Grey’s Anatomy 22, la recensione: una stagione che parte col botto

Grey's Anatomy 22 inizia col botto. Avevamo lasciato Meredith Grey (Ellen Pompeo) e gli altri protagonisti del medical drama più longevo della tv in preda ad un'esplosione al Grey Sloan Memorial Hospital. "Il mio nome è sull'edificio" dice un'incredula Meredith alla guardia di sicurezza che non vuole farla entrare perché stanno evacuando i piani coinvolti.

Ellen Pompeo guida di nuovo il team dell'ospedale

Chi sopravvive? Chi ci lascia? Le classiche domande da procedurale generalista la fanno da padrone nei primi episodi della 22esima stagione, che offre anche più di qualche sorpresa. Attenzione agli spoiler.

Grey's Anatomy 22: chi sopravvive e chi muore?

Molti dei pazienti e dei protagonisti del medical drama si trovano in fin di vita. Nel mentre, devono effettuare operazioni al limite, come da tradizione nella serie ABC, disponibile su Disney+. Accade a Millin (Adelaide Kane) mentre viene guidata da Monica Beltran (Natalie Morales), bloccata sotto le rovine in attesa dei soccorsi.

Natalie Morales è in pericolo nella premiere di Grey's Anatomy 22

Succede a Link (Chris Carmack), anche lui rimasto gravemente ferito. Lo stesso accade a Nora (Floriana Lima), l'amica d'infanzia di Owen (Kevin McKidd), che ha diviso lui e Teddy (Kim Raver) per l'ennesima volta (un po' troppe, oramai). Al capezzale di Link si precipitano Amelia (Caterina Scorsone) e Jo (Camilla Luddington), le due donne della sua vita, madri dei rispettivi figli, cercando di non farsi prendere dal panico.

Dopo 22 anni, c'è ancora suspense

Grey's Anatomy 22. Una scena straziante del primo episodio.

Anche se era facile dedurre chi potesse morire, siamo comunque rimasti un po' sorpresi e avevamo paura di dover dire addio ad un volto davvero storico. Grey's Anatomy riesce ancora a tenere alto l'interesse; anche se in parte per inerzia e affezione a personaggi che seguiamo da tanto tempo. Una stagione che fin dall'episodio-disastro richiama i i tempi d'oro di Codice Nero. C'è chi ha perso qualcuno, chi è sopravvissuto per miracolo, chi deve fare i conti con le proprie questioni in sospeso.

Vecchi e nuovi volti nel medical drama

I nuovi episodi strizzano prepotentemente l'occhio al passato anche grazie al ritorno - seppur momentaneo - di alcuni vecchi volti, come Maggie (Kelly McCreary) e Jackson (Jesse Williams). Si tratta di una conseguenza dell'esplosione e soprattutto del trauma che questa lascia a tutti i personaggi. Accanto ai volti storici, ci sono le new entry intraviste nel precedente finale: i nuovissimi specializzandi al primo anno, tra cui il ragazzo con cui è andata a letto Griffin (Alexis Floyd) senza sapere chi fosse.

Grey's Anatomy. "Le sorelle" riunite nella ventiduesima stagione

Un escamotage narrativo che ancora una volta richiama il passato. Se lei e Adams (Niko Terho) dovevano essere i nuovi Mer & Derek - ovvero la coppia che diede inizio alla serie - qui i ruoli si sono invertiti col nuovo specializzando. Anche la roulotte di Owen è un chiaro riferimento al compianto Dr. Sheperd. Altra citazione sottesa al passato è la parentesi di Warren (Jason George) nei vigili del fuoco di Seattle nello spin-off Station 19. Viene sfruttato anche il "post-disastro", con un caso che riguarda gli operai che stanno ricostruendo l'ospedale. Perché questo ha saputo fare la serie nel corso delle annate e delle varie uscite di scena: ha imparato a ricostruire se stessa più volte.

Una serie nuovamente corale

Griffin e il nuovo specializzando: l'amore è nell'aria?

Il medical drama ritrova un senso di coralità che forse aveva un po' perso negli ultimi anni, proprio grazie all'esplosione e al disturbo da stress post-traumatico che colpisce un po' tutti. Fin dall'inizio la protagonista assoluta è sempre stata Meredith - dal nome nel titolo della serie fino alla targa sulla facciata dell'ospedale - pur in un ambiente comunque corale. Con la sua uscita di scena come personaggio regolare, gli autori hanno ritrovato il lavoro di squadra, facendolo tornare centrale nella narrazione.