(Im)perfetti criminali, la recensione: Ladri per caso, amici sul serio

(Im)perfetti criminali: una scena del film

Qualche mese fa eravamo rimasti piacevolmente colpiti da 4 metà, fenomeno Netflix che aveva saputo conquistare pubblico anche a livello internazionale, e ci siamo dedicati al nuovo lavoro di Alessio Maria Federici, questa volta per Sky, con grande curiosità. Una curiosità ampiamente soddisfatta, come vedremo in questa recensione di (Im)perfetti criminali, perché il film disponibile su Sky e NOW dal 9 maggio 2022 è un riuscito ibrido tra commedia e heist movie che intrattiene con gusto grazie ai suoi personaggi, ma soprattutto la freschezza e il ritmo di una messa in scena brillante.

Nel nome dell'amicizia

(Im)perfetti criminali: Pino Insegno, Alessio Maria Federici sul set del film

La storia di (Im)perfetti criminali ruota attorno a un improbabile gruppo di criminali per caso, a Riccardo, Amir, Pietro e Massimo, quattro guardie giurate che non brillano per coraggio o capacità, ma sono unite da una profonda amicizia. È proprio il loro legame a portare tre di loro a sentirsi obbligati a intervenire e attivarsi quando Amir viene licenziato in seguito all'ennesima leggerezza sul lavoro. Quella che nasce come una cattiva idea diventa presto un piano criminale a tutti gli effetti, per quanto raffazzonato e improvvisato, che travolge il gruppo in un susseguirsi di incontri, avventure e sfide da affrontare. Non senza la dovuta dose di sorprese.

Cast perfetto per criminali imperfetti

(Im)perfetti criminali: Filippo Scicchitano, Fabio Balsamo, Babak Karimi in una scena

Se (Im)perfetti criminali funziona è in prima battuta per merito di un gruppo di interpreti in parte, messo insieme con un casting intelligente ed efficace, in grado di creare personaggi interessanti singolarmente e funzionali in gruppo, nel costruire questa eterogenea banda di improvvisati delinquenti. Funzionano Guglielmo Poggi e Filippo Scicchitano, molto ben assortiti con Fabio Balsamo e Babak Karimi, ma accanto a loro sono in parte ed efficaci anche le figure di contorno affidate ad Anna Ferzetti, Matteo Martani o Greg. Un lavoro di gruppo che accoglie lo spettatore nelle dinamiche di amicizia e complicità della banda, permettendogli di empatizzare con gli sviluppi emotivi dei personaggi e l'evolvere delle vicende.

Heist Comedy

(Im)perfetti criminali: un'immagine

In seconda battuta, però, è la regia dinamica e puntuale di Alessio Maria Federici a guidare il pubblico lungo questo cammino sviluppato su più livelli. Lo fa con movimenti di camera fluidi e un montaggio che danno ritmo alle sequenze, oltre che con la colonna sonora di Roberto Lobbe Procaccini e con una selezione di canzoni che arricchisce e completa il racconto. È evidente sin dalle primissime battute, da quella sequenza che segue il prologo del film e che presenta personaggi e presupposti della storia mentre scorrono le note di una bella cover di Creep dei Radiohead firmata da Eva Pevarello.

(Im)perfetti criminali: Claudio Gregori durante una scena

Ci si diverte con "(Im)perfetti criminali" per la sua vena di commedia, ma ci si appassiona anche alla storia della rapina, con dinamiche e sviluppi da heist movie che si equilibrano bene con l'anima più leggera della storia. Non si rinuncia, però, anche a una vena da drama che ammicca all'attualità e i problemi e le tematiche della società contemporanea, con particolare attenzione alla coppia di personaggi interpretati da Scicchitano e la Ferzetti, così come per il Pietro a cui dà vita Fabio Balsamo. Per aggiungere sfumature di riflessione a una visione piacevole e vivace.