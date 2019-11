I 15 film di corse automobilistiche da vedere

Le Mans '66 - La grande sfida: una scena del film

Da sempre, il mondo del cinema ha guardato al mondo delle automobili e delle macchine da corsa con occhio affascinato e, soprattutto in tempi recenti, questi due mondi hanno avuto molte possibilità di scambiarsi punti di vista. In occasione dell'uscita di Le Mans '66 - La grande sfida, vi proponiamo la classifica dei più bei film di corse automobilistiche.

Lo scopo di questo articolo, dunque, è andare alla ricerca di quei film che hanno fatto la storia del cinema e che continuano, al giorno d'oggi, a farci emozionare, a lasciarci ad occhi aperti e con la bocca spalancata, sopraffatti dall'azione e dall'adrenalina che solo questo genere cinematografico è in grado di generare. Da Le Mans '66 - La grande sfida a Rush, da Veloce come il vento a Cars - Motori ruggenti, ecco dunque la lista dei migliori film di corse automobilistiche da vedere o riscoprire.

Le Mans '66 - La grande sfida

Le Mans '66 - La grande sfida: Christian Bale, Matt Damon in una scena del film

Parlare di corse automobilistiche e non citare Le Mans '66 - La grande sfida, sarebbe un sacrilegio. Il film di James Mangold - qui la nostra recensione di Le Mans '66 - La grande sfida - segue l'epica sfida tra le case automobilistiche di Ford e Ferrari per vincere la famosa 24 Ore di Le Mans. Nel 1963 la Ford Motor Company contatta Enzo Ferrari per una possibile acquisizione, ma i rapporti vengono interrotti quando Ferrari scopre che nell'accordo sarebbe inclusa anche la Scuderia Ferrari. L'imprenditore di Modena non potrebbe mai vendere i suoi gioielli, ovvero le auto da corsa più affascinanti e vincenti che per tutti i primi anni '60 hanno letteralmente umiliato gli avversari alla 24 Ore di Le Mans. Tuttavia, Henry Ford ricama la sua vendetta e rivincita, tanto da imporre ai suoi tecnici la costruzione di una macchina più performante del Cavallino Rampante, così da concorrere alla gara del 1966. Ma per realizzare ciò, ci vogliono uomini geniali, come Carroll Shelby, capo progetto, e Ken Miles, pilota inglese e collaudatore, interpretati da Matt Damon e Christian Bale.

Veloce come il vento

Veloce come il vento: Matilda De Angelis e Stefano Accorsi in una scena del film

Uno dei film più recenti che ha avuto modo di colpire il pubblico per la sua storia e per la componente visiva è Veloce come il vento. Il film di Matteo Rovere, con Matilda De Angelis e Stefano Accorsi, segue la storia della famiglia De Martino che, da diverse generazioni, vive intorno al mondo dell'automobilismo, tra talenti alla guida e macchine da preparare. Nel momento in cui il capofamiglia muore improvvisamente, sua figlia, la diciassettenne Giulia, si trova nelle condizioni di dover partecipare da sola alle gare di campionato italiano GT, con la paura di perdere la casa e di ricorrere all'assistenza sociale.

Per ovviare al problema, interviene Loris, fratello maggiore di Giulia e Nico, che vuole tornare nella casa paterna e che farà loro da tutore. Un tempo pilota di talento ed ora tossicodipendente, Loris coglie quest'occasione per fare della sua esperienza un insegnamento a Giulia, che continua a scalare la classifica di campionato.

Rush

Rush: Daniel Brühl insieme a Chris Hemsworth in una foto promozionale del film

In una classifica con questo titolo, non si può non pensare a Rush, anche perché il rimando al film di Ron Howard è davvero inevitabile. Realizzato nel 2013, Rush ripercorre l'accesa competizione tra i campioni di Formula 1, James Hunt e Niki Lauda, interpretati rispettivamente da Chris Hemsworth e Daniel Brühl. La loro è stata una sfida nata durante il campionato di Formula 3, nel 1970, e poi proseguita nel corso degli anni, fino ad arrivare a superare i propri limiti con le gare della Formula 1. Due uomini sembrano essere uno l'opposto dell'altro, non solo sul circuito, ma anche nella vita privata: se Hunt sposa una supermodella, per poi scoprire il tradimento della moglie con Richard Burton, Lauda sposa una donna tranquilla come Marlene Knaus, che gli starà a fianco anche nei momenti più difficili, come il tremendo incidente durante il Gran Premio di Germania. Ma tra loro non c'è solo competizione: nonostante tutto, c'è anche tanta stima e ammirazione reciproca.

