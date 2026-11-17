Il valore del dubbio, i contrasti e l'altro lato di un'Europa sempre più polarizzante: con lucidità il regista rumeno alza la tensione mantenendo sempre equilibrate le sue irrisolte domande. Ottimi Sebastian Stan e Renate Reinsve.

Cristian Mungiu non ha alcuna intenzione di inquadrare un'"interessante verità", piuttosto si concentra nell'esacerbare, fin oltre il bordo, il concetto di contraddizione come fino illogico di un cinema che punta sui concetti e sulle immagini, scavando fino giù, nei meandri dei dubbi più profondi. Tirando e rilasciando il fiato, come quando la temperatura s'abbassa e il naso si gela, Fjord inquadra - letteralmente - un microcosmo europeo dal sapore strettamente e amaramente contemporaneo.

Sebastian Stan in Fjord

Per volere del regista, sempre lucido, ma in questo caso un filo semplicistico (ma tant'è), la sua Palma d'Oro (già, Fjord ha trionfato a Cannes) è lo specchio, come sottolinea Mungiu, di un'Europa frammentata e quindi di una società sfilacciata e strumentalizzata, incapace di andare oltre il proprio ombelico. L'altro lato della "globalizzazione", dirà Mungiu, ma forse sarebbe meglio aggiungere che Fjord mette in scene le conseguenze di una visione sì globale ma anche e soprattutto estremizzata, prosegue il regista, rispetto al contrapposto di "gruppi rivali contrapposti che si ignorano, si disprezzano e spesso si detestano a vicenda".

Fjord, la trama: benvenuti (o forse no) in Norvegia

Fjord, l'avrete capito fin dal titolo, è ambientato in Norvegia ma, attenzione, "la storia è ambientata in Norvegia", spiega Mungiu nelle note di regia, "ma poteva essere ambientata in qualsiasi altro paese nordico". Una sottolineatura sostanziale: "qualsiasi altro paese nordico". Perché l'intelligenza dello script, in questo caso, si sofferma sul luogo comune che vorrebbe la Scandinavia come riva di democrazia, progressismo, uguaglianza. Tutto abbastanza fuorviante, e ben lontano dalla realtà.

Fjord: una scena del film

Il contesto è allora primario per la famiglia Gheorghiu (Sebastian Stan e Renate Reinsve), coppia rumeno-norvegese che si trasferisce, prole al seguito, in un remoto fiordo. La famiglia stringe amicizia con i vicini, gli Halberg (Lisa Carlehed e Markus Tonseth). Sono diversi, ma sembra che vadano d'accordo. Le cose cambiano quando Elia (Vanessa Ceban), la figlia più grande dei Gheorghiu, si presenta a scuola con alcuni lividi. Il vociare della comunità si chiede se c'entri qualcosa "l'educazione tradizionale" ricevuta dai genitori.

L'altro lato dell'Europa

Fjord, dal ritmo incalzante ma, contemporaneamente, avvolto da un'atmosfera quasi rarefatta che cristallizza il suo bollente spirito (e proposito di contraddizioni), non ha come detto la pretesa di rispondere alla quantità di domande messe in serie dall'autore rumeno, ma come ogni buon film che si rispetti ha il coraggio di contrapporre diverse vedute sull'argomento, puntellando quelle visioni opposte che hanno portato la società della "post-verità" a regredire in una specie di dimensione selvaggia in cui il pensiero umano e quindi il naturale dubbio è sparito, e anzi è reso inerme da una dottrina che prevede una continua ed estenuante manipolazione.

La famiglia, le tradizioni, i luoghi, le religioni, l'istruzione, le lingue, e lo Stato che pretende e, per di più, intacca l'educazione dei figli che non "appartengono" solo alla rispettiva famiglia ma, in generale, a una società intera. C'è tutto nello spaccato umano di Mungiu. Ma una società, per essere davvero sana, non può sovrastare l'individuo - come invece sta accadendo sempre più, anche nella democratica Europa.

Se è banale ricordarlo, Fjord, che vive di scrittura e si lega alla prova enorme di Sebastian Stan e Renate Reinsve, ha dalla sua il miglior equilibrio per osservare i contrasti di una "società liberale" che così libera non è. In fondo, al cinema come nella vita, l'equilibrio e soprattutto il buon senso dovrebbero regolamentare ogni aspetto della vita. E quello di Fjord, che dirada le nuvole grigie e forza di contrasti e dilemmi, diventa un punto di vista incandescente capace di squagliare anche il ghiaccio più spesso.