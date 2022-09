Cobra Kai 5: La sorpresa è Robyn Lively, da Karate Kid III

In Cobra Kai 5 c'è una sorpresa, una presenza davvero gradita: si tratta del ritorno in scena di Robyn Lively, l'attrice dai capelli rossi che arriva da Karate Kid III, e che recita in una delle scene più divertenti della stagione.

Robyn Lively in un'immagine

Una delle cose che, da spoiler list, non dovevamo rivelare in sede di recensione della stagione 5 di Cobra Kai - e infatti la sveliamo ora che possiamo - è una sorpresa, una presenza davvero gradita. Si tratta del ritorno in scena di Robyn Lively, l'attrice dai capelli rossi che compare in un momento piuttosto divertente della stagione, uno dei pochi tutti al femminile. Il ritorno di Robyn Lively è un altro esempio di come Cobra Kai continui, lo diciamo ovviamente simpaticamente, a saccheggiare il franchise originale di Karate Kid. Vi abbiamo già raccontato come, dalla stagione 4, dopo aver citato i primi due film, si sia puntato forte su Karate Kid III. È da qui che arriva il supercattivo Terry Silver. Ed è proprio da qui che arriva anche la ragazza dai capelli rossi di cui stiamo parlando. Gli autori di Cobra Kai si confermano bravissimi a scandagliare ogni angolo dei film originali e riportare in scena più situazioni e personaggi possibile. Ma chi è Robyn Lively?

Robyn Lively: una donna per amico

Robyn Lively in un'immagine

Robyn Lively torna in scena nei panni del personaggio che interpretava in Karate Kid III - la Sfida Finale, Jessica Andrews, la protagonista femminile. Ma è una protagonista che ha un ruolo non scontato. Daniel infatti la incontra dopo essere tornato in America dal Giappone, da Okinawa, dove si era innamorato di Kumiko. Jessica, questa ragazza dai capelli rossi, il viso da bambina, immediatamente simpatico, e un fisico atletico, lavora in un negozio di vasi vicino a quello dove Daniel apre un vivaio di bonsai. I due legano immediatamente. La cosa originale è che i due non si innamorano, ma diventano amici, complici. È qualcosa di poco scontato in n film di questo tipo, in cui all'azione si univa spesso una storia d'amore. Ma ha anche senso. Nei primi due capitoli, piuttosto vicini nel tempo, avevamo vito Daniel San innamorarsi già due volte. E così sarebbe stato poco credibile che si innamorasse ancora. E così nasce il personaggio di Jessica, una ragazza molto bella, dolce, ma anche furba, alla mano, molto pratica. Insomma, un'amica perfetta. Il suo look da brava ragazza americana, molto semplice, fa il resto. Jessica Andrews è un personaggio molto originale.

Cobra Kai 5, la recensione: Daniel, Johnny e Chozen contro il "cattivo bondiano"

Il ritorno di Jessica Andrews

Robyn Lively in un'immagine

Ma è anche molto interessante vedere come Robyn Lively torna in scena in Cobra Kai, un modo che permette agli autori di trovare due piccioni con una fava. Jessica Andrews è la cugina di Amanda (Courtney Henggeler), la moglie di Daniel. Amanda si reca da Jessica, con i bambini, quando Daniel sembra essere fuori controllo, così ossessionato da Silver, da mettere in crisi tutti i rapporti familiari. Amanda ha bisogno di una serata spensierata, e così lei e Jessica vanno a un bar, bevono qualche bicchiere, e qualche amica dei tempi del liceo le prende in giro. Scatta così una rissa tutta al femminile, a cui partecipa pure Samantha, un momento tra karate e catfight molto divertente. Ma è anche un modo molto intelligente di regalarci, finalmente, la backstory dell'amore di Daniel e la moglie. Sì, è stata proprio Jessica a far conoscere Daniel ad Amanda: sapeva che si sarebbe trasferita a Los Angeles, e ha deciso di farle conoscere questo ragazzo con cui pensava sarebbe andata d'accordo. Anche da queste piccole cose si capisce quale sia il grande lavoro sull'heritage di Karate Kid che stanno facendo gli autori di Cobra Kai.

Robyn Lively in un'immagine

Robyn Lively e Blake Lively

Dana Ashbrook e Robyn Lively nell'episodio Dual Spires di Pych, omaggio a Twin Peaks

Robyn Lively, nella nuova stagione di Cobra Kai, appare molto diversa. I capelli rossi ci sono, ma i tratti del viso sono più scavati. L'attrice appare dimagrita, ma sempre atletica e slanciata. Davvero in gran forma. Robyn Lively, come traspare del suo cognome, è la sorellastra della bellissima Blake Lively. Ha iniziato a recitare già da bambina, alla fine degli anni Settanta. Ha recitato in Supercar e, dopo Karate Kid III, ha fatto soprattutto molta televisione. È appare anche ne I segreti di Twin Peaks, nel ruolo di Lana Budding Milford. A proposito, nella serie tv Psych, ha recitato nell'episodio Dual Spires, ispirato proprio a Twin Peaks. E poi ha recitato in Savannah, X-Files e in Criminal Minds. Nel 2014 è apparsa nell'horror Ouija.

Cobra Kai 5, il significato del finale: il cobra sarà ancora più velenoso

Vi ricordate di Brandon Walsh?

Robyn Lively in un'immagine

Robyn Lively è sposata dal 1999 con il collega Bart Johnson, da cui ha avuto tre figli. Ma prima ha avuto delle relazioni con Neil Patrick Harrise con Jason Priestley, il Brandon Walsh di Beverly Hills 90210, conosciuto sul set di Teen Angel Returns: la loro storia è durata diversi anni. Una curiosità: i suoi primi due film avevano a che fare in qualche modo con il football del liceo. In Tempi migliori era la figlia di Robin Williams, un ex giocatore di football del liceo che aveva perso una sfida chiave e cercava di riscattarsi rigiocando la partita da adulto; in Una bionda per i Wildcats (1986), dove era la figlia di Goldie Hawn, interpretava una donna che stava cercando di mettersi alla prova come allenatrice di football femminile in un liceo cittadino fatiscente. Ora che abbiamo ritrovato Robyn Lively in Cobra Kai, ci piacerebbe vederla più spesso sui nostri schermi. "Lively" in inglese vuol dire vivace. Ed è un cognome che si addice perfettamente alla nostra Robyn.