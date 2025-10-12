Balene - Amiche per sempre finisce stasera su Rai 1: un'altra verità su Adriana scuote l'ultima puntata

Stasera su Rai 1 alle 21:30 (sempre che Affari Tuoi non si allunghi troppo) andrà in onda l'ultima puntata di Balene - Amiche per sempre. O almeno l'ultima della prima stagione: la RAI non si è ancora pronunciata sulle sorti della fiction con Veronica Pivetti e Carla Signoris, ma la trama sembra presagire buone notizie per i fan di una delle novità seriali di stagione.

Balene: le anticipazioni di domenica 12 ottobre

Il finale di stagione sarà come sempre trasmesso in contemporanea anche su RaiPlay. Sulla stessa piattaforma streaming è già possibile recuperare anche le passate puntate di Balene - Amiche per sempre accedendo alla sezione dedicata alla fiction.

La trama dell'episodio 7, "S'intravede la terraferma"

Milla vuole salvare il pastificio producendo una pasta per bambini, ma il tocco creativo lo dà Evelina: nascono così le Balenine. La fiera a cui i Cappiello prevedevano di partecipare è al completo e ripiegano su un'esposizione in hotel per compratori. Ma hanno bisogno dei loro operai, che Milla riesce a convincere con una proposta inattesa.

© Assunta Servello

Nel frattempo, Emanuele si ricrede sulla danza permettendo a Zina di partecipare al saggio. A fargli cambiare idea è stata Flaminia, che intanto ha accettato un'offerta di lavoro, lasciando così il pastificio.

Riccardo, messo di fronte a una scelta, decide di non rinunciare ad Evelina. Il loro equilibrio sembra traballare anche per via del ritorno di Congias.

Pure Milla è combattuta tra Cesare e Walter, che si scopre ancora innamorato della moglie. Dopo aver scoperto nuove informazioni su Adriana, grazie a un confronto con Stefano, le due amiche si rassegnano all'evidenza dei fatti.

La trama dell'episodio 8, "L'approdo"

Le Balenine dei Cappiello faticano ad attirare clienti e pure l'ultima occasione con un compratore cinese sfuma per un malinteso. Se Congias sembra ancora interessato a Evelina tanto da proporsi di aiutarla a esporre le sue opere, dall'altro lato anche Carlotta sembra volersi riavvicinare a Riccardo.

Emanuele e Susanna, dal canto loro, fanno ormai sul serio tanto che lei è invitata al saggio di Zina. A notarlo è soprattutto Flaminia, sempre più gelosa. Se tra Milla e Walter torna il sereno, Evelina e Riccardo devono imparare a gestire il passato affinché il loro rapporto funzioni. Flaminia, invece, trova il coraggio di dichiararsi a Emanuele. Ma la storia di Adriana non si è ancora conclusa ed Evelina e Milla, insieme, scopriranno un'ultima verità.

Il cast di Balene

Non soltanto le due protagoniste, Veronica Pivetti nei panni di Evelina Maggi e Carla Signoris in quelli di Milla Cappiello, attorno a loro si muove un cast composto da volti già molto noti al pubblico delle fiction RAI. A cominciare da Filippo Scicchitano, già visto in Lolita Lobosco, che interpreta qui Emanuele. Paolo Sassanelli è Walter Cappiello, Laura Adriani è Flaminia, Stefano Pesce interpreta Cesare Proietti.

Manuela Mandracchia è Adriana Spada, l'amica scomparsa, la piccola Vittoria Morizzo interpreta Zina, e troveremo anche Marina Occhionero, Cesare Bocci e Giorgio Tirabassi, rispettivamente nei panni di Carlotta, Ettore e Riccardo.