Quando il sangue non basta: relazioni familiari tossiche al cinema tra film e serie tv

Un viaggio nel lato oscuro dei legami di sangue attraverso i migliori film e serie TV sulle famiglie disfunzionali. Da Succession a Ricchi... da morire, il film con Glen Powell è al cinema dal 17 giugno con Lucky Red

C'è un'idea archetipica, quasi ancestrale, che dipinge il nucleo familiare come il porto sicuro per eccellenza, un rifugio dalle tempeste del mondo esterno. Ma cosa accade quando la tempesta si consuma proprio tra le mura domestiche? Il cinema e la serialità televisiva hanno da sempre trovato un terreno straordinariamente fertile nelle dinamiche familiari disfunzionali, esplorando quel momento preciso in cui l'affetto si deforma, trasformandosi in una gabbia, in un ricatto morale o, nei casi peggiori, in un vero e proprio campo di battaglia.

Ricchi... da morire: Glen Powell in una scena del film

Lontano dall'idillio del focolare, registi e sceneggiatori preferiscono sollevare il tappeto e mostrare la polvere: segreti stratificati negli anni, manipolazioni psicologiche sottili e un'avidità cieca capaci di annullare ogni barlume di amore incondizionato. Che si tratti di cupi drammi d'autore, thriller ad alta tensione o graffianti commedie nere, quando la famiglia diventa tossica, lo schermo si accende di una luce magnetica e disturbante. Una tendenza che trova oggi una nuova, attualissima spinta nel panorama contemporaneo. Come in Ricchi... da morire - Delitti in famiglia, al cinema dal 17 giugno grazie a Lucky Red.

L'avidità e i veleni borghesi in Ricchi... da morire

È esattamente in questo solco di feroce e lucida disfunzionalità che si inserisce Ricchi... da morire, un lungometraggio che sceglie di mettere a nudo come il denaro e l'ambizione personale possano corrodere i legami più sacri. Qui non siamo di fronte a un dramma sussurrato o a traumi consumati nel silenzio del privato, ma al contrario, le relazioni tossiche esplodono sullo schermo attraverso il cinismo, il voltafaccia e una spietata ironia nera. Nel film di John Patton Ford, il legame di sangue smette di essere un valore morale e diventa pura merce di scambio, un ostacolo da aggirare o un'arma da brandire per raggiungere i propri scopi.

Margaret Qualley nel film distribuito da Lucky Red

Adottando il registro affilato e gustoso della black comedy, il film tratteggia una memorabile ipocrisia borghese: i membri dello stesso clan sono pronti a esibire sorrisi di circostanza davanti alle telecamere o durante le cene di gala, per poi pugnalarsi alle spalle un secondo dopo, non appena sul tavolo compare un'eredità o un'opportunità di profitto. È la dimostrazione di come la tossicità familiare, se gestita con il giusto ritmo e una forte satira sociale, possa trasformarsi in un perfetto motore di suspense, capace di tenere lo spettatore incollato alla poltrona a domandarsi fino a che punto l'essere umano possa spingersi.

Il lato oscuro del grande schermo: i cult da non perdere

Se il cinema ha sempre raccontato lo scontro generazionale, alcuni autori hanno saputo ridefinire il concetto stesso di "trauma familiare", elevandolo a vette di assoluto valore artistico.

L'iper-controllo totalitario: Dogtooth

Dogtooth: una scena con Aggeliki Papoulia

Quando si parla di deviazioni della struttura familiare, il pensiero non può che correre a Yorgos Lanthimos e al suo dirompente Dogtooth. Qui la tossicità viene estremizzata fino a diventare un esperimento sociale terrificante: due genitori scelgono di isolare completamente i propri figli dal mondo esterno, confinandoli all'interno di una villa isolata e manipolando radicalmente il loro linguaggio e la loro percezione della realtà. Dogtooth diventa così la metafora assoluta di un controllo genitoriale che si fa violenza psicologica pura, dove l'amore distorto si trasforma in una prigione totalitaria e claustrofobica.

