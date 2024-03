Ennio: il documentario di Giuseppe Tornatore su Ennio Morricone stasera su Rai 1 in prima visione

Stasera su Rai 1 alle 21:30, in prima visione, va in onda Ennio, il documentario che Giuseppe Tornatore ha dedicato a Ennio Morricone un anno dopo la sua morte.

Ennio Morricone è scomparso il 6 luglio 2020. Un anno dopo Giuseppe Tornatore ha ultimato Ennio, il documentario dedicato alla memoria del compositore premio Oscar, suo amico e stretto collaboratore (ha scritto le colonne sonore di quasi tutti i suoi film). Stasera su Rai 1 quel film (vincitore di tre David di Donatello, fra cui miglior documentario, nel 2022) andrà in onda, in prima serata e in prima visione in chiaro.

Ennio Morricone attraverso le testimonianze

Ennio: una scena del documentario

Autore di oltre cinquecento colonne sonore nella sua carriera, Ennio Morricone ha creato un nuovo modo di intendere la musica per il cinema, attraverso lavori indimenticabili e intuizioni geniali, che lo hanno reso unico.

Dalle collaborazioni con i cantanti italiani più famosi negli anni Sessanta a quelle con la televisione, nel 1961 Morricone esordì nel cinema, con la soundtrack de Il federale. Da lì ebbe inizio un continuo crescendo di affermazioni e successi, con i quali ha caratterizzato la seconda metà del Novecento come forse nessun altro nel mondo delle colonne sonore. Il sodalizio con Sergio Leone ha permesso a Ennio di entrare di diritto nel mito, da Per un pugno di dollari (1964) fino a C'era una volta in America (1984). Quello più recente con Giuseppe Tornatore, regista di questo documentario, ha rappresentato la collaborazione artistica più longeva dopo quella con il cineasta romano.

Con le testimonianze e i ricordi dei compianti Bernardo Bertolucci e Paolo Taviani, ma anche di Vittorio Taviani, Nicola Piovani, Gianni Morandi, Carlo Verdone, Clint Eastwood, Hans Zimmer, Oliver Stone, Quentin Tarantino e Bruce Springsteen, il patrimonio artistico di Ennio Morricone viene celebrato in tutta la sua infinita grandezza.