Death Race

Jason Statham in una scena del film Death Race di Paul W.S. Anderson

Remake di Anno 2000, la corsa della morte, nel 2008 è stato realizzato Death Race, film scritto, diretto e co-prodotto da Paul W.S. Anderson. Interpretato da Jason Statham e Tyrese Gibson, questo film su corse di auto in carcere è ambientato a Terminal Island, in un futuro imprecisato, e segue la storia di Jensen Ames, un uomo che, finito in carcere perché ritenuto colpevole di un brutale omicidio, dovrà correre la tremenda Death Race per poter essere libero. Ma per poter vincere, essere libero e rivedere sua figlia, Jensen dovrà gareggiare con una macchina modificata che farà al caso suo, oltre a prendere il posto di Frankenstein, uno dei piloti più famosi, morto proprio durante una corsa.

Fast & Furious

Paul Walker e Vin Diesel alle prese con un motore in Fast and Furious - Solo parti originali

Inutile girarci intorno: quando si parla di gare clandestine, i primi film che vengono in mente sono subito quelli della fortunatissima saga di Fast & Furious. Iniziata nel 2001 con Fast and Furious, questa saga si è sviluppata grazie ai successivi sette sequel e uno spin-off uscito proprio nel 2019, Fast & Furious - Hobbs & Shaw. Grazie all'incredibile successo del primo film (e dei successivi), la saga ha avuto l'opportunità di espandersi ed evolversi, iniziando da film di azione e puro spettacolo, per poi avvicinarsi al genere spy, con l'aggiunta di un cast sempre più ricco. Non a caso, a Vin Diesel e al compianto Paul Walker, nel corso degli anni si sono aggiunti, tra gli altri, Michelle Rodriguez, Gal Gadot, Dwayne Johnson e Jason Statham.

Need for Speed

Need for Speed: Aaron Paul con Ramon Rodriguez e Rami Malek in una scena del film

In una classifica di questo tipo era difficile non citare Need for Speed, uno dei film sulle corse clandestine per eccellenza, diretto da Scott Waugh. Il film con Aaron Paul, Dominic Cooper e Rami Malek, a cui si aggiungono Dakota Johnson e Michael Keaton, racconta la vita di Tobey Marshall, un onesto meccanico che gestisce l'officina di famiglia e che, durante i fine settimana, partecipa alle corse clandestine con gli amici. La sua è una vita che scorre felice, ma basterà poco per infrangere la sua spensieratezza: infatti, verrà incastrato per un crimine non commesso, finendo in prigione. Ma durante i due anni successivi di detenzione, Tobey mediterà la sua vendetta, determinato a distruggere i suoi nemici, tanto da mettere in discussione tutto quello in cui ha sempre creduto.

Giorni di tuono

Giorni di tuono: Tom Cruise tra i bolidi

Tra i tanti progetti che Tony Scott ha lasciato in eredità al mondo, trova posto anche Giorni di tuono. Il film, il primo dei tre che ha visto sullo stesso set Tom Cruise e Nicole Kidman, è stato realizzato nel 1990 e racconta la storia di Cole Trickle, un giovane pilota d'auto, dal grande talento, ma molto spericolato. Nel momento in cui Harry Hogge, abile a progettare automobili da corsa, viene convinto da un importante concessionario a costruirne una adatta a Cole, il ragazzo comincia a testare l'auto, per poi cominciare a correre in diverse gare. Proprio durante una di queste, egli rimane coinvolto in un incidente insieme all'avversario Rowdy Burnes: i due, entrambi in coma, vengono curati dalla dottoressa Claire Lewicki. Dopo un anno, se Rowdy è costretto al ritiro per una lesione irreversibile, Cole trova il coraggio per correre ancora in onore del suo avversario, diventato ormai un amico.

