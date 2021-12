Cops 2 – Una banda di poliziotti, la recensione: Squadra che vince non si cambia

La recensione di Cops 2 - Una banda di poliziotti: la nuova commedia Sky Original, in onda lunedì 6 e 13 dicembre su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e on demand, è una storia che unisce giallo-rosa-comico-action e commedia nera.

Cops 2 - Una banda di poliziotti: una scena dal primo episodio

La cartina tornasole di un successo è il fatto che un film, o una serie, abbia un seguito. Nella recensione di Cops 2 - Una banda di poliziotti, la nuova commedia Sky Original in due appuntamenti che andranno in onda In prima assoluta lunedì 6 e 13 dicembre su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e on demand, vi parliamo di un esperimento iniziato lo scorso anno con Cops - Una banda di poliziotti, una commedia in due puntate che unisce giallo-rosa-comico-action e commedia nera. Una sorta di Scuola di polizia all'italiana ambientato nel calore e nel folclore del nostro sud, con un dream team di attori comici: Claudio Bisio, Pietro Sermonti, Francesco Mandelli, Dino Abbrescia, Giulia Bevilacqua e Guglielmo Poggi. Squadra che vince non si cambia. Ispirato a Kops, film svedese del 2003, Cops 2 - Una banda di poliziotti, tutto sommato riesce dove era riuscito il primo: regala al pubblico tre ore divertenti e senza pensieri, in un momento in cui abbiamo un grande bisogno di evasione.

La trama: Apulia, la città della morte...

Cops 2 - Una banda di poliziotti: Claudio Bisio in una scena dal primo episodio

Apulia un tempo era la città più tranquilla d'Italia. Ma, dopo gli accadimenti del primo Cops, ora sembra essere diventata, come dice una reporter televisiva: "la città della morte". Prima viene rubato dalla chiesa un oggetto sacro preziosissimo. Poi, addirittura, viene assassinato un nobile locale. Il Commissario Cinardi (Claudio Bisio) e i suoi uomini (Pietro Sermonti, Francesco Mandelli, Giulia Bevilacqua e Guglielmo Poggi) indagano, ma sono anche impegnati nelle proprie vicende private. Nicola (Sermonti) e Maria Crocefissa (Bevilacqua) si sono separati. Cinardi sembra attratto dalla nuova p.m. Catia (Gaia Messerklinger), e Benny The Cop (Mandelli) comincia a sentire la mancanza di una donna nella sua vita...

Un format originale

Cops 2 - Una banda di poliziotti: una scena dal primo episodio

Una delle cose interessanti di Cops - Una banda di poliziotti è il formato originale del prodotto. Lo avevamo già visto lo scorso anno con il primo Cops, e lo abbiamo ritrovato qualche mese fa, sempre su Sky, con la commedia malinconica Ridatemi mia moglie. Il formato che Sky sta utilizzando per questo tipo di prodotti, commedie per tutti, un intrattenimento leggero, immediato, popolare, è a metà tra il film e la miniserie. Questo nuovo tipo di commedie in due puntate, appunto, non sono una vera e propria serie, ma è come se fossero due film di 90 minuti legati tra loro. Le due puntate hanno una trama verticale e una orizzontale. Se i casi "gialli" vengono risolti alla fine di ogni episodio, che può essere considerato dunque autoconclusivo, le vicende personali, le storie sentimentali continuano nel secondo episodio e arrivano a compimento. La doppia serata ricorda in un certo senso certi formati della fiction Rai, quei film tv divisi in due, solo che qui la confezione è più pregiata, e si avvicina a quella cinematografica.

Cops 2 - Una banda di poliziotti: un momento delle riprese del primo episodio

Luca Miniero ci dà il suo benvenuto al Sud

Cops 2 - Una banda di poliziotti: Tullio Solenghi in una scena dal primo episodio

Come vi raccontavamo lo scorso anno, Luca Miniero in parte riprende l'operazione di Benvenuti al Sud: Cops nasce una storia che arriva dall'estero, dalla Svezia, e il regista ancora una volta opera un adattamento al folclore e alle tradizioni di casa nostra, cioè del nostro Sud. Claudio Bisio è un uomo arrivato dal nord, e si ritrova ad essere un pesce fuor d'acqua, cosa che all'attore, con il suo aplomb e le sue espressioni, riesce benissimo. In questo secondo giro di Cops, il commissario appare però più integrato nel suo nuovo mondo, e perfettamente al comando della sua squadra.

