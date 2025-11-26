Call My Agent - Italia 3: dramma dell'invidia tra Ficarra e Picone nella clip esclusiva del finale di stagione

Hanno festeggiato i 30 carriera nel 2023 ma due anni dopo li ritroviamo, nell'ultima puntata di Call My Agent - Italia 3, in preda alle invidie e alle gelosie professionali.

Gli special guest di venerdì 28 novembre sono Ficarra e Picone, che vedranno incrinarsi la storica sintonia per colpa di una proposta lavorativa arrivata da molto lontano.

Vi mostriamo in esclusiva la clip che anticipa la surreale lite tra i due comici.

Hollywood chiama e Picone risponde in Call My Agent - Italia 3

Hanno uno spettacolo in programma (e una miniserie davvero in uscita, il 5 dicembre) ma per il povero Salvatore Ficarra non c'è pace da quando il suo sodale, Picone, ha deciso di accettare quella proposta che a un attore capita una sola volta nella vita. A quanto pare qualcuno a Hollywood ha bisogno di lui, e questo è abbastanza per spingerlo a un digiuno intermittente ma soprattutto ad abbandonare, almeno momentaneamente, colui che è il suo compagno professionale da 30 anni.

Inutile dire che la decisione sarà causa di attriti, scatenando un vero e propria dramma dell'invia per niente velata. A peggiorare una situazione già difficile arriva poi anche un assistente, che dovrebbe supportare Ficarra nelle prove, ma finisce per confondere il duo comico siciliano con gli Aldo, Giovanni e Giacomo della "Subaru Baracca". Come riusciranno, gli agenti della CMA, a mettere pace tra i due litiganti?

Non solo Ficarra e Picone: le star dell'ultima puntata

Call My Agent Italia 3: il team nella nuova stagione

Venerdì 28 novembre si chiuderà anche la terza stagione di Call My Agent - Italia, ma non prima dell'ennesima sfilata di star negli uffici e nei corridoi della mitica CMA, l'agenzia di spettacolo più famosa del piccolo schermo, con tanti talenti e altrettanti problemi.

Ficarra e Picone saranno gli special guest del gran finale di stagione, ma ad aprire la serata sarà Miriam Leone con l'episodio che porta il suo nome. Diventata mamma da poco, l'attrice siciliana dovrà barcamenarsi tra il piccolo e un nuovo progetto cinematografico, costringendo però anche agente e assistente a parecchi extra.

Nell'ultima puntata il pubblico ritroverà anche Nicolas Maupas e l'immancabile Luana Pericoli di Emanuela Fanelli, ma ci saranno anche due attesissimi ospiti musicali: Giorgia e Tananai.

L'appuntamento è per venerdì alle 21:15 su Sky Serie e in streaming solo su NOW.