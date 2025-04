Grey’s Anatomy 21x09, recensione: un ritorno all'insegna del trauma. E del cambiamento climatico

Le midseason premiere e finali sono degli episodi speciali della cara vecchia tv generalista, non sempre corrispondenti ad un disastro ma comunque importanti perché devono aprire o chiudere i cliffhanger lasciati in sospeso qualche mese prima, sia per quanto riguarda i destini dei personaggi sia per ciò che concerne l'evoluzione dei loro rapporti.

Il destino di Joe in bilico

Lo sa bene Grey's Anatomy il medical drama più longevo della tv giunto a quota 21 stagioni e già rinnovato per una 22esima. Pur essendo questo il mese di Ellen Pompeo in Italia, complice la doppia programmazione su Disney+ della sua miniserie Good American Family e del ritorno della serie che l'ha resa celebre in tutto il mondo, l'attrice non è presente (se non in voiceover) nel doppio episodio che fa da ponte a metà ventunesima stagione. Eppure funziona alla grande.

Grey's Anatomy 21x09: dopo la rapina

Strutturati e specializzandi

L'elemento che aveva lasciato più di tutti gli altri i fan col fiato sospeso dallo scorso inverno era stato sicuramente l'esito del furto all'alimentari in cui si trovano coinvolti loro malgrado Adams (Niko Terho) e Jo (Camilla Luddington), citando l'incidente che ha segnato la carriera di entrambi i fratelli Sheperd, Derek e Amelia (Caterina Scorsone): alla fine a ricevere il colpo di pistola è stato proprio il rapinatore e questo crea una serie di dilemmi etici e morali per i medici coinvolti, a partire da Griffith (Alexis Floyd) dato il suo coinvolgimento amoroso con Baby Sheperd.

Vecchia e nuova guardia

Dal canto suo Jo deve affrontare lo stress e i pericoli della gravidanza con Link (Chris Carmack) e quest'ultimo non sembra aiutarla più di tanto, preso dal panico, insieme al responsabile di maternità un po' troppo giovane. Ci penserà Miranda (Chandra Wilson). Vengono comunque portati d'urgenza al Grey Sloan Memorial Hospital, insieme a svariati altri incidenti per una decisione istintiva di Warren (Jason George) che gli si ritorcerà contro. L'altro destino in sospeso era quello della paziente atletica figlia dell'interesse amoroso di Winston (Anthony Hill), quasi morta sul tavolo operatorio con possibili conseguenze gravi dopo l'intervento. Sarà occasione di scontro sull'arroganza medica con Amelia.

Un grande ritorno per la serie Disney+

Ci sono quindi tutti gli elementi al posto giusto in questa midseason premiere di Grey's Anatomy 21 e tutti i personaggi - non solo quelli rimasti coinvolti nel furto - devono affrontare le conseguenze del disturbo da stress post-traumatico. Millin (Adelaide Kane) deve provare a superare l'addio di Yasuda, che ha lasciato definitivamente il programma di specializzazione. Proprio lei, l'unica a cui aveva davvero permesso di avvicinarsi dopo che per tutta la vita era stata abituata a poter contare solamente su se stessa, infatti anche con Blue (Harry Shum Jr.) era stata molto chiara fin dall'inizio sul loro essere solamente amici di letto. Ora tocca allontanare Griffith, al contrario del comportamento dei Magic Five originali.

Grey's Anatomy. Adelaide Kane e James Pickens Jr. e Anthony Hill in una scena della midseason premiere nella ventunesima stagione.

In questo, è quasi speculare il personaggio di Jo - l'attrice è davvero incinta nella realtà - che ha sempre dovuto cavarsela da sola e ora deve imparare a far parte di una coppia funzionale, a differenza di quando stava con Alex. L'altro tema principale è il cambiamento climatico che porta Warren a voler addirittura pensare ad un programma che incroci il suo passato da vigile del fuoco con quello attuale di specializzando per affrontare un'emergenza da calamità naturale, a cui come sappiamo quasi sempre nei procedurali non sono preparati, come spesso capita nella realtà.

Una coppia storica del medical drama

Non mancano gli eterni alti e bassi dei veterani del cast, Teddy (Kim Raver) e Owen (Kevin McKidd) - forse l'unica vera parte noiosa di tutta la vicenda: il ritorno dell'amica d'infanzia di lui dopo l'intervento (la guest star Floriana Lima) mette in crisi il loro matrimonio, che già da un po' cammina sui carboni ardenti anche per le "uscite" di lei. Eppure come capo dell'ospedale non potremmo immaginare nessuno più sensato al momento, rispetto a Richard e allo stesso Owen. Proprio i vecchi interpreti vengono lasciati in disparte per essere più di supporto ai più giovani, ma è anche giusto in vista del passaggio di testimone sempre più evidente verso le nuove leve.