Le 24 ore di Le Mans

Le 24 ore di Le Mans: Steve McQueen in una scena

Quando si parla di film dedicati al mondo delle corse automobilistiche, non si può non pensare ad un attore che, oltre alla sua primaria attività recitativa, ha dedicato gran parte della sua vita ai motori: ovviamente, ci riferiamo a Steve McQueen. L'attore, infatti, amava molto svolgere da solo le scene in auto o motocicletta, cedendo la sua posizione agli stuntman solo se strettamente necessario. Ebbene, egli è riuscito a unire le sue due più grandi passioni realizzando alcuni film, tra cui Le 24 Ore di Le Mans: pur non partecipando direttamente alla gara del 1970 - di cui vennero effettuate numerose riprese da inserire nella pellicola - Steve McQueen divenne protagonista di questo film che risultò, suo malgrado, un fiasco, ma che nel corso degli anni è stato ampiamente rivalutato.

Il film di Lee H. Katzin - arrivato in corsa a sostituire John Sturges, che abbandonò la cabina di regia per divergenze creative con McQueen - segue la storia di Michael che raggiunge Le Mans per partecipare alla 24 ore, conosciuta anche per essere una delle gare più sfiancanti e pericolose della storia dell'automobilismo. Egli, però, è combattuto dalla sua voglia di correre e dal fatto che tra il pubblico c'è la vedova di Belgetti, pilota morto un anno prima su quello stesso tracciato. Nonostante l'ansia, Michael deciderà di gareggiare, non senza affrontare diversi ostacoli lungo la pista.

Grand Prix

Grand Prix: una scena

Ben prima di Le 24 Ore di Le Mans, ci aveva già pensato Grand Prix ad effettuare delle riprese on-board su diverse vetture. Oltre essere uno dei primi film ad utilizzare anche gli split-screen, il film di John Frankenheimer, con James Garner, Eva Marie Saint, Yves Montand e Toshirô Mifune, si apre con lo scontro tra il pilota americano Pete Aron e l'inglese Scott Stoddard al Gran Premio di Formula 1 di Montecarlo. Se Scott ne avrà per parecchi mesi a venire, Pete uscirà illeso dall'incidente e continuerà a concorrere per ottenere il titolo mondiale, in accesa competizione con l'italiano Barlini e il francese Sarti.

Un attimo, una vita

Un attimo una vita: una scena del film

Ebbene sì, anche Al Pacino ha vestito i panni di pilota nella sua lunghissima carriera di attore. Il film a cui ci riferiamo, e che lo vede protagonista, è Un attimo, una vita, prodotto e diretto da un regista incisivo come Sydney Pollack. Realizzato nel 1977 e tratto dal romanzo Il cielo non ha preferenze di Erich Maria Remarque, questo film racconta la storia del giovane Bobby Deerfield, un campione di Formula 1 che dedica la sua vita all'auto e alle corse.

Egli, però, rimane molto colpito quando, durante un Gran Premio, un suo compagno di scuderia rimane vittima di un incidente e, temendo per la sua incolumità, Bobby si reca alla clinica per saperne di più dal pilota sopravvissuto. Avvicinato da Liliana Morelli, una ragazza fiorentina che gli chiede di accompagnarla in Italia, tra lei e Bobby nascerà una storia d'amore che farà crescere il giovane pilota, tanto da renderlo un uomo nuovo.

Cars - Motori ruggenti

Una scena di Cars - motori ruggenti

Quando parliamo di film di corse in auto, uno dei primi titoli che può venire in mente è Cars - Motori ruggenti. Settimo film Pixar, Cars è stato realizzato nel 2006 dal genio di John Lasseter e racconta la storia di Saetta McQueen, una giovane e ambiziosa auto da corsa di un rosso fiammante che, durante l'ultima gara della Piston Cup, arriva al giro finale con le ruote posteriori completamente usurate, tanto da tagliare il traguardo contemporaneamente a The King e Chick-Hicks.

Una scena di Cars

Lo spareggio è stato organizzato per la settimana successiva in California ma il suo camion personale, Mack, è talmente assonnato per il lungo viaggio che, quando viene sorpreso da una banda teppista di quattro macchine, non si accorge dell'apertura del portellone posteriore, tanto che Saetta finirà per perdersi sulla Route 66. Ma proprio grazie a ciò, arriverà nella ridente cittadina di Radiator Springs, dove conoscerà amici e sostenitori veri: grazie a loro, Saetta diventerà un'automobile matura, migliorando il suo carattere e il suo stile di guida.

