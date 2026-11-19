Il mondo di Panem torna sul grande schermo con una storia ambientata molto prima della rivolta di Katniss Everdeen.

Hunger Games: L'Alba sulla mietitura (The Hunger Games: Sunrise on the Reaping in versione originale), diretto da Francis Lawrence, porta al cinema uno degli episodi più drammatici della storia della saga: la cinquantesima edizione degli Hunger Games, conosciuta come la seconda Edizione della Memoria.

Tratto dal romanzo di Suzanne Collins, il film uscirà il 19 novembre solo al cinema e in IMAX, distribuito da Notorious Pictures.

Al centro del racconto c'è un giovane Haymitch Abernathy, molto diverso dall'uomo cinico e disilluso che il pubblico ha imparato a conoscere nei precedenti capitoli del franchise. A interpretarlo è Joseph Zada, protagonista di una vicenda che approfondisce il passato di uno dei personaggi più importanti della storia di Katniss. Accanto a lui, un cast ricco di volti noti e una reunion particolarmente attesa: quella di Jennifer Lawrence e Josh Hutcherson, nuovamente legati ai personaggi che hanno reso celebre la saga.

Haymitch torna nell'arena: cosa racconta il nuovo Hunger Games

Hunger Games - L’alba sulla mietitura, Joseph Zada in una scena

La vicenda si svolge 24 anni prima degli eventi del primo Hunger Games, durante il cinquantesimo anniversario della competizione organizzata da Capitol City. Per celebrare la ricorrenza, il presidente Snow introduce una regola ancora più spietata: ogni distretto deve mettere a disposizione il doppio dei tributi rispetto alle edizioni ordinarie. Una decisione che porta il numero dei ragazzi costretti a entrare nell'arena a livelli mai raggiunti prima.

Nel Distretto 12 vive il giovane Haymitch Abernathy, che vede la propria quotidianità cambiare improvvisamente quando il suo nome viene estratto durante la mietitura. Il ragazzo viene così trascinato in una competizione in cui la sopravvivenza sembra quasi impossibile. Nell'arena incontra Maysilee Donner, interpretata da Mckenna Grace, e si trova coinvolto in un'alleanza con altri tributi decisi a mettere in discussione il potere di Capitol City.

La lotta per restare vivo diventa progressivamente qualcosa di più di una semplice sfida individuale. Il film ricostruisce le esperienze che contribuiranno a definire il carattere di Haymitch e il suo rapporto con il sistema degli Hunger Games, mostrando anche le radici della sua futura opposizione al regime.

Dal giovane Haymitch a Katniss: il cast del film

Il ruolo del giovane Haymitch Abernathy è affidato a Joseph Zada, chiamato a raccogliere l'eredità del personaggio interpretato da Woody Harrelson nei precedenti film. Al suo fianco troviamo Whitney Peak nel ruolo di Lenore Dove e Mckenna Grace in quello di Maysilee Donner.

Hunger Games: L'alba sulla mietitura, una scena del nuovo film della saga

Tra gli interpreti principali figurano anche Ralph Fiennes, che veste i panni del presidente Coriolanus Snow, Elle Fanning, nei panni di Effie Trinket, e Kieran Culkin, che interpreta Caesar Flickerman. Jesse Plemons è Plutarch Heavensbee, mentre Maya Hawke veste i panni di Wiress. Nel cast sono presenti inoltre Glenn Close, Kelvin Harrison Jr., Lili Taylor, Billy Porter e Iris Apatow. Una delle sorprese più attese riguarda però il ritorno di Jennifer Lawrence. L'attrice riprende il ruolo di Katniss Everdeen, insieme a Josh Hutcherson, nuovamente nei panni di Peeta Mellark. Anche Woody Harrelson torna a interpretare Haymitch. Le loro apparizioni riportano sullo schermo alcuni dei protagonisti più amati della saga, creando un collegamento diretto tra il racconto delle origini e gli avvenimenti già conosciuti dal pubblico.

Come si inserisce il film nella storia di Hunger Games?

Hunger Games: L'alba sulla mietitura, una scena del nuovo film della saga

Con L'Alba sulla mietitura, il franchise cinematografico di Hunger Games raggiunge il suo sesto capitolo. Il percorso sul grande schermo era iniziato nel 2012 con il primo film, seguito nel 2013 da La ragazza di fuoco. La storia di Katniss era poi proseguita con Il canto della rivolta - Parte 1 nel 2014 e Il canto della rivolta - Parte 2 nel 2015.

Dopo una pausa di diversi anni, il mondo creato da Suzanne Collins era tornato al cinema nel 2023 con Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente, prequel dedicato alla giovinezza di Coriolanus Snow.

Il nuovo lungometraggio compie un ulteriore passo indietro nella cronologia di Panem, concentrandosi su un'altra figura fondamentale dell'universo narrativo.

Alla regia torna Francis Lawrence, già dietro la macchina da presa degli ultimi quattro film della saga. La sceneggiatura è firmata da Michael Lesslie e Michael Arndt, mentre Suzanne Collins è coinvolta nel progetto anche in qualità di produttrice esecutiva.

Hunger Games: L'alba sulla mietitura debutta nelle sale italiane oggi, giovedì 19 novembre 2026, distribuito da Notorious Pictures. Il film sarà disponibile anche in IMAX, un'opportunità per ritrovare sul grande schermo l'universo di Panem attraverso un'esperienza cinematografica pensata per valorizzare le sequenze ambientate nell'arena.