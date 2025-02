911 6 e 911: Lone Star 4 stasera su Rai 2, trama e cast degli episodi del 2 febbraio

Questa sera, domenica 2 febbraio, alle 21:20 su Rai 2, tornano gli episodi inediti di 9-1-1, ambientata a Los Angeles, e del suo spin-off 9-1-1: Lone Star, girata ad Austin, Texas. Entrambe le serie esplorano le esperienze intense e adrenaliniche dei primi soccorritori, impegnati a fronteggiare le situazioni più drammatiche, sconvolgenti ed emozionanti.

9-1-1

La serie racconta le vicende degli operatori di emergenza di Los Angeles, tra cui vigili del fuoco, paramedici e poliziotti, impegnati ad affrontare situazioni estremamente pericolose e ricche di adrenalina. Ogni episodio intreccia interventi spettacolari e carichi di tensione con le vicende personali dei protagonisti, offrendo uno sguardo profondo sulle sfide del loro lavoro e della loro vita privata. Creata da Ryan Murphy, la serie unisce azione, emozione e storie umane di grande impatto.

Sinossi dell'episodio: L'amore è nell'aria

Athena e la sua squadra vengono chiamati a intervenire per un'emergenza quando una proposta di matrimonio culmina in tragedia a causa di una rapina in un istituto di credito. Mentre Athena conforta una persona colpita dal dramma raccontandole il suo dolore, Maddie decide di agire con determinazione e Buck si ritrova di fronte a un ospite inaspettato sulla soglia di casa.

Interpreti e personaggi

Angela Bassett : Athena Grant-Nash

: Athena Grant-Nash Peter Krause : Bobby Nash

: Bobby Nash Oliver Stark : Evan Buckley

: Evan Buckley Ryan Guzman : Eddie Diaz

: Eddie Diaz Jennifer Love Hewitt : Maddie Buckley

: Maddie Buckley Aisha Hinds : Hen Wilson

: Hen Wilson Kenneth Choi : Howard Han

: Howard Han Rockmond Dunbar : Michael Grant

: Michael Grant Corinne Massiah : May Grant

: May Grant Marcanthonee Jon Reis : Harry Grant

: Harry Grant Gavin McHugh: Christopher Diaz

Una scena dell'episodio Fuori controllo

9-1-1 Lone Star

Spin-off della celebre serie creata da Ryan Murphy, 9-1-1: Lone Star segue le vicende di un gruppo di soccorritori ad Austin, Texas. Protagonista è il Capitano Owen Strand, interpretato da Rob Lowe, un leader carismatico che guida la squadra di vigili del fuoco in missioni ad alto rischio, mentre affronta anche difficoltà personali. La serie mescola azione, dramma e intensi momenti emotivi, approfondendo temi come la resilienza e il valore del lavoro di squadra.

Sinossi dell'episodio: Fuori controllo

Quando il padre di Carlos tenta di convincerlo a entrare nei Rangers, tra loro nasce una profonda incomprensione che li allontana. Nel frattempo, Judd si trova a fare i conti con le proprie emozioni legate all'incidente che ha coinvolto Wyatt, cercando di elaborare ciò che è accaduto e affrontare le sue paure.

Interpreti e personaggi