L'Oroscopo di Barbie: scopri chi è il tuo segno zodiacale a Barbieland

Se c'è un film che ha scardinato le regole, sconvolto l'ordine delle cose e dato nuova vita al cinema con una storia che riesce a parlare a tutti, ma proprio a tutti, quello è Barbie. Le infinite versioni della bambola più famosa della Mattel ci dimostrano che ognuno può essere quello che desidera, basta solo volerlo. Avventurosə, dinamichə o fedelə come Ken, tuttə possiamo trovare la nostra controparte nell'universo di Barbieland: scopriamloa in base al nostro segno zodiacale!

ARIETE - Barbie Presidente

Segno di fuoco impulsivo e determinato, ma anche incredibilmente altruista, quando l'Ariete ha un obiettivo niente e nessuno riesce a frenarlo o a dissuaderlo dal raggiungerlo. È il primo dei segni zodiacali e primo anche nel mondo di Barbieland, che guida con sapienza e generosità cercando di essere un esempio per tutte le Barbie. L'Ariete è un leader naturale e Barbie Presidente (Issa Rae) è un faro per tutte le Barbie, non certo per i Ken! Non è un caso che essi vedano in lei il simbolo di un potere tutto al femminile da sovvertire alla prima occasione.

TORO - Midge

Il Toro è un segno ben piantato nella realtà, forse un po' irruento in alcune occasioni ma ha perfettamente chiaro il suo ruolo nel mondo e quali sono le cose veramente importanti (spoiler: l'amicizia, l'amore). Cerca una vita serena a discapito di quello che pensano gli altri e in Barbieland chi meglio di Midge (Emerald Fennell) rispecchia tutte queste caratteristiche? Anche se è stata ritirata dal mercato nel 2003, Midge, con il suo pancione e la sua pazienza è una grande amica di Barbie e le rimane accanto nei momenti difficili mostrando comprensione e lealtà. Piccola curiosità: l'attrice che la interpreta è Emerald Fennell. Emerald, come il verde smeraldo che è il colore simbolo di questo segno. Coincidenze?

GEMELLI - Barbie Stramba

Punk, anticonformista, con mille idee geniali nella testa (creatività è il suo secondo nome) e decisamente estroversa: Barbie Stramba (Kate McKinnon) è la Barbie di tuttə i Gemelli. Relegata nell'angolo più nascosto di Barbieland, additata come la pazzoide del gruppo, è a lei che si rivolge la Barbie di Margot Robbie per avere un consiglio e per scoprire che, in fondo, guardare fuori dagli schemi non è poi così male. Le esperienze l'hanno fatta crescere ed è la bambola perfetta per avere le risposte alle domande che non abbiamo il coraggio di porci.

CANCRO - Ken

Il Cancro è uno dei segni più femminili dello zodiaco, ma i confini di genere in Barbie si sfrangiano e quindi ecco che Ken (Ryan Gosling) diventa il simbolo di questo segno complesso, protettivo e sensibile. Ken è solo Ken, ma è abbastanza! Lo vediamo guardare con occhi a cuoricino Barbie, cercare le sue attenzioni fino allo sfinimento per poi riscoprire la sua forza interiore: se la sua sensibilità a volte sfocia nella passività, è pur vero che fa tutto quello che fa per avere accanto l'unica persona (o bambola) di cui ha bisogno. Tenero anche nei suoi momenti "bui" risulta semplicemente irresistibile.

LEONE - Barbie Sirena

Barbie Sirena emerge dalle onde del mare come una Dea dai lunghi capelli turchini a cui si rivolgono gli sguardi di tutti i Ken e di tutte le Barbie (e sì, anche di Allan). A quale segno potrebbe mai appartenere se non a quello del Leone? La star di Barbieland è lei e Dua Lipa, essa stessa del segno del Leone, dona il suo volto e il suo carisma a questa Barbie che non ha bisogno di presentazioni. In un mondo di bambole in cerca di realizzazione, questa Barbie si distingue per essere l'unica sirena: serve aggiungere altro?

VERGINE - Barbie Giornalista

Gli appartenenti al segno della Vergine amano il rigore, la precisione e hanno un'attenzione per i dettagli elevatissima. Famosa per essere puntigliosa, la Vergine considera le regole indispensabili perché il mondo vada nel verso giusto ed è sempre alla ricerca della verità, ma anche di una buona dose di gossip. Il pettegolezzo le piace, ma solo perché soddisfa la sua grandissima fame di curiosità. Barbie Giornalista (Ritu Arya) è l'esempio di quello che questo segno è in grado di fare, come vincere il Premio Pulitzer grazie all'impegno e al duro lavoro.

