I giovani Avengers: facciamo il punto dopo Agatha All Along

Ormai da qualche tempo si vocifera che i Marvel Studios stiano preparando una nuova generazione di eroi per i film del Marvel Cinematic Universe: inizialmente si pensava che la Fase 4 avrebbe imbastito queste storie e sostituito gli Avengers originali nel corso della Saga del Multiverso, ma è sempre più evidente che questi giovani attori saranno complementari agli eroi adulti che già conosciamo. Tuttavia, la strada verso una pellicola corale sembra ormai imboccata, soprattutto dopo la scena finale di _The Marvel_s in cui l'esuberante Ms. Marvel incontra Kate Bishop e la informa che sta mettendo su una squadra, chiedendole se sapeva che Ant-Man ha una figlia.

Kamala Khan recluta Kate Bishop in The Marvels.

Il dado è tratto, insomma, e l'introduzione - o il ritorno, fate voi - di Billy Maximoff nella recente miniserie Agatha All Along è un segnale forte e chiaro che qualcosa sta arrivando. Se al cinema o in TV è ancora presto per dirlo, ma vale la pena fermarci un attimo a fare il punto della situazione: quali "giovani Avengers" ci hanno presentato finora i Marvel Studios? Cominciamo dall'inizio...

Kamala Khan

Iman Vellani è Kamala Khan alias Ms. Marvel.

Interpretata da Iman Vellani, Kamala Khan alias Ms. Marvel è forse la giovane supereroina più famosa del Marvel Cinematic Universe, se non altro perché è l'unica, finora, ad avere avuto una miniserie TV tutta sua, intitolata appunto Ms. Marvel. Già disponibile su Disney+ dal 2022, ci ha raccontato come questa adolescente del New Jersey di origini pachistane abbia ottenuto i suoi poteri grazie a un antico bracciale che sembrerebbe aver attinto a una mutazione genetica nel suo DNA. Il bracciale, in realtà un manufatto extraterrestre, ha attirato l'attenzione dei Kree, coinvolgendo la ragazza in un'avventura spaziale insieme a Carol Danvers e Monica Rambeau nel film The Marvels. Vellani è stata una scelta perfetta: l'attrice era già appassionata di fumetti Marvel prima di diventare Kamala Khan, è famosa per aver bacchettato pubblicamente Kevin Feige sulla continuità narrativa ed è stata assunta da Marvel per scrivere le storie a fumetti dell'eroina che interpreta, oggi negli X-Men.

Kate Bishop

Hailee Steinfeld è Kate Bishop.

Interpretata da Hailee Steinfeld, Kate Bishop appare per la prima volta nella miniserie Hawkeye del 2021: è una formidabile arciera che idolatra Clint Barton, nonostante abbia perduto il padre proprio nella famosa battaglia di New York tra gli Avengers e i Chitauri. Nella miniserie, Kate aiuta un reticente Clint a vedersela con le macchinazioni di Wilson Fisk e la sete di vendetta di Yelena Belhova, che lo accusa della morte di Natasha Romanoff. Alla fine, Kate entra nella famiglia allargata dei Barton, diventando la vera e propria spalla di Occhio di falco. È lei che Ms. Marvel recluta alla fine del film The Marvels, intrufolandosi nella sua abitazione a New York.

Cassie Lang

Kathryn Newton è Cassie Lang.

La figlia di Ant-Man, da adolescente dopo il Blip, è stata interpretata prima da Emma Fuhrmann in Avengers: Endgame e poi da Kathryn Newton in Ant-Man and the Wasp: Quantumania. La Newton dovrebbe mantenere il ruolo anche in futuro ma non sappiamo quando la rivedremo nei panni di questa eroina, che nei fumetti si fa chiamare Stature o Stinger e ha una storia più complicata. Nel MCU, invece, Cassie è stata praticamente adottata dai Pym dopo il Blip e ha stabilito un legame famigliare con Hank, che chiama addirittura "nonno". Cassie ha costruito insieme a lui una tuta come quella di Ant-Man che le permette di aiutare suo padre e la sua fidanzata Hope contro Kang il Conquistatore nel Regno Quantico. Alla fine di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, è Cassie a riaprire il portale per il Regno Quantico per salvare i suoi cari. Secondo un leak antecedente all'uscita del film, in un finale poi scartato Scott e Hope sarebbero dovuti restare intrappolati nella dimensione microscopica, e sarebbe stata proprio Cassie a cercare Ms. Marvel e gli altri giovani eroi per formare una squadra e salvare suo padre.

Riri Williams

Dominique Thorne è Riri Williams alias Ironheart.

Apparsa per la prima volta nel film Black Panther: Wakanda Forever, Riri - interpretata da Dominique Thorne - è una giovane studente del MIT che ha scoperto come individuare il vibranio. Finita nel mirino di Namor, Riri si unisce a Shuri e Everett Ross nella difesa del Wakanda, indossando un'armatura sperimentale ispirata a quelle di Iron Man. Il personaggio tornerà in TV nella miniserie Ironheart, prevista per il prossimo giugno, in cui affronterà la complicata relazione tra tecnologia e magia a causa dell'enigmatico supercriminale Hood.

Eli Bradley

Elijah Richardson è Eli Bradley.