Madri manipolatrici e dinastie criminali: Animal Kingdom

James Frecheville, Jacki Weaver e Dan Wyllie nel film Animal Kingdom

Se pensate che la vostra famiglia nasconda troppi segreti, l'incontro con i Cody vi costringerà a ripensare i parametri del trauma domestico. Nel folgorante noir di David Michôd, la tossicità familiare assume i contorni di una morsa soffocante e letale. Al centro del clan domina Janine "Smurf" Cody, una matriarca apparentemente affettuosa ma in realtà sociopatica e iper-manipolatrice, che gestisce i suoi figli, tutti criminali in carriera, con un mix perverso di seduzione psicologica e controllo assoluto. Animal Kingdom ci mostra il lato più selvaggio dei legami di sangue: quando il cerchio della polizia si stringe, l'amore materno e la lealtà fraterna arretrano per lasciare spazio al puro istinto di conservazione e al tradimento. Un ritratto spietato di come una famiglia possa trasformarsi in un branco, pronto a sbranare i propri membri più deboli pur di salvarsi.

Il nido di vipere: Cena con delitto - Knives Out

Cena con delitto - Knives Out: Jamie Lee Curtis, Toni Collette in una scena del film

Spostandoci su un terreno più pop e d'intrattenimento, ma non meno affilato, il primo capitolo della saga di Rian Johnson rappresenta il parallelo perfetto per comprendere il cinismo di certe dinamiche. Alla morte del ricco patriarca, l'intero clan si riunisce non tanto per elaborare il lutto, quanto per sbranarsi pur di accaparrarsi l'immensa fortuna. Dietro la facciata di perbenismo progressista, i protagonisti rivelano una natura spietata, dimostrando che quando c'è di mezzo il patrimonio, il salotto di casa può diventare il posto più pericoloso del mondo.

Le dinastie disfunzionali nelle serie TV contemporanee

Se la sala cinematografica condensa il dramma in due ore, la televisione contemporanea ha il respiro temporale necessario per scavare a fondo nei traumi generazionali, regalandoci affreschi di straordinaria complessità psicologica.

Succession

Succession: un'immagine promozionale della serie

Il capolavoro assoluto della tossicità catodica. Sotto l'egida del sadico patriarca Logan Roy, i figli si contendono il controllo dell'impero mediatico di famiglia in un costante massacro psicologico. Nella pluripremiata Succession, l'abuso emotivo è la valuta corrente: il potere sostituisce l'affetto, e i figli restano eternamente intrappolati nel bisogno disperato di un'approvazione paterna che non arriverà mai.

Bloodline

Bloodline: Sissy Spacek con Kyle Chandler in una scena della serie Netflix

Ambientata nel paradiso tropicale delle Florida Keys, la serie dimostra come anche la famiglia apparentemente più rispettabile possa nascondere abissi di oscurità. Il ritorno del "figlio prodigo" Danny fa crollare il castello di carte, trasformando lo show in un thriller soffocante che analizza come il tentativo di proteggere il "buon nome" dei padri possa spingere a compiere atti innominabili.

The Bear

The Bear 2: un'immagine della serie

Pur non essendo un crime, la serie con Jeremy Allen White offre uno dei ritratti più feroci e realistici dell'ansia e del trauma familiare. L'episodio flashback della seconda stagione, Pesci, è una vera e propria masterclass sulla tossicità domestica: una cena di Natale caotica e destabilizzante che mostra come il dolore e il senso di colpa si tramandino di generazione in generazione, condizionando inevitabilmente il futuro dei personaggi.

La catarsi del disastro: perché ne siamo affascinati?

Ed Harris, tra i protagonisti di Ricchi... da morire

Il successo di queste storie risiede proprio nella loro natura profondamente catartica: guardare da una distanza di sicurezza dinamiche così distruttive e portate all'eccesso ci permette, in qualche modo, di relativizzare le nostre piccole o grandi disfunzioni quotidiane. Che si scelga di ridere del cinismo esasperato di Ricchi... da morire o di soffrire per le umiliazioni dei protagonisti di Succession, il grande e il piccolo schermo fungono da specchio deformante. Ci ricordano, con un pizzico di amara lucidità, che sotto la superficie della normalità, ogni famiglia custodisce un segreto pronto a esplodere.