Driven

Cristian de la Fuente accanto a Stallone in Driven

Non c'è personaggio che Sylvester Stallone non potrebbe interpretare: infatti, nel 2001, ha vestito i panni del pilota di Formula Cart, Joe Tanto, in Driven. Il film, diretto da Renny Harlin e sceneggiato dallo stesso Stallone, segue la storia dell'ex pilota Joe che diventa il maestro del giovane Jimmy Bly, in modo che possa sostenerlo e supportarlo nella sua sfida contro Beau Brandenburg. Tra rivalità e contese, anche sentimentali, tra i due protagonisti, Joe potrà rivivere l'emozione di quando era un pilota, motivando in tutti i modi il suo ragazzo.

Indianapolis pista infernale

Indianapolis pista infernale: una scena

Oltre a Steve McQueen c'è stato un altro grande attore che ha fatto delle auto da corsa la sua passione: Paul Newman. Egli, infatti, prima di diventare a sua volta un pilota provetto, si è avvicinato a questo mondo grazie alla realizzazione del film Indianapolis pista infernale. Realizzato nel 1969 e diretto da James Goldstone, questo film con Paul Newman segue la storia di Frank Capua, un giovane pilota che, dopo aver festeggiato una vittoria, incontra Elora, donna divorziata e madre di ragazzo di sedici anni. I due si innamorano subito, ma Frank, che prova un amore morboso per il proprio mestiere, arriva a trascurare la sua famiglia, mentre Elora cerca di comprendere la situazione e sopportare le lunghe assenze del marito. Tuttavia, per la preparazione della 500 Miglia di Indianapolis, Frank si isola ancora di più e, in aggiunta, scopre anche che sua moglie, a causa delle mancanze di lui, si consola con uno dei suoi più odiati avversari, Luther. Frank decide, dunque, di incanalare la rabbia nella prestazione di gara, sempre sostenuto dal figlio di Elora, che gli è molto affezionato: ma, alla fine della gara stessa, Frank si rende conto delle sue colpe, chiedendo ad Elora di ricominciare una nuova vita.

Un maggiolino tutto matto

Un maggiolino tutto matto: una scena

Primo film della fortunata serie Disney con protagonista Herbie il Maggiolino, Un Maggiolino tutto matto ha esordito nel 1968, diventando uno dei lungometraggi sulle auto da corsa più ricordati. Diretto da Robert Stevenson, questo film segue le avventure di Jim Douglas, un appassionato corridore che, dopo aver perso la sua macchina in un incidente in gara, diventa incapace di vivere senza un'automobile, tanto da acquistare a rate, dal negozio di un altro pilota, un maggiolino di seconda mano. Nonostante l'apparenza renda il maggiolino una macchina perfettamente normale, ben presto Jim si renderà conto che il suddetto mezzo è dotato di una vera e propria anima.

La corsa più pazza d'America

La corsa più pazza d'America: una scena

Parlare di film di gare e corse in macchina e non citare La corsa più pazza d'America sarebbe una grave mancanza. Realizzato nel 1981 da Hal Needham, questo film è conosciuto anche per il fatto di aver un cast pazzesco che vede la presenza, tra gli altri, di Burt Reynolds, Roger Moore, Dean Martin, Farrah Fawcett, Sammy Davis Jr., Jackie Chan e Peter Fonda.

In poco più di un'ora e mezza, il film segue le avventure dei vari protagonisti che gareggiano alla Cannonball Run, la corsa più pazza d'America che inizia a New York e termina a Los Angeles. La regola è che non ci sono regole: ogni tipo di macchina e moto sono ammesse alla gara e vince chi taglia per primo il traguardo, senza preoccuparsi dei limiti di velocità o della polizia. Tra i partecipanti, vi sono J.J. McClure e il suo amico Victor che guidano un'ambulanza, una coppia su una Ferrari Rossa, due ragazze che guidano una Lamborghini e Roger Moore, nei panni di sé stesso, che guida una Aston Martin.