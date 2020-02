Basco e Winstead su Birds of Prey: "Finalmente un film in cui le donne fanno davvero squadra"

Intervista a Ella Jay Basco e Mary Elizabeth Winstead, interpreti di Cassandra Cain e Huntress in Birds of Prey: Harley Quinn mette insieme una squadra di donne forti e completamente pazze.

Birds of Prey: Ella Jay Basco è Cassandra Cain

Sappiamo che Harley Quinn, nonostante la laurea in psichiatria, non è proprio un modello di sanità mentale: in Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn), in sala dal 6 febbraio, Margot Robbie, che torna nei panni luccicanti di Harley dopo Suicide Squad, mette insieme una squadra di antieroine fuori di testa come lei.

Birds of Prey: Margot Robbie in una scena del trailer ufficiale

Tra le sue nuove compagne ci sono Cassandra Cain, ladra che ruba un diamante che appartiene a Roman Sionis (Ewan McGreogr), criminale che vuole uccidere Harely Quinn, e Huntress, misteriosa killer in cerca di vendetta. Abbiamo incontrato le attrici che le interpretano, Ella Jay Basco e Mary Elizabeth Winstead, a Londra, all'anteprima mondiale di Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn).

Birds of Prey: Mary Elizabeth Winstead è Huntress

Queste donne sono tutte sole, ma hanno scelto di esserlo insieme: un aspetto del film che sta a cuore a Mary Elizabeth Winstead: "Credo sia un messaggio potente: siamo più forti come gruppo. È fantastico vederlo sul grande schermo, perché non lo vediamo spesso raccontato in questo modo: di solito c'è una sola donna in un gruppo di uomini, oppure ci sono un paio di donne ma si combattono, non vanno d'accordo. Non credo che rifletta la realtà: questo film mostra davvero cosa succede quando le donne si uniscono. Di solito c'è molto sostegno e conforto."

La video intervista a Ella Jay Basco e Mary Elizabeth Winstead