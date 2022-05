Ennio in blu-ray, la recensione: ecco perché l'exploit di vendite del documentario su Morricone è meritato

La recensione di Ennio in blu-ray: il prodotto Lucky Red e Koch Media sul documentario di Morricone vola nelle classifiche di vendite homevideo preceduto solo da The Batman.

Partiamo da un dato eclatante e significativo: la scorsa settimana, nella classifica delle vendite homevideo, alle spalle del prevedibile leader The Batman, c'era Ennio. Ora, trovare un documentario fra i prodotti più venduti, a precedere film come Encharted, Spider-Man - No Way Home, il Pixar Red e l'ultima stagione di Gomorra, è un evento più unico che raro. Poteva riuscirsi solamente un prodotto dedicato a un gigante come Ennio Morricone, soprattutto se realizzato dalla mano sicura dell'amico Giuseppe Tornatore. E come vedremo nella recensione di Ennio in blu-ray, il prodotto targato Lucky Red e distribuito da Koch Media, merita sicuramente il risultato essendo riuscito a riprodurre perfettamente l'essenza del documentario.

Perché vende tanto? Morricone è un gigante e il documentario di Tornatore è bellissimo

Perché Ennio vende tanto in homevideo ed è stato così amato dal pubblico, tanto da raccogliere anche nelle sale oltre 2 milioni di euro nonostante i tempi tanto difficili? Semplicemente perché l'oggetto è la figura di un compositore enorme, vincitore di due Oscar e amato da tutti, e poi perché Giuseppe Tornatore ha dato a questo ritratto a tutto tondo un taglio così frizzante da risultare avvincente oltre che toccante ed emozionante, tanto che le due ore e mezza di durata non pesano e anzi volano. E poi naturalmente, come vedremo in seguito, il prodotto homevideo è veramente di quelli di alta qualità, con un ottimo reparto tecnico e buoni extra.

Presentato fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, il documentario vede Ennio Morricone raccontarsi in prima persona, come uomo e come artista, ma il ritmo incalzante è dato dalle interviste a registi, sceneggiatori, musicisti, cantautori, critici e collaboratori che hanno lavorato con lui o che lo hanno apprezzato durante tutta la sua lunga carriera (da Tarantino a Eastwood, solo per citare due delle decine di perosnaggi), insieme a filmati d'epoca e soprattutto spezzoni dei film le cui colonne sonore sono entrate nel cuore di tutti. I premi sono arrivati di conseguenza: non a caso Ennio ha trionfato all'ultima edizione dei David di Donatello vincendo nelle categorie miglior documentario, miglior montaggio e miglior suono.

Il blu-ray: un video che esalta un montaggio pazzesco. E c'è anche un booklet

E passiamo all'edizione blu-ray confezionata da Lucky Red e Koch Media, una bella slipcase che all'interno ha anche un booklet di 20 pagine con commenti, interviste, fotografie e spartiti. Come detto, il documentario alterna i racconti dello stesso Morricone con interviste ad altri personaggi, filmati di archivio e spezzoni di film: è un montaggio magico, frutto di un lavoro pazzesco che non a caso si è portato a casa un David proprio per questo settore. Ebbene il video del blu-ray riproduce tutto questo tourbillon di dichiarazioni, filmati d'epoca e pezzi di film in maniera fluida e scorrevole, con una qualità altissima tanto che quasi non ci si accorge dell'alternanza frenetica fra girati recenti e vecchi documenti visivi. Naturalmente i momenti a casa Morricone e le interviste recenti agli altri personaggi hanno un dettaglio perfetto e un croma naturale e vigoroso, ma anche gli spezzoni d'epoca, a fronte dei naturali segni d'usura, mostrano sempre compattezza e solidità e restano sempre piacevoli da guardare. Perfetti anche i frammenti di film, alcuni di 60 anni fa, che fanno da sfondo al racconto e accompagnano le stupende musiche del maestro.

L'audio: l'immersione perfetta in un mix di voci, effetti e musiche indimenticabili

Sono due le tracce audio presenti: PCM 2.0 e DTS HD 5.1. Anche se gran parte del documentario è composto da parole e racconti, inutile dire quanto sia importante il reparto per la riproduzione delle celebri musiche di Morricone, dagli arrangiamenti di canzoni che hanno fatto storia alle mitiche colonne sonore di tanti film indimenticabili. Il reparto risponde in maniera perfetta: non solo immerge lo spettatore nella riproduzione della musica coinvolgendo tutti i diffusori con un convincente apporto dei surround e un buona resa dai bassi, ma soprattutto esalta il grande lavoro svolto sul mix, nel quale musica, voci, a tratti canti degli stessi intervistati ed effetti particolari si mescolano in maniera piacevolissima. Basti pensare alle intuizioni musicali che lo stesso Morricone racconta, come l'urlo del coyote che gli suggerisce il tema de Il buono, il brutto, il cattivo, o ancora un semplice fischio oppure il rumore di alcuni scioperanti sui bidoni di latta che lo hanno ispirato per un'altra colonna sonora. E tutto questo, insieme allo scorrere delle immagini già citato, rende la visione e l'ascolto di Ennio un'esperienza davvero da non perdere.

Gli extra: un'intervista a Tornatore, il backstage e il booklet

Il blu-ray di Ennio non delude nemmeno sul fronte extra: i contributi non sono numerosi, ma certamente interessanti. A partire dalla lunga intervista a Giuseppe Tornatore (22'), che oltre a raccontare genesi, realizzazione, aneddoti e curiosità sul documentario, si sofferma in modo particolare sul suo lungo rapporto con Morricone, che non è stato solamente lavorativo, ma anche di grande amicizia. A seguire un Backstage di 6 minuti che vede lo stesso Tornatore dirigere Morricone in alcune scene a casa del maestro. Quindi il trailer e Ennio: La democrazia dei suoni, una breve featurette di un minuto e mezzo nella quale il compositore racconta una sua particolare tecnica musicale. Da non dimenticare poi il booklet di 20 pagine presente all'interno della confezione.