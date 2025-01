Romanzo criminale rivive in Call My Agent - Italia 3: la reunion è servita nella nuova stagione, presto su Sky

Come anticipato da Nils Hartmann di Sky nell'intervista a Movieplayer.it, i protagonisti di Romanzo criminale - La serie saranno tra le guest star di Call My Agent - Italia 3.

Lo spoiler è di quelli che generano una certa impazienza: quando Call My Agent - Italia 3 arriverà su Sky sarà accompagnata da quei brutti ceffi di Romanzo Criminale. Come svelato da Nils Hartmann nella nostra intervista, la serie comedy, remake dell'originale francese Dix pour cent, ospiterà una reunion di quella che è stata probabilmente il primo fiore all'occhiello della serialità Sky.

Il Libanese, il Freddo e compagni si ritroveranno presto "con qualche acciacco"

Il cast principale di Romanzo Criminale, andata in onda su Sky tra il 2008 e il 2010

Durante la recente intervista con Movieplayer.it, Nils Hartmann, Vice Presidente Esecutivo di Sky Studios Italia, ha parlato lungamente del fantastico anno delle produzioni Sky "a puntate". Un 2024 segnato dalla partecipazione a tre grandi eventi: Dostoevskij a Berlino, L'arte della gioa a Cannes e infine proprio M. Il figlio del secolo a Venezia.

Senza dimenticare, però, tutte le altre serie, quelle che il pubblico aspetta impazientemente stagione dopo stagione. Proprio come Call My Agent - Italia, che, nella terza stagione, farà tornare sul piccolo schermo i protagonisti di Romanzo Criminale, la serie diretta per due stagioni da Stefano Sollima, basata sull'omonimo romanzo di Giancarlo De Cataldo.

"Ti do un'anticipazione: nella terza stagione ci sarà il ritorno di Romanzo Criminale. Tornerà tutta la vecchia guardia per un grande remake in Call My Agent" ha anticipato Hartmann. "Spesso si parla di Gomorra, dimenticando che Gomorra è nata grazie a Romanzo Criminale che è l'inizio di tutto. Romanzo Criminale ha alzato la palla a Gomorra che poi ha scacciato. Li ritroveremo con qualche acciacco, diciamo, che farà molto molto ridere".

Call My Agent - Italia 3: quello che sappiamo sulla nuova stagione

Dopo aver vinto tre Nastri d'Argento (l'ultimo, quello speciale, grazie alla partecipazione di Gabriele Muccino), la serie comedy con Maurizio Lastrico e Sara Drago si prepara a tornare con il terzo ciclo di episodi. Su cui purtroppo si conosce al momento molto poco.

La sola certezza è che non ci sarà Marzia Ubaldi, interprete della veterana Elvira, perchè scomparsa il 21 ottobre 2023, quando si erano appena concluse le riprese della stagione 2.

Le puntate dovrebbero essere ancora 6, come nei due anni precedenti, e dovrebbero andare in onda durante la primavera del 2025.