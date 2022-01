Cobra Kai 5: chi è Terry Silver e cosa possiamo aspettarci dalla prossima stagione

Cobra Kai: l'attore Ralph Macchio in una foto della serie

Il suo nome è Silver, Terry Silver. Ha i capelli d'argento ed è stata la grande trovata della di Cobra Kai 4. È tornato ed è qui per restare, visto che il villain sarà il protagonista assoluto della stagione 5 di Cobra Kai che, come saprete, è stata già girata. Nella recensione di Cobra Kai 4 ne abbiamo parlato poco, per non svelare troppo di una serie che va gustata in tutti i suoi aspetti, colpi di scena compresi. Nel raccontarvi Silver e cosa possiamo aspettarci da Cobra Kai 5 incorreremo ovviamente in qualche spoiler , come è normale che sia in casi come questo. Ma prima di parlare della stagione 5 andiamo a vedere chi è Terry Silver.

Karate Kid III, che guilty pleasure

Cobra Kai: Xolo Mariduena e William Zabka in una foto della serie

C'è la possibilità che non conosciate questo personaggio. Perché, come spesso accade, i franchise andando avanti peggiorano, e perdono pubblico per strada. Per molti di noi i Karate Kid si fermano ai primi due, Karate Kid - Per vincere domani e Karate Kid II - la Storia Continua, o forse addirittura al primo. Sì, Karate Kid III - la Sfida Finale non è proprio uno di quelli che si dice un film riuscito. È un po' un tentativo di rifare il primo film, dopo la trasferta giapponese del secondo, di far tornare in scena i cattivi del film originale, il Cobra Kai e i suoi perfidi sensei. L'idea è quella di dare a Daniel un nemico molto più difficile da sconfiggere, cioè il suo lato oscuro. Nel film tornano John Kreese, il maestro Miyagi, e c'è una deliziosa protagonista femminile, Jessica (Robyn Lively, che poi avremmo rivisto ne I segreti di Twin Peaks). Che stavolta però non si innamora di Daniel e diventa una sua amica. Ha una trama un po' macchinosa e forzata. Ma, vi assicuriamo, ora che siete in piena febbre Cobra Kai ve lo godrete molto. È un vero guilty pleasure.

Cobra Kai 3, la recensione: Il buono, il duro e il cattivo

Chiedi chi era Terry Silver

Cobra Kai: William Zabka in una foto della serie

Karate Kid III immagina che a John Kreese la sconfitta del suo dojo e di Johnny Lawrence, il suo pupillo non sia andata giù. E ancora meno il fatto di averle prese dal maestro Miyagi. Così, quando incontra un suo vecchio amico, Terry Silver, questi gli propone una vendetta. Un altro karateka dovrà far impaurire Daniel, in modo da costringerlo a rivolgersi a Silver per essere allenato. E quindi, imparando i principi del Cobra Kai, passare al Lato Oscuro. Terry Silver era un vecchio commilitone di Kreese, aveva fatto con lui il Vietnam ed è stato lui a insegnargli i principi del karate. Quando lo vediamo in scena in Karate Kid III, è già un miliardario, e capiamo che ha fatto i soldi riciclando rifiuti tossici. Quando lo vediamo tornare in scena in Cobra Kai 4 è ancora un miliardario, ma totalmente dedito al salutismo e al biologico. Uno che ha saputo riciclarsi, come siamo abituati a vedere oggi.

Cobra Kai 4: una scena della quarta stagione

Un reduce del Vietnam di 27 anni

Cobra Kai 3: William Zabka nella terza stagione della serie

Thomas Ian Griffith è l'attore che dà il volto e il corpo a Terry Silver; è una sorta di Steven Seagal ma dallo sguardo glaciale: i lunghi capelli neri sono raccolti in una coda e gli occhi blu trasudano follia. Alto, spalle larghissime, Griffith non sarà, o non sarà stato, un grande attore. Ma ha il pshysique du rôle per essere un villain perfetto, ambiguo e cattivo al punto giusto. Cintura nera di karate, Griffith, dopo Karate Kid III, ha recitato in Vampiresdi John Carpenter, e si era ritirato nel 2007. Terry Silver è un uomo sopra i quaranta anni, in fondo ha fatto con John Kreese la guerra in Vietnam. È curioso che, quando venne girato Karate Kid III, Griffith aveva 27 anni. Ed è più giovane di un anno di Ralph Macchio che fa un diciassettenne... Ma era il cinema degli anni Ottanta, dove tutto era possibile. Con i lunghi capelli bianchi, in Cobra Kai 4, sembra essere invece perfettamente in parte. Una delle caratteristiche di Cobra Kai, come vi abbiamo raccontato spesso, è andare a pescare benissimo tra i personaggi e gli attori dei film originali, e in qualche modo dar loro una nuova vita. Con Terry Silver la missione, ancora una volta, è miracolosamente riuscita.

