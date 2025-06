9-1-1 stagione 8: una morte che cambia la serie (per sempre)

Le morti eclatanti nella serialità hanno fatto la storia. Spesso per volontà degli interpreti di smarcarsi da un personaggio dopo molti anni e mettersi in gioco su altri ruoli. Altre volte per una necessità narrativa, tanto da parte degli autori quanto dei produttori. Ora alla lista possiamo aggiungere l'episodio numero 15 della stagione 8 di 9-1-1.

Una scena dell'episodio

La serie di Ryan Murphy sui pompieri di Los Angeles sembra non conoscere stanca, tanto da aver appena salutato lo spin-off Lone Star ed essere pronta ad accogliere Nashville nella prossima stagione televisiva. Analizziamo il perché di quanto accaduto nella puntata che lascerà a bocca spalancata gli spettatori. Mi raccomando, da qui in avanti attenzione agli spoier.

9-1-1 post mortem: perché è successo?

Angela Bassett è Athena Grant

Molti potrebbero pensare che la decisione di lasciare dopo otto anni lo show sia di Peter Krause, l'interprete del Capitano Bobby Nash della Caserma 118 fin dal primo episodio. Magari perché si era stancato del ruolo, nonostante non fosse nuovo alla lunga serialità (citiamo Six Feet Under e Parenthood nel suo curriculum). In realtà come ha confermato lo showrunner Tim Minear, la decisione è stata presa proprio nella writers room per rimescolare le carte in tavola. Una scelta capillare che avrà conseguenze su tutti i personaggi e che vedrà una celebrazione di Nash nella prossima puntata. Farlo a pochi episodi dalla fine e non nel finale permette di gettare le basi per la prossima stagione, già ordinata, evidentemente basata sull'elaborazione del lutto e lo conseguenze del PTSD.

L'addio del personaggio nella serie Disney+

Una sequenza al cardiopalma

Nell'episodio, intitolato Cavie da laboratorio (Lab Rats), la squadra è rimasta bloccata dentro un laboratorio da cui è fuggita una "scienziata pazza" Moira Blake (la guest star Bridget Regan) che ha sintetizzato un'unica dose di antidoto per il super ceppo della febbre emorragica di Crimea-Congo. Il suo obiettivo? Poter diventare il prossimo Premio Nobel che salva il mondo, subito dopo averlo infettato. Non solo: è sempre lei ad aver appiccato l'incendio al laboratorio. Bobby, dopo aver effettuato una toracotomia su Hen guidata da Chimney, deve assistere quest'ultimo aiutato da Ravi (che voleva lasciare il lavoro per l'eccessivo rischio di morte) dato che inizia a mostrare i sintomi del virus.

L'addio di Athena e Bobby in 9-1-1.

Dopo una corsa contro il tempo, la squadra aiutata all'esterno da Athena, Buck, Maddie, Karen e Tommy, riesce a recuperare la fiala e mantenere abbastanza a lungo in vita Chimney per iniettargli l'antidoto. Bobby si sacrifica poiché l'esplosione aveva forato la tuta, e quindi esposto al virus. Non aveva detto niente perché la dose sarebbe rimasta una sola e perché ha fatto ciò che sapeva fare meglio: il Capitano. Ha sacrificato la sua vita per quella dell'amico e collega e ha salutato tanto l'ex recluta a cui ha fatto da mentore, Buck, quanto la seconda moglie, Athena.

L'ultimo saluto: quali le conseguenze per i sopravvissuti?

Dovendo scegliere un personaggio da sacrificare, gli autori non hanno compiuto una decisione avventata. Fin dalla prima stagione, era chiaro come il personaggio di Bobby fosse quello più incline a dire addio a questo mondo poiché, come dice ad Athena nell'episodio, "Los Angeles è sempre stata la mia penitenza, almeno finché non hai accettato il mio invito a cena e ho ricominciato a vivere". Questo perché con l'ex problema di alcolismo aveva involontariamente causato la morte della propria famiglia ed era convinto di dover espiare questa colpa per sempre. Questo non solo segnerà il resto della vita di Athena, che con lui ne ha superate tante e già aveva concluso il primo matrimonio perché il primo marito si era scoperto gay.

I più colpiti dalla morte saranno Athena e Buck

Ma anche e soprattutto quella di Buck: la testa calda e l'eterno single del gruppo è maturato negli ultimi anni, dandosi da fare per far reintegrare Bobby come Capitano dopo che il posto era andato al baffuto Gerrard. Non sarà facile per lui perdere in un colpo solo il mentore e la figura paterna più di quella di sangue. Senza dimenticare Chimney e il suo dover vivere con il peso del sacrificio del proprio Capitano nei suoi confronti, proprio ora che diventerà nuovamente padre insieme a Maddie. "Cosa dovrei farne con questa vita che mi è stata data?"

La puntata successiva, The Last Alarm sarà dedicata al funerale di Bobby. Per l'occasione tornerà sicuramente Eddie, che aveva lasciato solo momentaneamente LA e lo show per stare vicino al figlio Christopher in Texas dai nonni; e forse anche l'ex di Buck, Tommy, già intravisto in questo episodio. Una cosa è certa: la serie non sarà più la stessa.