Ant-Man and the Wasp Quantumania: un affare di famiglia

Tre generazioni in un solo film per Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Come ha affrontato Peyton Reed la questione nel primo film della Fase 5 del MCU, dal 15 febbraio in sala, e soprattutto cosa prospetta il futuro della giovane Cassie Lang e il suo posto tra i Giovani Vendicatori?

Incredibile ma vero. Dopo la sofferta - anche a causa della pandemia - Fase 4 siamo entrati ufficialmente nella Fase 5 del Marvel Cinematic Universe con Ant-Man and the Wasp: Quantumania, terzo capitolo del franchise dedicato al supereroe delle formiche, promosso a suon di libro visto nel film e uscito per davvero su Amazon (Look Out for the Little Guy). Paul Rudd è nuovamente Scott Lang, il ladro diventato Avenger, e accanto a lui c'è sempre la Hope Van Dyne di Evangeline Lilly. Se Ant-Man and the Wasp si concentrava sulla generazione precedente che aveva creato l'Uomo Formica e la Vespa, Hank Pym (Michael Douglas) e Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer), questo terzo capitolo oltre a raccontare cos'è davvero successo nei trent'anni di prigionia di quest'ultima nel Regno Quantico parla della nuova generazione di supereroi, rappresentata dalla Cassie Lang di Kathryn Newton. Qual è il suo ruolo nel film e quale potrebbe essere nel futuro del MCU tra i Giovani Vendicatori?

Stature

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, una scena

Una delle idee funzionali di Kevin Feige e soci è stata utilizzare il blip causato dallo schiocco delle dita di Thanos per far passare cinque anni nella vita di molti personaggi. Tra questi, la figlia di Scott Lang che abbiamo conosciuto bambina nei primi due film e già in Avengers: Endgame ritrovavamo adolescente (col volto di Emma Fuhrmann). Per il suo ritorno in Ant-Man and the Wasp: Quantumania, hanno preferito optare per un re-casting dato che il personaggio potrebbe avere un ruolo prominente nel futuro del Marvel Cinematic Universe e nella Saga del Multiverso. Kathryn Newton dà a Cassie una rappresentazione della Generazione Z un po' come accadeva nel recente Strange World della Disney. Non solo l'attenzione per l'aspetto ecologico della Terra, ma il voler aiutare chiunque ne abbia bisogno, non solo le persone e le storie con cui siamo direttamente coinvolti, e questo è motivo di scontro e confronto col padre Scott, che vorrebbe recuperare il tempo perduto in quei cinque anni, non avendola vista crescere.

Kathryn Newton: le 5 migliori interpretazioni della star di Ant-Man and The Wasp: Quantumania

Young Avengers Assembled?

Hawkeye: Hailee Steinfeld e Jeremy Renner

Ciò che si sta facendo fin dalla Fase 4 (e, se vogliamo appunto, fin da Endgame) è presentare in modo separato coloro che nei fumetti hanno formato il gruppo dei Giovani Vendicatori, che più che prendere l'eredità dagli Avengers classici avevano una propria guerra da combattere. Non solo Cassie Lang che in Ant-Man and the Wasp: Quantumania diventa Stature, ma anche la Kate Bishop di Hailee Steinfeld conosciuta nella serie dedicata a Hawkeye tratta dalla run di Fraction e Aja, che ha ricevuto arco e frecce dal Clint Barton di Jeremy Renner.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: Xochitl Gomez in una scena

In Doctor Strange nel Multiverso della Follia abbiamo conosciuto America Chavez (Xochitl Gomez), la ragazzina capace di viaggiare nel Multiverso. Un potere potenzialmente molto utile visto su cosa si concentrerà la nuova Saga: fermare il Big Villain presentato in questo film, Kang il Conquistatore (Jonathan Majors) insieme a tutte le sue varianti provenienti dalle altre variazioni del nostro mondo. Degli Young Avengers fumettistici fanno parte anche Tommy e Billy, alias Wiccan e Speed, il mago e il velocista, reicarnazioni dei due gemelli nati da Scarlet Witch e Visione, che abbiamo visto con vari interpreti - principalmente Julian Hilliard e Jett Klyne - prima in WandaVision e poi in Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, chi è Kang?

Il futuro è nella squadra?

L'intento di Kevin Feige e soci fin dal primo The Avengers è stato quello di riunire sul grande schermo gli Eroi più potenti della Terra, e un nuovo gruppo di giovani supereroi non farebbe eccezione. Nei fumetti Marvel ad un certo punto a fermare il Kang del presente/futuro ci pensa una sua variante più giovane, Iron Lad/Nate Richards (fratellastro di Reed Richards dei Fantastici 4, ed ecco che quel nuovo film in preparazione acquista ancora più significato). Destinato a diventare Kang il Conquistare, vuole provare ad auto-fermarsi e crea il gruppo dei Giovani Vendicatori insieme a Teddy Altman/Hulkling, figlio dell'eroe Kree Captain Marvel e della principessa Skrull Anelle, mutaforma con superforza e a Eli Bradley/Patriot, il cui costume richiama quello di Bucky Barnes, nipote del super soldato Isaiah Bradley. Il nome di battaglia di Teddy deriva semplicemente dalla somiglianza con Hulk ma nel finale di She-Hulk: Attorney at Law abbiamo intravisto un sedicente figlio (Wil Deusner) del supereroe verde interpretato da Mark Ruffalo. Che ci sia un qualche collegamento?

The Falcon and the Winter Soldier: Carl Lumbly in una foto

Isaiah Bradley è invece il Captain America nero che abbiamo conosciuto nel secondo episodio di The Falcon and the Winter Soldier interpretato da Carl Lumbly, accompagnato da un ragazzo (Elijah Richardson) che nei titoli di cosa viene indicato proprio come "Eli Bradley". Probabile un re-casting come accaduto per Cassie se il personaggio tornerà nell'universo condiviso cinematografico della Casa delle Idee, me le basi sono state gettate come tanti piccoli semi qui e lì. Alcuni Giovani Vendicatori li abbiamo già conosciuti nel MCU, altri come Iron Lad (e forse Hulkling) dobbiamo ancora scoprire che faccia avranno, ma la direzione intrapresa sembra davvero quella. Considerando soprattutto che il fil rouge della Fase 4, fin da quello Spider-Man: Far From Home strascico del post-Endgame, sembra essere il concetto di eredità generazionale. La Fase 5 si è aperta con un film che parla proprio di ben tre generazioni distinte di supereroi e del loro diverso approccio (segreti, amore, coraggio) ai problemi dell'universo. Sicuramente non è un caso.