Cobra Kai 4, la recensione: Daniel e Johnny, come Rocky e Apollo Creed

Terry Silver, che bell'amico...

Cobra Kai: una foto della serie sequel di Karate Kid

E da qui cominciano gli spoiler. Perché nell'ultimo episodio della stagione 4 Terry Silver, a sorpresa, ha esautorato, senza il minimo scrupolo, il suo vecchio amico John Kreese. Il Cobra Kai sarà d'ora in poi roba sua. Ecco nella stagione 5 vedremo Daniel e Johnny combattere contro un Cobra Kai in cui John Kreese è stato sorpassato a destra, da uno più cattivo di lui. E quel minimo di umanità che era rimasta al dojo - sì pare strano parlare di umanità riguardo a Kreese, ma è così - è andata a farsi benedire. I ragazzi del Cobra Kai condotti da Silver saranno ancora più cattivi. Staranno tutti al gioco o qualcuno avrà una crisi di coscienza? E "colpisci forte, colpisci per primo, nessuna pietà" portato all'eccesso, sarà l'unica arma di Silver, o metterà in campo ulteriori scorrettezze? Se avete visto l'ultimo episodio della stagione 4 avrete capito.

Cobra Kai 4: Tanner Buchanan, Peyton List e Martin Kove in una scena della quarta stagione

Che ne sarà di Anthony LaRusso?

Cobra Kai 3: Xolo Maridueña nella terza stagione della serie

Ma i nodi da risolvere nella stagione 5 saranno tanti. Sarà, ancora una storia di padri e di figli, che poi è uno degli aspetti per cui ci piace tanto Cobra Kai. Johnny Lawrence dovrà recuperare il rapporto con il figlio, ormai passato al Cobra Kai, a ormai sposata completamente la loro filosofia. Ma dovrà fare la stessa cosa anche Daniel LaRusso. Non con Samantha, la figlia prediletta con cui ha un rapporto sincero. Ma con Anthony, il figlio minore, che sembra sia stato trascurato dai genitori, troppo presi da Samantha, dal lavoro, dal Karate, tanto da aver sviluppato dei comportamenti tipici di chi è abbandonato. E di essere diventato, dopo essere stato bullizzato, a sua volta un bullo. Dopo aver introdotto Kenny, un ragazzo della sua età, la storia legata a questi ragazzi più giovani può essere la nuova linfa della stagione 5. E poi c'è Miguel Diaz, che ha lasciato la vallata per andare alla ricerca del suo vero padre, dopo aver abbandonato la gara dell'All Valley.

Il ritorno di Chozen

Cobra Kai: una foto della serie con William Zabka

C'è ancora tantissima carne al fuoco in Cobra Kai 5 allora. E questo è un merito degli sceneggiatori della serie, che sono stati bravissimi a far crescere i personaggi senza troppa fretta e ad aver lasciato a tutti un margine di sviluppo ulteriore. Ma ci sarà ancora qualcuno che aspettiamo nella stagione 5. Dopo averlo visto nella stagione 3, tornerà in scena un nuovo alleato per Daniel e Johnny. È Yuji Okumoto, nei panni di Chozen, che in Karate Kid II era il tirapiedi di Sato. Nella stagione 3 aveva eliminato i dissapori con Daniel, e nell'ultima scena della stagione 4 lo abbiamo visto accanto a lui sulla tomba di Miyagi. Cobra Kai è pronta ad accogliere lui e altre conoscenze sul karate. Ci sarà un po' di Giappone in più in Cobra Kai 5. Ma qualsiasi cosa torni dal passato ci farà felici.