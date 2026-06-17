Glen Powell guida una guerra per l'eredità in Ricchi... da morire, dal 17 giugno al cinema

Un'eredità miliardaria e una guerra familiare senza regole: ecco Ricchi... da morire - Delitti in famiglia, la commedia nera con protagonisti Glen Powell e Margaret Qualley in arrivo il 17 giugno al cinema con Lucky Red

Una famiglia miliardaria, un'eredità che scatena una guerra senza regole e una serie di eventi sempre più letali: Ricchi... da morire - Delitti in famiglia arriva al cinema il 17 giugno e ribalta il classico "dramma d'eredità" in una dark comedy sporca e spietata.

Al centro dell'azione c'è Glen Powell, intrappolato in una rete di ambizioni, tradimenti e mosse che nessuno è davvero pronto a prevedere. Ai margini agisce una famiglia apparentemente impeccabile, abituata al lusso e alle apparenze. Ma dietro la superficie si nasconde una dinamica fatta di rivalità, sospetti e interessi contrapposti. Quando entra in gioco una ricchissima eredità, gli equilibri saltano e ogni personaggio inizia a muoversi secondo una sola regola: sopravvivere alla competizione interna.

Ricchi... da morire: una scena del film

Becket Redfellow è un giovane uomo escluso dalla sua famiglia d'origine, molto ricca ma altrettanto tossica nei rapporti interpersonali. Tagliato fuori dall'eredità, decide di ribaltare le regole del gioco con un piano lucido e spietato: *eliminare, uno dopo l'altro, chiunque si frapponga tra lui e la fortuna di cui si sente legittimo erede.

Quello che nasce come un disegno freddamente strategico per "rimettere a posto le cose" si trasforma rapidamente in una catena di eventi sempre più incontrollabili, dove ogni mossa apre nuove fratture e aumenta il rischio di essere scoperto.

A complicare ulteriormente il piano entra in scena Julia Steinway, interpretata da Margaret Qualley: un incontro che rompe gli equilibri, incrina le certezze di Becket e lo costringe a riconsiderare non solo la sua strategia, ma anche il confine tra ambizione, desiderio e autodistruzione.

Il risultato è un'escalation che alterna ironia nera e tensione, trasformando la lotta per i beni familiari in qualcosa di molto più pericoloso. Fino al culmine del confronto con Whitelaw Redfellow, interpretato da Ed Harris, un inflessibile capofamiglia non disposto a cedere.

Glen Powell mai stato così irresistibilmente perfido

Ricchi... da morire: Glen Powell e Margaret Qualley in una scena del film

L'attore texano è il centro nevralgico di questo sistema familiare in crisi, muovendosi in una trama che mette in luce tutto l'opportunismo del suo Becket Redfellow ma anche il suo carisma. Non certo un protagonista o un eroe tradizionale, ma una figura costruita sull'ambiguità: ogni scelta sembra guidata dall'istinto di sopravvivenza e da un freddo calcolo, chiudendo bene a chiave in cantina la bussola della moralità.

Ricchi... da morire - Delitti in famiglia si inserisce così a pieno diritto nel filone delle dark comedy contemporanee, dove la tensione, che si estende inevitabilmente al rischio fisico, nasce in realtà dal collasso delle relazioni.

Il film sarà disponibile nelle sale italiane dal 17 giugno distribuito da Lucky Red, portando sul grande schermo una storia che combina intrigo familiare, humor nero e dinamiche da thriller psicologico.