A ognuno il suo

Cops 2 - Una banda di poliziotti: Pietro Sermonti in una scena dal primo episodio

Accanto a Bisio ogni attore ha il suo perché e il suo ruolo. Uno che arriva da I soliti idioti, che idiota non lo è per niente (vedi la sensibilità con cui ha adattato Notti in bianco, baci a colazione di Matteo Bussola), ma sa diventarlo come pochi per esigenze di spettacolo, è Francesco Mandelli. A lui tocca il ruolo del fanatico, del poliziotto che sembra uscito da Full Metal Jacket ed è in guerra perenne, e ha il compito di far virare il film verso il demenziale. Pietro Sermonti è un po' il tonto della situazione, e quello più impicciato a livello sentimentale. Perché la moglie, Giulia Bevilacqua, dolce ma risoluta, impegnata a far convivere figli, lavoro e vita privata, ha deciso di prendersi una paura di riflessione. Guglielmo Poggi, il centralinista della polizia, ha invece il ruolo di creare il contrasto, quello di un personaggio gay, gentile, sensibile ma anche orgoglioso, in un contesto molto diverso dal suo modo di essere. Ci manca molto Stefania Rocca, ma il suo posto, come love affair del nostro Claudio Bisio, viene preso da una piacevole sorpresa: Gaia Messerklinger, vista ne Il paradiso delle signore, è Catia, una giovane, bella e inesperta magistrato al suo primo incarico. Lunghi capelli biondi e ricci, occhi azzurro ghiaccio ma dolcissimi, sarà lei stavolta a catturare il cuore del nostro Bisio.

Cops 2 - Una banda di poliziotti: una scena dal primo episodio

Giallo, rosa e comico

Cops 2 - Una banda di poliziotti: Gaia Messerklinger in una scena dal primo episodio

Sì, perché Cops conferma il suo carattere di storia, giallo-rosa-comica. Siamo alle prese con un team di poliziotti, e quindi abbiamo a che fare con un'indagine. Il film è a tutti gli effetti un film comico, e quindi si ride, in modo più demenziale, con gag più slapstick, o in modo più sofisticato. E le storyline sentimentali hanno un loro spazio ben definito nell'economia della storia. Se Luca Miniero, come nel primo Cops, riesce ad amalgamare bene tutti i vari toni in un prodotto coeso che ha una sua identità, ci sembra che, rispetto al primo, in questo nuovo Cops 2 la parte investigativa funzioni leggermente di meno rispetto alle altre due. Cops 2 è forse meno forte del primo, che aveva dalla sua la forza della sorpresa. Ma continua su binari consolidati, e, in fondo, conferma il risultato del primo.

Da Scuola di polizia a Bud Spencer e Terence Hill

Cops 2 - Una banda di poliziotti: Guglielmo Poggi e Francesco Mandelli in una scena dal primo episodio

Cops 2, al di là del fatto di riprendere il film svedese Kops, può essere visto come un tentativo di riproporre in Italia il vecchio, fortunato format di Scuola di polizia, o, restando in Italia, i poliziotti in chiave comica di Bud Spencer e Terence Hill. Dall'altra parte, avevamo già visto Bisio in una storia scritta da Sandrone Dazieri (che qui è sceneggiatore con Luca Miniero) ne La cura del gorilla, che provava a trovare una sua strada nel mescolare noir e comico.

Cops 2 - Una banda di poliziotti: Claudio Bisio e Tullio Solenghi in una scena dal primo episodio

Il primo dei due episodi ha a che fare con il furto di un oggetto sacro, e vede l'arrivo di una guest star, Tullio Solenghi, nel ruolo di Don Filippo, il messo Vaticano inviato dalla Santa Sede per affiancare Cinardi. Dopo Che bella giornata, accanto a Checco Zalone, Solenghi si conferma perfetto per il ruolo del prelato. Nello stesso episodio vediamo il Nicola di Pietro Sermonti improvvisarsi confessore, per motivi di indagini, con risultati spassosi, uno dei momenti migliori di Cops 2. Un prodotto che fa il suo dovere, quello di intrattenere e far passare tre ore spensierate, in un momento in cui ci avviciniamo alle feste.