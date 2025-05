Sarà che il suo personaggio è stato creato da Dave Filoni, allievo di George Lucas e tra i più grandi fan ed entusiasti di Star Wars al mondo, fatto sta che Rosario Dawson, interprete di Ahsoka, allieva di Anakin Skywalker, è carichissima di energia quando si tratta di parlare della serie. E l'affetto con il pubblico è reciproco: sono stati infatti proprio i fan a volerla vedere con in mano le spade laser dell'ex Jedi.

Rosario Dawson è Ahsoka

Quando l'artista BossLogic, nel 2017, disegnò una versione del personaggio con le fattezze dell'attrice, l'immagine fu talmente commentata e ricondivisa, da arrivare proprio sotto gli occhi di Filoni. E lui ebbe un'illuminazione: era perfetta. Otto anni dopo, siamo qui a parlare con una Dawson elettrizzata, che sa benissimo quanto i fan siano stati importanti: "Devo tutto a loro. Mi hanno scelta loro. E hanno anche reso possibile una seconda stagione: Ahsoka era stata concepita inizialmente come una miniserie autoconclusiva, invece la prossima settimana saremo di nuovo sul set".

L'annuncio dell'inizio delle riprese, programmate quindi per fine aprile 2025, è arrivato dal palco della Star Wars Celebration 2025 di Tokyo, dove è stata comunicata un'altra informazione fondamentale: Hayden Christensen, dopo il cameo nella prima stagione, tornerà anche in Ahsoka 2 nel ruolo di Anakin Skywalker. Rosario Dawson ci ha dato qualche anticipazione nella nostra intervista fatta a Tokyo.

Ahsoka 2: intervista a Rosario Dawson

L'attrice ama il personaggio di Ahsoka, soprattutto per il suo carattere: "Sono io stessa fan di questo personaggio: ha un gran carattere. L'abbiamo vista crescere e diventare, da adolescente coraggiosa, una leader incredibile. Anche se ha lasciato l'Ordine Jedi, ha sempre continuato a seguire la via della Forza".

"Per me rappresenta ciò che è davvero un Jedi. Non è egoista, ha abbracciato un percorso solitario, da ronin. Un percorso che mi colpisce molto: ha affrontato la paura e, nonostante la sua esperienza negativa con Anakin, ora è la maestra di Sabine. E non ha perso la speranza".

Il ritorno di Anakin Skywalker

Già, la speranza. Ahoska è stata scottata in modo indelebile dall'esperienza con il suo maestro, Anakin Skywalker, il prescelto, il Jedi che avrebbe dovuto riportare equilibrio nella Forza, e invece, cedendo al Lato Oscuro, è diventato uno dei villain più iconici di sempre: Darth Vader. Dopo una batosta del genere in molti non si sarebbero mai più ripresi. Invece Ahsoka ha reagito.

Hayden Christensen e Rosario Dawson alla Star Wars Celebration 2025

Per l'attrice è prova del suo carattere fortissimo: "La cosa che amo di più di Star Wars è proprio che nessuno è completamente definito da una singola azione. C'è sempre la possibilità di perdono, di crescita, di redenzione. Luke Skywalker l'ha fatto con suo padre, proprio quando nessuno pensava che Darth Vader si sarebbe potuto riscattare. Quindi, come esseri umani, avremo sempre speranza: perché ne abbiamo bisogno. È per questo che amiamo così tanto questi personaggi: perché sono sfumati, sono umani. Mostrano che le persone possono sorprenderci e prendere decisioni inaspettate. Star Wars ci dà speranza perché ci ricorda ciò di cui siamo capaci quando abbiamo a cuore qualcosa".

Con Anakin quindi non è finita: "Vedremo lati del loro rapporto che non abbiamo mai visto in live action. È bello perché con Hayden ci conosciamo da tantissimo tempo, da quando eravamo ragazzi e frequentavamo la stessa scuola di recitazione. È bellissimo ritrovarci sul set per esplorare questa relazione così piena di storia".

Il lavoro con le spade laser

Rosario Dawson era in grandissima forma alla Star Wars Celebration 2025: a una settimana dall'inizio del set aveva braccia molto toniche. È dovuto al grande allenamento a cui si è sottoposta per girare le scene di combattimento: lei interpreta un personaggio speciale, che combatte non con una, ma con ben due spade laser.

Rosario Dawson alla Star Wars Celebration 2025

Per riuscirci ha dovuto cambiare le proprie abitudini: "Una delle più grandi conquiste della mia vita è stato diventare ambidestra! Mi sono allenata molto ed è davvero difficile. Ormai ha influenzato la mia vita: non riesco a usare troppo la mano destra senza che la sinistra ne risenta. Qui in Giappone mi sono ritrovata a mangiare sushi tenendo le bacchette con la sinistra senza rendermene conto. Ho scoperto una seconda natura".