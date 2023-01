Ennio in 4K UHD, la recensione: un coraggioso upgrade che va premiato

La recensione di Ennio in 4K UHD: dopo il successo del blu-ray Lucky Red rilancia e presenta il bellissimo documentario su Morricone con una special edition che offre il top del formato video e un audio eccezionale in Dolby Atmos.

Lo scorso maggio la sua uscita in blu-ray aveva già sorpreso tutti, perché trovare un documentario fra le prime posizioni delle classifiche di vendita è cosa più unica che rara. Merito sicuramente della bellezza di Ennio, il pluripremiato documentario dedicato a Ennio Morricone realizzato dalla mano sicura dell'amico Giuseppe Tornatore, ma anche del prodotto homevideo. Un tale successo che Lucky Red ha giustamente deciso di fare un importante upgrade, pubblicando un'edizione speciale a due dischi nella quale oltre al già noto blu-ray, c'è il film nella smagliante versione video 4K UHD e con un audio portato a un superbo Dolby Atmos con la supervisione dello stesso Tornatore. Grazie a Lucky Red abbiamo potuto visionare la nuova uscita distribuita da Plaion, che andiamo a raccontarvi in questa recensione.

Un upgrade-omaggio a Morricone e a un documentario imperdibile

Ennio: Ennio Morricone in una foto

Ma era davvero necessaria questa nuova uscita di Ennio, ci si potrebbe chiedere? Noi diciamo di sì, senza ombra di dubbio. Proporre edizioni al top anche per prodotti del cinema italiano, tanto più sfoderando il 4K UHD e un audio Atmos per un documentario, è un gesto coraggioso che va sempre salutato con entusiasmo. In questo caso, poi, l'upgrade è davvero di quelli doverosi, perché con Ennio Morricone bisogna sempre puntare al massimo, soprattutto quando si parla di audio e di musica, e poi perché era giusto rendere ulteriore omaggio a un'opera che ha già venduto tanto in homevideo e ha avuto un ottino successo nelle sale.

Ennio: una sequenza del documentario

Un documentario amato intanto perché l'oggetto è la figura di un compositore enorme, vincitore di due Oscar e apprezzato da tutti, e poi perché Giuseppe Tornatore ha dato a questo ritratto a tutto tondo un taglio così frizzante da risultare avvincente oltre che toccante ed emozionante. Il documentario realizzato da Piano B Produzioni in sei lunghi anni di lavoro, vede infatti il Maestro raccontarsi in prima persona, come uomo e come artista, ma il ritmo incalzante è dato dalle interviste ai tanti personaggi che hanno lavorato con lui o che lo hanno apprezzato durante tutta la sua carriera, insieme a filmati d'epoca e soprattutto spezzoni dei film le cui colonne sonore sono entrate nel cuore di tutti.

Il video 4K rende ancora più efficace il magico montaggio

Ennio: Ennio Morricone in un'immagine del documentario

E passiamo a questa edizione speciale confezionata da Lucky Red e distribuita da Plaion Pictures, una bella slipcase che all'interno ha anche un booklet di 20 pagine con commenti, interviste, fotografie e spartiti. Il 4K porta alle immagini ancora più incisività e dettaglio, sia sui volti degli intervistati che negli ambienti, e ne beneficiano anche i filmati di archivio e gli spezzoni di film. È un video che esalta ancora di più un montaggio magico, frutto di un lavoro pazzesco che non a caso si è portato a casa un David proprio per questo settore. Il video riproduce tutto questo tourbillon di dichiarazioni, filmati d'epoca e pezzi di film in maniera fluida e scorrevole, con una qualità eccezionale tanto che in pratica non ci si accorge dell'alternanza frenetica fra girati recenti e vecchi documenti visivi. Naturalmente, come era accaduto con il blu-ray, i momenti a casa Morricone e le interviste recenti agli altri personaggi hanno un dettaglio perfetto e un croma naturale e vigoroso, ma anche gli spezzoni d'epoca, a fronte dei naturali segni d'usura, mostrano sempre compattezza e solidità.

Audio: il Dolby Atmos esalta un mix favoloso e le musiche del Maestro

Ennio: una scena del documentario

Un altro incredibile upgrade lo troviamo nel reparto audio. Rispetto al blu-ray che presenta le due tracce in PCM 2.0 e DTS HD 5.1, il disco 4K UHD offre un Dolby Atmos che rappresenta il top. Certo, qui non siamo di fronte a un film di azione, bensì a un documentario composto in gran parte da parole e racconti, peraltro dal timbro cristallino, ma è altrettanto vero che il reparto deve fare i conti con la riproduzione delle celebri musiche di Morricone, dagli arrangiamenti di canzoni che hanno fatto storia (con gli effetti particolari inseriti dal Maestro) alle mitiche colonne sonore di tanti film indimenticabili.

Ennio: una scena del documentario

E qui l'Atmos immerge lo spettatore in mezzo a note che coinvolgono tutti i diffusori, con un esuberante apporto dei surround e una perfetta resa dai bassi. Ma soprattutto la codifica esalta il grande lavoro svolto sul mix, nel quale musica, voci, a tratti canti degli stessi intervistati ed effetti particolari si mescolano in maniera piacevolissima. Basti pensare alle intuizioni musicali che lo stesso Morricone racconta, come l'urlo del coyote che gli suggerisce il tema de Il buono, il brutto, il cattivo, o ancora un semplice fischio oppure il rumore di alcuni scioperanti sui bidoni di latta che lo hanno ispirato per un'altra colonna sonora. Un'esperienza davvero da non perdere.

Gli extra: un'intervista a Tornatore, il backstage e il booklet

Ennio: Ennio Morricone in un'immagine

Il reparto degli extra ripropone quelli dell'edizione blu-ray ed è infatti sul disco HD che troviamo i contributi, non numerosi, ma certamente interessanti. A partire dalla lunga intervista a Giuseppe Tornatore (22'), che oltre a raccontare genesi, realizzazione, aneddoti e curiosità sul documentario, si sofferma in modo particolare sul suo lungo rapporto con Morricone, che non è stato solamente lavorativo, ma anche di grande amicizia. A seguire un Backstage di 6 minuti che vede lo stesso Tornatore dirigere Morricone in alcune scene a casa del maestro. Quindi il trailer e Ennio: La democrazia dei suoni, una breve featurette di un minuto e mezzo nella quale il compositore racconta una sua particolare tecnica musicale. Da non dimenticare poi il booklet di 20 pagine presente all'interno dell'edizione.