Lucca Comics 2026: da Hunger Games a I Cavalieri dello Zodiaco, tutti gli appuntamenti del 1° novembre

L'ultima giornata di Lucca Comics & Games 2026 si prepara a salutare il pubblico con un programma che mette insieme grandi saghe cinematografiche, animazione giapponese, fenomeni internazionali e storie capaci di conquistare gli appassionati.

Domenica 1° novembre si chiude la cinque giorni di anteprime, incontri e proiezioni speciali, con una serie di appuntamenti dedicati ad alcuni degli universi più amati dal pubblico.

Hunger Games - L'alba sulla mietitura chiude il programma Movie

Hunger Games - L’alba sulla mietitura, Ralph Fiennes in una scena

Tra i momenti più attesi c'è la proiezione speciale di Hunger Games - L'alba sulla mietitura, nuovo capitolo cinematografico tratto dalla saga letteraria di Suzanne Collins. L'appuntamento è fissato alle 18.00 al Cinema Astra e rappresenta la chiusura ufficiale del programma Movie.

Diretto da Francis Lawrence, il film riporta gli spettatori nel mondo di Panem, con un cast che combina interpreti affermati e una nuova generazione di protagonisti. L'uscita nelle sale italiane è prevista per il 19 novembre, con distribuzione Notorious Pictures.

L'universo di Hunger Games sarà protagonista anche fuori dal cinema. Per tutta la giornata, Palazzo Sani ospiterà una mostra aperta al pubblico con i costumi di scena del film, mentre in Piazza San Giusto continuerà l'installazione dedicata alla saga. Un'occasione per immergersi nell'immaginario della produzione anche al di fuori della sala cinematografica.

Tra gli appuntamenti del pomeriggio ci sarà anche quello dedicato a KPop Demon Hunters. Netflix torna a Lucca Comics & Games con un'esperienza interamente dedicata al film d'animazione che ha conquistato il pubblico internazionale a ritmo di musica.

Nel pomeriggio una parata di cosplayer attraverserà le strade della città fino al Cinema Astra, dove alle 15.30 è prevista la proiezione sing-along di KPop Demon Hunters: Canta con Noi. Un appuntamento pensato per trasformare la visione in un'esperienza collettiva, tra musica e partecipazione del pubblico.

I Cavalieri dello Zodiaco e l'anteprima di Shangri-La Frontier

I cavalieri dello zodiaco: un'immagine della serie

Grande spazio anche all'animazione giapponese, con un appuntamento dedicato a una delle serie più amate da diverse generazioni. Sky e NOW celebrano i 40 anni de I Cavalieri dello Zodiaco con un incontro che ripercorrerà la storia, il mito e l'immaginario della saga. Alle 13.30 al Cinema Astra saranno protagonisti Jake La Furia, Maurizio Merluzzo e Giorgia Vecchini, che prenderanno parte al talk seguito dalla proiezione dei primi due episodi.

Per chi volesse recuperare la serie, tutte le stagioni sono disponibili su Sky e NOW.

La giornata cinematografica inizierà però già alle 11.00 al Cinema Astra, dove Crunchyroll presenterà in anteprima i primi due episodi di Shangri-La Frontier 3. Un appuntamento rivolto agli appassionati di animazione giapponese contemporanea, che potranno scoprire in anticipo il nuovo capitolo della serie.

Il programma si sposterà infine all'Auditorium San Girolamo, alle 15.00, per la proiezione di La mia anima ha fretta, opera prima di Giuseppe Contarino. Il documentario racconta la storia di Nicolas Gentile che, dopo una diagnosi capace di cambiare il suo rapporto con il tempo, decide di trasformare un sogno in realtà: costruire in Abruzzo una vera Contea Hobbit ispirata all'universo di J.R.R. Tolkien.

Alla proiezione saranno presenti Nicolas Gentile, Giuseppe Contarino, Guido Fiandra, Blindur, Olga Totrova e Gianluca De Angelis.

Dalle grandi produzioni cinematografiche agli anime, passando per il K-pop e il racconto documentaristico, l'ultima domenica dell'Area Movie propone un programma trasversale, capace di coinvolgere pubblici diversi e di chiudere la manifestazione nel segno delle storie e degli universi che alimentano la cultura pop contemporanea.