5 film del 2022 che il pubblico ha apprezzato più della critica

Capita spesso che, prima di vedere un nuovo film, gli spettatori si rivolgano a siti come Rotten Tomatoes per controllare se la pellicola in questione è stata elogiata o bocciata dalla critica cinematografica. Nella maggior parte dei casi le opinioni del pubblico sono per lo più in linea con quelle dei revisori "esperti" di siti come Rotten Tomatoes, tuttavia, ci sono anche volte in cui il giudizio del pubblico è estremamente diverso da quello della critica.

The Gray Man: Ryan Gosling in una scena del film

Nel caso di The Gray Man, d'altro canto, le due realtà non sono soltanto discordanti ma si registra una differenza sostanziale di quasi 50 punti tra i punteggi della critica e quelli del pubblico. Questa differenza tutt'altro che marginale ha riguardato un gran numero di film usciti finora nel 2022, incluso Black Adam, pellicola che ha profondamente diviso gli esperti dagli spettatori, registrando un divario di 51 punti tra critica e pubblico. Vediamo alcuni dei titoli di quest'anno che ci spingono a pensare che le due categorie di persone debbano aver visto due pellicole diverse.

1. Black Adam - 39% per la critica, 90% per il pubblico

Black Adam: Dwayne Johnson in un primo piano

Il tanto atteso Black Adam è stato rilasciato nell'ottobre 2022 ed è diventato un successo immediato, sebbene abbia ricevuto recensioni contrastanti o negative da parte della critica. Nonostante questa divergenza, il primo film in cui Dwayne Johnson incarna un supereroe è salito al primo posto al botteghino durante il primo fine settimana, incassando ben 67 milioni di dollari.

Nella pagina di Rotten Tomatoes dedicata a Black Adam, il film, che ha visto anche l'attesissimo ritorno di uno dei più grandi eroi della DC nella sequenza dei titoli di coda, ha attualmente un punteggio del 39% da parte della critica contro il 90% totalizzato dal pubblico. Il consenso critico del sito afferma essenzialmente che la pellicola, "una vera e propria delusione", suggerisce però che "il futuro sarà entusiasmante per i film DC".

2. The Gray Man - 46% per la critica, 91% per il pubblico

The Gray Man: una scena del film

Joe e Anthony Russo hanno diretto alcuni dei migliori film Marvel che sono stati quasi sempre apprezzati sia dalla critica che dal pubblico, ma lo stesso non si può dire del loro film Netflix del 2022 intitolato The Gray Man: nonostante l'enorme budget, il thriller di spionaggio con Ryan Gosling ha creato un divario abissale per quanto concerne l'opinione dei professionisti e quella degli spettatori.

Secondo la pagina Rotten Tomatoes relativa a The Gray Man, solo il 46% dei critici ha apprezzato il film, mentre il 91% del pubblico ha letteralmente adorato seguire le vicende dei personaggi interpretati da Gosling, da Chris Evans e dal resto del cast. L'unico film diretto dai Russo ad avere un punteggio più alto per quanto concerne l'opinione del pubblico è Captain America: The Winter Soldier, che ha ottenuto il 92%.

3. Don't Worry Darling - 38% per la critica, 74% per il pubblico

Don't Worry Darling: Florence Pugh e Harry Styles

Dopo mesi di controversie relative ad Olivia Wilde e Shia LaBeouf, al rapporto tra la regista e Florence Pugh e allo "sputo-gate" di Harry Styles, Don't Worry Darling è finalmente uscito nei cinema nel mese di settembre regalando al pubblico quello che la critica ha definito come un "thriller psicologico confuso". Al momento del rilascio il film ha ricevuto recensioni negative, anche se la performance della Pugh è stata universalmente elogiata.

Rotten Tomatoes attualmente attribuisce alla pellicola diretta dalla Wilde un punteggio pari al 38% per quanto concerne la critica, mentre quello del pubblico è del 74%. Il consenso generale degli spettatori è che il cast è riuscito a mitigare i dubbi relativi al finale di Don't Worry Darling, che non è certamente per tutti.

4. Amsterdam - 33% per la critica, 62% per il pubblico

Amsterdam: Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, i protagonisti del nuovo film di David O. Russell

La misteriosa commedia costellata di star del cinema di David O. Russell, che parla di tre amici che navigano nell'Europa del dopoguerra, è stata un'altra delle pellicole che quest'anno non sono state ricevute bene da parte della critica e, in questo caso, neanche al botteghino. Le incredibili performance di attori del calibro di Christian Bale, Margot Robbie e John David Washington non sono state sufficienti per salvare il nuovo progetto di O. Russell.

Su Rotten Tomatoes Amsterdam ha un punteggio del 33% per quanto riguarda la critica, anche se quello degli spettatori ammonta al 62%. Ma, a differenza dei titoli precedenti, qui il pubblico e i critici cinematografici si sono trovati d'accordo su un aspetto: il film è estremamente complesso e tutti sembrano aver fatto presente che la storia è troppo difficile da seguire e che richiede uno sforzo non indifferente da parte dello spettatore.

5. Ticket to Paradise - 56% per la critica, 88% per il pubblico

Ticket to Paradise: Julia Roberts e George Clooney in una sequenza

Nell'ottobre del 2022, Julia Roberts e George Clooney sono tornati insieme sul grande schermo grazie all'uscita della commedia romantica intitolata Ticket to Paradise. Il film ha ricevuto recensioni contrastanti, anche se molti critici hanno elogiato le performance dei due protagonisti e la natura gioiosa della storia.

La pellicola diretta da Ol Parker non ha ottenuto la certificazione "Fresh" su Rotten Tomatoes a causa del punteggio del 56% assegnatogli dalla critica, ma gli spettatori hanno deciso di manifestare il proprio dissenso facendo ottenere al film un punteggio pari all'88%. Sia la critica che il pubblico hanno fatto presente che quello che è certo è che le risate sono sempre assicurate con il duo Roberts/Clooney.