BILANCIA - Barbie Diplomatica

La Bilancia è governata da Venere, il pianeta del bello ma anche della giustizia, del valore e dell'equità: tutte caratteristiche che ritroviamo in Barbie Diplomatica (Nicola Coughlan) nell'universo di Barbieland. Il suo incredibile amore per tutto ciò che è giusto si associa alla sua natura socievole e a un gusto estetico fuori dal comune: Barbie Diplomatica, come ogni bilancinə è fashion e sa come districarsi con un sorriso anche negli affari più spinosi. Sapevate che la vera Barbie Diplomatica è stata creata pensando alla prima donna ministro degli affari esteri australiana Julie Bishop?

SCORPIONE - Barbie Scrittrice

Passionale e misterioso, ma anche intuitivo e intellettualmente stimolante, lo Scorpione è uno dei segni zodiacali più sfaccettati e intriganti dell'oroscopo che sa come essere affascinante. Odia la superficialità e brama, in modo più o meno manifesto, il romanticismo in tutte le sue forme (anche quelle più hot). La Barbie Scrittrice interpretata da Alexandra Shipp racchiude tutte le caratteristiche principali di questo segno e siamo sicure che le avventure vissute in Barbieland la spingeranno a scrivere storie coinvolgenti e appassionanti.

SAGITTARIO - Barbie Stereotipo

La protagonista del film e la prima Barbie ad arrivare sugli scaffali di tutto il mondo non poteva essere che del Sagittario. Barbie Stereotipo è la summa di tutte le caratteristiche di questo segno e il suo viaggio alla scoperta di sé e del mondo è la spinta propulsiva di tutto il film. Lei è tutto. Come il segno a lei associato, questa Barbie interpretata da Margot Robbie ha una fortissima predisposizione all'esplorazione di nuovi mondi e nuove realtà che la possano arricchire. Passa dall'essere simbolo di perfezione, un po' superba e superficiale ammettiamolo, a entrare a contatto con la parte più nascosta di sé. Non abbandona mai l'ottimismo che contraddistingue questo segno, ma è anche capace di accogliere nuovi stimoli e di mostrarsi in tutta la sua fragilità. Fragilità che trasformerà in forza, fino a cambiare completamente la propria vita.

CAPRICORNO - Barbie Avvocato

Nessun segno è testardo e ambizioso come il Capricorno: "quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare" è il suo motto e questo segno non si arrende di fronte a niente e nessuno. Barbie Avvocato (Sharon Rooney) è indubbiamente il suo corrispettivo Mattel: decisa e insistente, combatte per ciò che ritiene giusto ed è una fedele amica nel momento del bisogno, la persona a cui chiedere aiuto nei momenti di difficoltà - come un probabile golpe da parte dei Ken. Non abbandona mai le sue amiche con le quali stringe un rapporto di sorellanza profondo, uno scudo con cui affrontare le avversità in modo duro e crudo.

ACQUARIO - Allan

Nel mondo di Barbieland ci sono moltissime versioni di Barbie e Ken, ma c'è solo un Allan e il film di Greta Gerwig restituisce a questo personaggio il riconoscimento che merita. Allan è originale e si distingue dalla massa proprio grazie alla sua autenticità, al suo essere unico: non può che essere del segno dell'Acquario! Lo vediamo dall'abbigliamento, estroso e coloratissimo e sempre super distinguibile da quello dei Ken, ma soprattutto dal suo arco evolutivo che lo porta a spiccare pur essendo un personaggio secondario. Chi più di un Acquario sa essere così unico e inimitabile?

PESCI - Barbie Dottoressa

Il segno dei Pesci è il più altruista e compassionevole di tutto lo zodiaco, la sua sensibilità lo porta spesso ad aiutare gli altri. Dalla forte indole comprensiva, è un segno che sa ascoltare e per questo nel mondo di Barbie non può che essere Barbie Dottoressa (Hari Nef), colei che per prima intuisce che "qualcosa non va" nella protagonista. Il suo essere leale e presente in ogni momento la rende un punto fermo in grado di mantenere il controllo quando le cose si fanno difficili.