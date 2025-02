Che Dio ci aiuti 8: i nuovi personaggi della fiction e la bravura del giovane cast

Come dire, Azzurra goes to... Rome. Se è certo più facile fare la sua in convento, lo è meno in un posto dove quasi nessuno ti vuole. Da questo spunto, ecco le nuove puntata di Che Dio ci aiuti, fiction Rai arrivata all'ottava stagione. Una stagione, diremmo, di grandi novità. Novità accompagnate da nuovi personaggi e nuove situazioni. Francesca Chillemi, nei panni della mitica suora televisiva (che ha ereditato il lascito di Elena Sofia Ricci), saluta Assisi e arriva nella Capitale (in fondo, è l'anno del Giubileo) con una missione: occuparsi delle ragazze della Casa del Sorriso. Non sarà facile farsi accettare, così come non sarà facile per Suor Azzurra scendere a compromessi con il direttore della casa-famiglia, Lorenzo Riva (interpretato da Giovanni Scifoni).

Che Dio ci aiuti 8: le novità

Giovanni Scifoni, new entry della fiction

Che Dio ci aiuti 8, in prima tv su Rai 1 dal 27 febbraio (un appuntamento settimanale che andrà avanti per dieci settimane), con la regia curata da Francesco Vicario, introduce allora numerosi personaggi, che andranno a dare colore alle nuove puntate. Elementi imprescindibili di una sceneggiatura che punta alla semplicità, illuminando con rispetto ed efficacia temi decisamente importanti. Tra le new entry, come detto, Lorenzo Riva: psichiatra quarantenne razionale nell'approccio, che prova a barcamenarsi tra la sua famiglia e la Casa del Sorriso. Dovrò scongiurare una minacciata chiusura, facendosi aiutare da Suor Azzurra non senza iniziali incomprensioni di metodo e di spirito. "Il progetto ha una finalità, un'utilità", ha detto Giovanni Scifoni, presentando la serie. "È consolante, rilassante, toglie i pensieri. Che Dio ci aiuti è come stare a casa, un luogo dove non può succederti nulla di male. Il merito va al regista, ma poi a Francesca, che riesce a far uscire fuori sempre e comunque Azzurra".

I giovani interpreti (di talento): da Bianca Panconi a Ludovica Ciaschetti

Ludovica Ciaschetti e Bianca Panconi in scena

Attorno a Suor Azzurra e al dottor Riva, le splendide ospiti della casa famiglia, interpretate da attrici giovani e di talento. Come la talentuosa Bianca Panconi, attrice intelligente e preparata, che interpreta Melody, la più grande del gruppo. Ha 26 anni, porta allegria cantando. Sembra abbia la testa tra le nuvole, eppure dietro il spirito c'è nascosto un dolore accecante, segnato dalla violenza del suo fidanzato. In qualche modo, e con l'aiuto del gruppo, troverà la forza di riprendere in mano la propria vita. "Che Dio ci aiuti riesce ad alleggerire i problemi della vita", ci dice la Panconi, "Affronta temi importanti, sdrammatizzando. Abbiamo bisogno di questo".

Insieme a Bianca Panconi, troviamo nel cast anche la brava Ambrosia Caldarelli, che interpreta Cristina. Sedici anni, è cresciuta in fretta, potendo contare solo su di sé. Entra nella Casa del Sorriso in seguito ad uno sgombro di una casa popolare. Scopre di essere incinta, vuole partorire, e andarsene, senza il bambino. In un certo senso, supportata da Suor Azzurra, riscoprirà le cose belle della vita, oltre i suoi quaderni pieni di splendidi disegni.

Altro nome da tenere d'occhio è Ludovica Ciaschetti, che nella fiction interpreta Olly (no, non il vincitore di Sanremo!). Metodica, curata in ogni aspetto, sta per compiere diciotto anni, vuole fare l'architetta. Pare non avere problemi, eppure c'è un passato doloroso che la perseguita. È cresciuta senza una mamma e senza un papà. Per Olly, la casa famiglia è un porto sicuro, non vuole essere affidata a nessuno, e non si fida di nessuno. Almeno fin quando inizierà ad abbattere il muro che si è costruita attorno.

La rivelazione della fiction

In Che Dio ci aiuti 8 troviamo poi Tommaso Donadoni, nel ruolo di Pietro. Sorriso gentile, è il figlio più grande di Lorenzo. Il trauma della morte di sua madre è ancora vivido, ha affrontato diverse rinunce e, nel contesto della casa-famiglia, si attiva come può, svolgendo diversi lavoretti. Grazie ad Azzura, ritroverà il contatto e il dialogo con il papà, recuperando il tempo perso. Non solo, Pietro è anche il fratello maggiore della piccola e scalmanata Giulia, interpretata da Gaia Bella. La vera rivelazione di Che Dio ci aiuti 8. Splendida e già sicura di sé: la sua attrice preferita? Ce lo ha detto proprio la dolce Gaia: "Paola Cortellesi".