglio di chiunque altro i punti deboli di Capitol City, e fin da questo prequel opera in segreto per sabotare gli Hunger Games e danneggiare dall'interno la propaganda di Panem.

Il futuro della saga: la famiglia Everdeen

Ma a proposito di richiami al resto della saga, uno dei più forti riguarda l'esistenza stessa del suo personaggio-simbolo: Katniss Everdeen, giovane che si batteva contro il sistema nella trilogia letteraria di Suzanne Collins e che, nei primi quattro film del franchise, si è legata in maniera indelebile alla performance di Jennifer Lawrence. La strada di Katniss è destinata a incrociarsi con quella di Haymitch Abernathy, e già L'Alba sulla mietitura presenta alcune allusioni in tal senso: il miglior amico di Haymitch nel Distretto 12 è infatti Burdock Everdeen, il ragazzo che ha condiviso con lui gran parte dell'infanzia e dell'adolescenza.

Burdock e Asterid March, sua fidanzata e in seguito sua moglie, saranno le figure più vicine ad Haymitch soprattutto nel momento durissimo del suo ritorno al Distretto 12. E se l'esistenza del protagonista de L'Alba sulla mietitura sarà drasticamente segnata dalla partecipazione agli Hunger Games e dalle sue terribili conseguenze, Burdock e Asterid offrono agli spettatori un filo di speranza: nella figlia che si preparano a mettere al mondo risiede infatti la possibilità di un altro futuro per questo mondo distopico, la miccia per una nuova e definitiva ribellione.