Un personaggio passato inosservato, Eli Bradley - interpretato da Elijah Richardson - ha avuto un ruolo marginale nella miniserie The Falcon and the Winter Soldier, essendo il nipote di Isaiah Bradley, un super soldato segreto che i protagonisti scoprono nel corso della storia. In realtà, nei fumetti Eli ottiene i poteri del nonno e indossa il costume di Patriot, diventando un fondatore degli Young Avengers. Non sappiamo quando e se rivedremo Richardson nei panni di Eli, ma suo nonno Isaiah avrà un ruolo importante nell'imminente Captain America: Brave New World e non è escluso che il film serva anche a riportare in scena il nipote.

Kid Loki

Jack Veal è Kid Loki.

Jack Veal ha interpretato brevemente una variante adolescente di Loki nella prima stagione della serie TV omonima: è un giovane Loki intrappolato nel Vuoto che dice di aver causato un evento Nexus uccidendo Thor. Dopo essere stato bandito dalla TVA, Kid Loki avrebbe assunto il ruolo di sovrano del Vuoto. In Deadpool & Wolverine non c'è traccia dei Loki durante la sortita dei nostri eroi nel Vuoto, dove a comandare sembrerebbe essere solo Cassandra Nova. Kid Loki potrebbe quindi essere stato ucciso, ma il personaggio è stato un membro di discreta importanza degli Young Avengers durante un ciclo di storie del 2013 e potrebbe essere un'aggiunta molto divertente al cast.

America Chavez

Xochitl Gomez è America Chavez.

Meglio nota nei fumetti come Miss America, una versione del personaggio è apparsa per la prima volta in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, interpretata da Xochitl Gomez. Nel film, America ha il potere di viaggiare nel Multiverso - inizialmente senza volerlo - e Wanda Maximoff, ora Scarlet Witch dopo gli eventi di WandaVision, intende appropriarsi delle sue abilità per trovare le varianti dei figli che ha perduto. Alla fine del film, America si unisce ai maghi di Kamar-Taj per imparare a usare i suoi poteri con l'aiuto di Wong e Dottor Strange.

Billy Maximoff

Joe Lock è Billy Maximoff alias Wiccan.

L'ultimo potenziale giovane Avenger a essere apparso nel Marvel Cinematic Universe ha una storia complicata raccontata in WandaVision e Agatha All Along. William Kaplan è morto in un incidente stradale proprio mentre Wanda spezzava l'incantesimo su Westview, cancellando anche i figli Billy e Tommy che aveva creato con i suoi poteri di manipolazione della realtà. L'essenza di Billy si è tuttavia intrufolata nel corpo di William, continuando a vivere al suo posto. Anni dopo, Billy ha scoperto la verità e ha costretto Agatha Harkness ad accompagnarlo sulla Strada delle Streghe per trovare il fratello Tommy. Alla fine della miniserie abbiamo scoperto che Billy possiede gli stessi poteri di Wanda: ha creato lui, involontariamente, la Strada delle Streghe e, consapevole delle sue capacità, ha finalmente trovato l'anima di Tommy, collocandola nel corpo di un altro ragazzo morente. La serie si conclude con Billy - che indossa un costume fedelissimo alla sua controparte a fumetti, Wiccan - e il fantasma di Agatha che partono alla ricerca del Tommy reincarnato.

Il futuro dei giovani Avengers

I giovani Avengers nei fumetti Marvel.

Come abbiamo detto, i Marvel Studios hanno schierato in film e serie TV dei personaggi molto specifici che, nei fumetti, hanno formato una squadra di eroi chiamati Young Avengers o Giovani Vendicatori. Incalzato a più riprese sulla questione, Kevin Feige ha parlato soltanto di un "potenziale infinito" riguardo a queste storie, senza sbilanciarsi troppo sul futuro di questi casting, ma le sottotrame accennate fanno pensare a un piano preciso, soprattutto ora che affiorano vari rumor circa il ritorno di Elizabeth Holsen nei panni di Wanda, ormai deus ex machina del Marvel Cinematic Universe che potrebbe tornare in un film dedicato o negli attesissimi Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars.

Robert Downey jr al Comic-Con 2024, quando è stato annunciato come Dr Doom

Il fatto è che una delle storie più amate degli Young Avengers a fumetti, intitolata The Children's Crusade o La crociata dei bambini, è incentrata proprio sulla ricerca di Wanda da parte di Billy e Tommy, una missione che li vedrà scontrarsi insieme ai Giovani Vendicatori con Victor Von Doom - il famigerato Dottor Destino - per salvare proprio Wanda, vittima di amnesia mentre tutti la credevano morta. Molti particolari di questa storia combaciano con quanto potrebbe succede nel Marvel Cinematic Universe a seguito delle notizie più recenti, come il casting di Robert Downey Jr. nei panni di Doctor Doom come antagonista principale di questa saga. L'autrice Jac Schaeffer, inoltre, non ha ancora completato la presunta trilogia cominciata con WandaVision e proseguita con Agatha All Along: il prossimo capitolo, Vision Quest, dovrebbe riportare in scena l'androide Visione che, in effetti, sarebbe il padre di Billy e Tommy, e che nei fumetti aiuta i giovani Vendicatori a formare la squadra. Abbiamo le pedine, abbiamo la scacchiera: ora starà ai Marvel Studios fare la prossima mossa.