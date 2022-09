Don't Worry Darling, Olivia Wilde sullo sputo-gate: "Harry Styles non ha sputato addosso a Chris, Pine"

Stephen Colbert ha offerto a Olivia Wilde di fare chiarezza una volta per tutto sul presunto sputo di Harry Styles a Chris Pine durante la premiere veneziana del suo Don't Worry Darling.

Olivia Wilde ha affrontato la questione spinosa (e umida) dello sputo contro Chris Pine di cui Harry Styles si sarebbe reso colpevole durante la premiere veneziana di Don't Worry Darling facendo chiarezza una volta per tutte.

Durante un'ospitata presso lo show di Stephen Colbert, l'attrice e regista di Don't Worry Darling ha chiarito: "Harry non ha sputato addosso a Chris".

Colbert ha risposto giocosamente sussurrando: "Solo il tempo lo dirà. Vedremo." facendo scoppiare a ridere la stessa Olivia Wilde.

"Penso che sia un perfetto esempio di come le persone cerchino il dramma ovunque", ha commentato Wilde, riferendosi allo sputo di cui Harry Styles si sarebbe reso colpevole mentre si sedeva a fianco del collega Chris Pine in Sala Grande al Lido prima della proiezione ufficiale di Don't Worry Darling.

Harry Styles scherza sul palco: "Ho fatto un salto a Venezia per sputare addosso a Chris Pine"

"L'intera esperienza ha in qualche modo cambiato il mio modo di pensare a Internet", ha proseguito Olivia Wilde. "Ma, davvero, tutto questo è ironico, perché è davvero ciò di cui parla il film. Il film parla delle narrazioni che ci vengono proposte e di come scegliamo di accettarle o se ne mettiamo in dubbio le fonti".

Qui trovate la nostra recensione di Don't Worry Darling. Nel film, Florence Pugh interpreta Alice, una casalinga anni '50 in una società artificialmente perfetta nel deserto, dove suo marito (Harry Styles) e gli altri uomini vanno ogni mattina a lavorare su una montagna misteriosa dove forze soprannaturali ne fanno un luogo proibito per le donne. Col tempo, Alice arriva a sospettare che una forza nefasta stia costringendo lei e le altre donne prigioniere di questa società idilliaca.

Don't Worry Darling arriva nei cinema italiani oggi 22 settembre.