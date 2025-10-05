Balene - Amiche per sempre, stasera su Rai 1 la terza puntata: le anticipazioni del 5 ottobre

Balene - Amiche per sempre, la nuova fiction con Carla Signoris e Veronica Pivetti, sta pian piano conquistando il pubblico, ormai curioso di come finirà (se finirà in questa stagione...) l'indagine privata di Milla ed Evelina. Stasera su Rai 1, nella terza e penultima puntata, le due saranno per esempio alle prese con il losco vicino di casa di Adriana.

Balene: le anticipazioni di domenica 5 ottobre

Anche questa puntata di Balene - Amiche per sempre sarà trasmessa nella prima serata di Rai 1, alle 21:30, subito dopo Affari Tuoi. Naturalmente sarà visibile anche in streaming su RaiPlay, nella sezione "dirette" o nella pagina dedicata alla fiction, dove sono disponibili anche gli altri episodi fin qui trasmessi.

Trama dell'episodio 5, "In balia delle onde"

Balene, una scena della serie

Per Milla è giunto ormai il tempo di una decisione inevitabile: vuole il divorzio, e chiede a Cesare di consegnare i documenti a Walter.

Intanto, le indagini al Conero sulla morte di Adriana proseguono e si concentrano sul vicino di casa della vittima, Pancotti, proprietario dello stabilimento che le ha affittato le bombole il giorno in cui è morta. L'uomo, tuttavia, fornisce loro un alibi dettagliato che lo scagiona.

Nel frattempo, il legame tra Flaminia ed Emanuele si rafforza grazie ad un pomeriggio spensierato con Zina al parco avventura, ma la magia si rompe quando lui le racconta di avere un appuntamento con Susanna. Dopo un confronto intenso con Riccardo, Evelina decide di superare le sue paure e un nuovo tatuaggio, dedicato ad Adriana, segna questa sua svolta interiore.

Mentre sistemano la casa al Conero dell'amica scomparsa, Evelina e Milla trovano una dedica speciale, scoprendo finalmente l'identità del misterioso amante dell'amica.

Trama dell'episodio 6, "Ritrovare la rotta"

Balene - Amiche per sempre. Una scena della serie

La scoperta dell'ultimo amore segreto di Adriana fa emergere una nuova pista: alla morte di Adriana i conti di SOS Balene erano in rosso.

Nel frattempo, dopo la vendita saltata, al pastificio gli operai protestano, ma Walter escogita una soluzione: quello che serve è un investitore. Intanto sui social scoppia la polemica riguardo la sparizione della raccolta fondi di SOS Balene.

Il tesoriere Stefano nega ogni irregolarità ma i sospetti di Milla ed Evelina su di lui non si sciolgono. Quando scopre che Zina ha lasciato il basket per la danza, Emanuele è furioso non solo con sua madre ma anche con Flaminia, al corrente del segreto. Nel mentre, in accademia si fa il nome di Ettore Congias, l'ex che ha spezzato il cuore di Evelina, come tutor per i progetti di fine anno e lei, seppur turbata, accetta di incontrarlo. Ma è in arrivo un'ulteriore sorpresa che riguarda Carlotta, la giovane e ormai ex compagna di Riccardo.

Il cast di Balene

Balene - Amiche per sempre. Una scena della serie

Non soltanto le due protagoniste, Veronica Pivetti nei panni di Evelina Maggi e Carla Signoris in quelli di Milla Cappiello, attorno a loro si muove un cast composto da volti già molto noti al pubblico delle fiction RAI.

A cominciare da Filippo Scicchitano, già visto in Lolita Lobosco, che interpreta qui Emanuele. Paolo Sassanelli è Walter Cappiello, Laura Adriani è Flaminia, Stefano Pesce interpreta Cesare Proietti.

Manuela Mandracchia è Adriana Spada, l'amica scomparsa, la piccola Vittoria Morizzo interpreta Zina, e troveremo anche Marina Occhionero, Cesare Bocci e Giorgio Tirabassi, rispettivamente nei panni di Carlotta, Ettore e Riccardo.