Harry Potter, la serie: Bertie Carvel il suo Cornelius Caramell "umano e commovente"

Avevamo incontrato Bertie Carvel a Roma lo scorso gennaio, quando HBO Max è stata lanciata con la premiere di A Knight of the Seven Kingdoms, lo ritroviamo ora a Rimini per l'Italian Global Series di cui è stato ospite. Nel mentre la serie spin-off de Il trono di spade è stata un successo e guardiamo avanti, a un altro grande franchise: quello di Harry Potter in arrivo a Natale.

A Knight of the Seven Kingdoms. Bertie Carvel è Baelor Targaryen

L'attesa è tanta, così come la curiosità, e ci sediamo insieme all'attore consapevoli che non ci potrà dire molto sul nuovo progetto. Invece siamo stupiti quando qualcosa, in realtà, ce la dice, quando sul mondo di Harry Potter e su come l'ha affrontato ci anticipa più di una battuta. Con grande calma, professionalità e cortesia, la stessa che ci aveva colpiti mesi fa e che ritroviamo anche dopo che il suo Baelor è stato apprezzato dal pubblico.

Il successo di Baelor Targaryen in A Knight of the Seven Kingdoms

Partiamo proprio da questo nella nostra chiacchierata: ha percepito l'affetto del pubblico? Che feedback ha ricevuto sul suo Baelor Targaryen? "Non sono più sui social media. Ma in realtà Marco, che è il direttore del festival in cui ci troviamo in questo momento, mi ha scritto per chiedermi di venire a visitare il festival e, nel caso non lo sapessi, ha scritto al mio agente dicendo: 'Devi assolutamente sapere quale ondata di affetto c'è stata per il personaggio'. Quindi è stato bello saperlo. E non mi sorprende, non per il mio lavoro, ma perché penso che... a giudicare dalla mia stessa reazione, sento che il mondo probabilmente aveva bisogno, così come ne avevo bisogno io, di una storia del genere, di un eroismo semplice."

A Knight of the Seven Kingdoms. Ser Duncan L'Alto e il suo scudo

Un eroismo semplice, una bella definizione per una serie che ha saputo proporre qualcosa di diverso sul mondo pensato da Martin. "E non mi sorprende che le persone si siano commosse, in questo particolare momento politico, nel trovare una storia che parla di leader che si assumono le proprie responsabilità e fanno la cosa giusta. È forse una storia sorprendente di questi tempi, siamo abituati a storie molto più ciniche sul potere politico. Quindi sono felice che le persone abbiano avuto la mia stessa reazione quando l'ho letta".

Come sarà il nuovo Cornelius Caramell nella serie TV di Harry Potter?

Bertie Carvel si sta però spostando in un altro universo narrativo, perché sarà Cornelius Caramell nel nuovo adattamento di Harry Potter, in formato seriale. È stato difficile passare da un mondo iconico all'altro? "È un'ottima domanda. In realtà non conosco ancora la risposta, perché sarà un viaggio lungo diversi anni. Scavo sempre nella mia immaginazione per capire se posso dare un contributo onesto. E per me, quella di Caramell è una storia di coraggio morale, non dissimile da Baelor in un certo senso. Quella storia parla di qualcuno che trova una profonda fonte di coraggio morale. Per raccontare quella storia correttamente, sentivo che non si doveva dare per scontato che lo avrebbe fatto. Perché ci sia un dramma, devi pensare 'potrebbe non scegliere questo, e invece lo fa'."

Harry Potter: una foto dei protagonisti della serie

Mettere in dubbio, per poter capire. "E in qualche modo, la storia di Caramell è un'angolazione diversa sulla stessa storia. Ecco una persona in una posizione di potere a cui viene chiesto di mostrare un certo tipo di audacia o coraggio, e cosa farà con questo? Ora, quale sarà la nostra versione in questa iterazione non lo so, perché siamo nel pieno del percorso di creazione. Non so bene come gli sceneggiatori tratteranno la cosa nel loro adattamento. Ma so che questa è la cornice della storia. È la storia di un uomo che ha così paura di affrontare il male che non lo fa. E ciò che mi commuove di lui è che lo riconosce."

