Balene – Amiche per sempre, recensione: un dramedy al femminile che funziona

È interessante notare come, per una serie di coincidenze, la stagione 2025/26 della fiction Rai non parta con il solito procedurale, o con qualche commissario o magistrato di turno che indaga. Bensì, inizia con una storia di amicizia al femminile e di vite che ricominciano.

Una scena della fiction

Parliamo di Balene - Amiche per sempre, dal 21 settembre ogni domenica su Rai1. La serie unisce per la prima volta insieme due attrici molto apprezzate del cinema e della fiction. Il risultato? Una dramedy al femminile a suo modo originale e sorprendente.

Balene - Amiche per sempre: un inizio che ricorda quello di Desperate Housewives

Tutto parte da un funerale

Proprio come nella serie originale ABC, anche in questa fiction Rai alcune amiche iniziano a mettere in discussione le proprie vite dopo la morte di una di loro. Lì, il suicidio di Mary Alice generava domande in un gruppo di casalinghe della periferia americana. In questo caso l'incidente in mare di Adriana (Manuela Mandracchia) - appassionata di balene, che darà tutto un significato al titolo della serie - scuote la vita di Evelina (Veronica Pivetti) e Milla (Carla Signoris). Le due, che non si parlano da dieci anni, sono costrette a ritrovarsi in occasione del funerale. Mentre provano a recuperare il tempo perduto e capire perché si erano allontanate, Eva si insospettisce sulla morte dell'amica di vecchia data, proprio come le casalinghe disperate di Wisteria Lane.

Due donne agli antipodi eppure complementari nella fiction Rai

Non potrebbero essere più diverse le due protagoniste di Balene - Amiche per sempre. Evelina è una professoressa all'Accademia di Belle Arti di Ancona: da sempre uno spirito libero, è reduce da una storia d'amore difficile con un uomo sposato, ha cresciuto un figlio da sola (Emanuele) e ora ha anche una nipotina (Zina) che vorrebbe instradare verso la libertà espressiva.

Le due spumeggianti sessantenni in azione

Milla invece ha fatto tutto quello che ci si aspettava da lei: ha conosciuto Walter all'università e lo ha sposato facendoci una figlia, Flaminia: hanno poi aperto insieme un pastificio di successo ma lei si è occupata della casa e della famiglia lasciando le redini dell'azienda al marito.

Ora entrambe le donne, oltre a recriminarsi a vicenda le scelte fatte in gioventù, potrebbero metterle in discussione e ribaltare le carte in tavola. La serie si rivela così uno spaccato onesto e ironico sulla condizione della donna, oggi: ma non a 20 o 40 anni, bensì a 60. In questo - come ci ha detto il regista - è avvicinabile a Grace and Frankie, anche se le due sono leggermente più giovani.

Due fuoriclasse tengono le redini della dramedy al femminile

Manuela Mandracchia è Adriana, la terza amica di vecchia data

Veronica Pivetti e Carla Signoris sono un assoluto portento: lo erano da sole ma lo sono - a sorpresa - anche insieme. Un'accoppiata tanto improbabile quanto esplosiva, che tiene banco tanto da incuriosirci sul prosieguo degli eventi, dopo i primi episodi visti. La serie parla di seconde occasioni, non solo per la generazione delle protagoniste: infatti anche i rispettivi due figli, Emanuele (Filippo Scicchitano), timido e quadrato, e Flaminia (Laura Adriani), schietta e spregiudicata, potrebbero darsi una seconda chance, ritrovatisi anche loro dopo anni a causa del lutto comune.

La dolcezza di Filippi Scicchitano in un'immagine

La forza di Balene sta anche nel cast maschile, non semplicemente di contorno: Walter è interpretato da Paolo Sassanelli in un ruolo molto diverso da quelli a cui siamo stati abituati. Giorgio Tirabassi è invece Riccardo Villa, il nuovo presidente dell'Accademia che vuole portare una serie di rivoluzioni scolastiche mal viste da Evelina.

Una location inusuale

Balene - Amiche per sempre. Una scena della serie

Nuova "scoperta" tra le Film Commission regionali, le Marche sono il luogo scelto per la fiction Rai, in particolare tra Ancona e il Conero. Una scelta singolare che non gioca solamente su paesaggi mozzafiato ma anche sul mare e sulla realtà cittadina di una località che è a metà strada tra un paesino e una metropoli. Proprio come le due protagoniste, a metà strada tra due periodi della propria maturità, che insieme agli altri personaggi devono trovare il proprio posto nel mondo. Anche a 60 anni: non è mai troppo tardi.