Balene - Amiche per sempre, Veronica Pivetti e Carla Signoris: "Nella vita siamo come Evelina e Milla!"

Intervistare Veronica Pivetti e Carla Signoris per Balene - Amiche per sempre è come avere a che fare coi loro personaggi, Evelina e Milla. La nuova serie Rai, in onda ogni domenica in prima serata su Rai1, strizza l'occhio a Grace and Frankie e racconta l'amicizia tra due donne che arrivate alla soglia dei 60 anni, pronte a ricominciare mettendo in discussione le proprie scelte di vita.

First look alla serie

"Ci conoscevamo professionalmente ma non avevamo mai lavorato insieme. Invece è nata un'amicizia anche fuori dal set. Non ci crederà nessuno, perché sembra una frase fatta, invece è andata proprio così. Un titolo, una garanzia quello della fiction" scherzano le due attrici che abbiamo incontrato alla presentazione, organizzata negli studi Rai. Affiatate e complici, sembra davvero di essere con loro sul set.

Balene - Amiche per sempre: intervista a Veronica Pivetti e Carla Signoris

La caratteristica peculiare della fiction Rai che ha attratto le due interpreti è sicuramente quella di raccontare un'età anagrafica poco vista sulla tv italiana, soprattutto in prima serata sulla rete ammiraglia del servizio pubblico. Ci dice Veronica Pivetti: "Quando ero piccola, a 60 anni mi sembrava che a quell'età si fosse quasi morti. Invece ho scoperto che siamo giovanissime e io continuo a pensare di avere tutta la vita davanti. Forse è un errore, ma non riesco a non pensarlo! (ride)".

La rimbalza Carla Signoris: "Siamo due caratteri talmente diversi e talmente in compensazione, che è come se fossimo un contenitore o un contenuto. Diciamo che io sono il contenitore, quella che cerca di tenerla ferma, perché è impossibile tenere calma la Pivetti, si può solo sedarla" - ride e continua - mentre invece io ho la pressione di una lucertola morta, quindi andiamo perfettamente d'accordo".

Entrambe si definiscono "buone" - staranno parlando di Evelina e Milla oppure di Veronica e Carla? - ma la Pivetti, scherzando, dice di esserlo più a livello profondo "molto profondo".

Le protagoniste della fiction Rai vs la tecnologia

Un aspetto che caratterizza i due personaggi principali in Balene - Amiche per sempre è il rapporto diverso con la tecnologia e i social: Eva si rifiuta di avere uno smartphone perché pensa di essere controllata e non ha una pagina social per il proprio corso all'Accademia di Belle Arti di Ancona. Questo diventa uno dei motivi di scontro col nuovo direttore Riccardo Villa (Giorgio Tirabassi). Milla invece è più aggiornata, senza esagerare.

Pivetti & Signoris in azione

Anche in questo caso realtà e finzione si mescolano, come ci dice la Pivetti: "Io ho lo stesso rapporto di Evelina, ho un Nokia, pensa tu". La rimbalza subito la Signoris: "A lei non si possono mandare messaggi Whatsapp perché il suo telefono non li riceve. La macchina non la sa guidare, quindi tutte le scene dove Eva guida si tratta di una controfigura. Ho rischiato di morire tutte le volte". Pivetti chiosa "Ma è sempre stato così, mi prendo la patente a 60 anni?" e Signoris risponde "con la tecnologia ho un rapporto so-and-so, ma rispetto a lei sono un hacker".

Seconde e terze occasioni a 60 anni

Il funerale di Adriana in Balene - Amiche per sempre

In questa fiction tutte le generazioni hanno una seconda occasione. La morte di Adriana scatena qualcosa anche nei figli delle due protagoniste: Emanuele (Filippo Scicchitano) e Flaminia (Laura Adriani). È raro però che una fiction metta al centro del racconto due sessantenni - o "più che ventenni", come le definisce scherzosamente la Pivetti: "Solitamente sono le nonne di qualcuno e fanno cinque pose" e le fa eco Signoris: "Inoltre di solito non sono commedie quelle che parlano di persone così avanti negli anni. Sono tragedie o biografie. Nel nostro caso invece si ride. È una dramedy, che è forse la chiave".

Non a caso il personaggio di Marino Occhionero (la giovane compagna di Riccardo Villa) dice nei primi episodi alle due protagoniste incontrate ad una festa: "Perché non siete a casa a fare le nonne?" Una battuta giustissima che riassume il senso di questo progetto, come dice Signoris: "Infatti le diamo un cazzotto e ha solo quattro pose (ridono)". Per chiudere Pivetti sottolinea: "Io sono anche nonna in questa serie. Mentre Carla non vede l'ora di esserlo anche nella vita".