Una delle prime immagini della nuova serie tratta dai romanzi della Rowling

Guarda già avanti, Carvel, a quando arriverà a fasi più avanzate del destino del personaggio. "Il mio capitolo preferito della sua storia nei libri è quello in cui riconosce i propri fallimenti. Lo trovo umano e commovente. Quindi, per certi versi, è un'angolazione diversa sullo stesso tema, forse. Ma vedremo, non lo so. Sai, a differenza di A Knight of the Seven Kingdoms dove, caso unico, mi sono state presentate le sceneggiature complete, con Harry Potter è molto più simile a ciò che accade spesso in televisione, dove potresti vedere il primo episodio o due, ma poi le sceneggiature verranno sviluppate nel tempo man mano che le riprese continuano. Ed è un progetto così imponente che questo accade continuamente. Quindi, aspetteremo e vedremo in che modo l'affronteranno gli sceneggiatori. Ma questo è ciò che mi interessa del ruolo al momento."

Il confronto tra i libri di George R.R. Martin e J.K. Rowling

Conosceva già i due mondi che sta affrontando o lii ha approfonditi per interpretare i due ruoli? "Per quanto riguarda Westeros, ho guardato la prima stagione di Game of Thrones e l'ho adorata. E risuonava con molti dei miei interessi d'infanzia e con il tipo di lettura, il tipo di mondo in cui mi piaceva essere immerso. Quindi, dopo averla vista, sono passato direttamente ai libri ed è stato come tornare a casa, in un certo senso. Sono cresciuto leggendo un certo tipo di fantasy con una costruzione del mondo molto dettagliata. E mi piaceva la miscela di fantasy e realtà, la trovavo molto credibile, e ho amato la trama. E poi ho guardato tutte le stagioni. Quindi conoscevo bene il mondo di Westeros di George R.R. Martin. Ma non avevo visto House of the Dragon e non avevo letto le novelle. Quindi ho potuto affrontarle con occhi freschi, dopo aver letto le sceneggiature."

Bertie Carvel all'Italian Global Series 2026

Diverso il discorso per quanto riguarda Harry Potter: "Avevo letto il primo libro ma non gli altri. E forse avevo visto uno o due film, ma non mi avevano catturato, per qualche motivo. Forse perché sentivo di voler leggere la piena ricchezza dei libri, ma non ho trovato il tempo per farlo. Però, una volta che sono stato contattato per interpretare il ruolo, sono andato a leggere tutto. E quindi è stato un piacere immergermi in quel mondo. E c'è così tanta ricchezza da cui attingere quando ti affidi a un canone letterario di quel tipo. Quindi fa parte della gioia, ma è una gioia diversa: mi piace il world-building e devi, nella tua caratterizzazione, comunicare qualcosa che aiuterà il pubblico a costruire questo mondo intorno a te nella loro immaginazione."

Il nuovo Harry Potter piacerà al pubblico?

A Bertie Carvel viene naturale un confronto con i teatro: "Lì spesso la messa in scena di questi tempi è astratta o lascia molto spazio all'immaginazione del pubblico, e come attore puoi riempire quel vuoto. Questo mi piace. Ma in qualcosa come il mondo di Harry Potter, c'è una ricchezza, le persone portano quel mondo con sé, e quindi è un tipo di lavoro diverso. Sarà interessante vedere come andrà, quando andrà in onda. Come ciò che abbiamo fatto di nuovo si affiancherà a ciò che molte persone già conoscono e amano è un'incognita, e immagino che in un certo senso il suo successo o fallimento dipenderà da quanto si incastrerà bene. E questo è eccitante."

Harry Potter: una foto di Paapa Essiedu

E la chiusura del suo discorso è molto significativa sull'opportunità o meno di realizzare un nuovo adattamento: "Dicono che ci siano solo sette storie al mondo, no? Quindi, perché non si può raccontare in modo fresco una storia che esiste già. Penso che qualsiasi forma d'arte consista nel tenere qualcosa controluce, ruotarlo lentamente e vedere come cattura la luce in modo diverso. Forse possiamo farlo con questa storia."