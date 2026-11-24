Anche voi sentite quel rumore metallico? Del resto, la regola aurea di Hollywood è: batti il ferro finché è caldo. Ecco, la saga di Hunger Games, a giudicare al botteghino, dimostra di essere in ottima salute. Numeri che, nemmeno a dirlo, hanno riacceso l'entusiasmo per possibili sviluppi futuri del franchise. Hunger Games: L'Alba sulla mietitura ha infatti conquistato immediatamente la vetta delle classifiche mondiali con 224milioni di incasso.

Hunger Games - L’alba sulla mietitura, Joseph Zada in una scena

La trasposizione del romanzo prequel pubblicato nel 2025 da Suzanne Collins ha superato al debutto gli incassi d'apertura dei due capitoli precedenti, rilanciando una serie arrivata ormai a sei film dal primo storico episodio del 2012 con Jennifer Lawrence (che ultimamente è tornata a rimarcare, con l'iconico gesto di Katniss, l'importanza sociale e politica della saga).

Dopo L'Alba della mietitura arriva un altro film di Hunger Games?

Come scrive The Hollywood Reporter, Adam Fogelson, presidente di Lionsgate Motion Picture Group, ha ribadito la disponibilità della casa di produzione a rimettersi al lavoro con Collins per espandere ulteriormente l'universo narrativo. Anche considerando che il protagonista, Joseph Zada, interpreta il giovane Haymitch Abernathy, personaggio portato al successo da Woody Harrelson nei primi quattro capitoli, collocando la vicenda 24 anni prima rispetto alla trama del libro originale del 2008. Insomma, lo spazio c'è per creare una nuova storia.

Hunger Games: L'alba sulla mietitura, una scena del nuovo film della saga

"Nutriamo il massimo rispetto per Suzanne in quanto autrice", afferma Fogelson al _THR. "Le ho detto che, se e quando sarà pronta a farmi leggere qualcos'altro, lascerò tutto e andrò ovunque nel mondo per poterlo leggere. E aspetterò pazientemente quella telefonata".

Le parole di Lionsgate sul futuro della saga

L'esordio di Hunger Games: L'alba sulla mietitura ha staccato nettamente quello del pur ottimo prequel del 2023, Hunger Games: La ballata dell'usignolo e del serpente, interpretato da Tom Blyth, Rachel Zegler e Hunter Schafer. Quel capitolo, dedicato alla giovinezza del futuro Presidente Snow - nel film 2026 affidato a Ralph Fiennes -, aveva chiuso la sua corsa nelle sale americane a quota 166,4 milioni, e 361,8 milioni complessivi nel mondo.

"Tutti noi capivamo che la storia che Suzanne voleva raccontare in Songbirds era impegnativa e che era ispirata a farlo", spiega Fogelson. "L'ha fatto in modo straordinario. Chiaramente, il film ha funzionato molto bene per il pubblico che l'ha visto, ma la storia delle origini del cattivo, senza il grande spettacolo degli Hunger Games al centro della narrazione, è una sfida non da poco".

Prosegue: "Siamo in dialogo regolare con questa enorme fanbase, e avevamo molti indizi che una storia come questa potesse riaccendere la passione. Ecco perché abbiamo scelto di investire in questo modo, sia nel piano di produzione che nel casting. Eravamo quindi fiduciosi che ci fossero molti segnali che, se avessimo offerto al pubblico una storia come questa, sarebbero stati pronti a tornare in massa".

L'importanza dei fan

Sul fronte delle possibili trame per un nuovo lungometraggio, Fogelson ha evidenziato come la community di appassionati abbia già avanzato numerose ipotesi su filoni inediti da esplorare all'interno di Panem. Del resto, l'impatto editoriale di L'Alba sulla mietitura è stato altrettanto imponente: con 1,5 milioni di copie vendute nei primi sette giorni, il libro ha fatto registrare il miglior lancio assoluto tra tutti i romanzi della saga firmati da Collins. "I fan ci hanno fatto capire chiaramente che ci sono altre storie che sarebbero entusiasti di leggere e guardare", afferma Fogelson. "Vedremo se qualcuna di queste ispirerà Suzanne a scriverla".

Anche qui, i fan hanno inciso e non poco secondo Fogelson: "Tutto è iniziato con la decisione di Suzanne di raccontare una storia che il pubblico desiderava ardentemente, incentrata su un personaggio amato. Poi, la troupe cinematografica e il gruppo di produzione dello studio hanno collaborato per scegliere il cast e realizzare una versione eccezionale della storia", afferma Fogelson. "Questo è uno dei cast più azzeccati di cui abbia mai fatto parte". A giudicare dal risultato, non possiamo che confermare.