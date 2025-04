9-1-1 episodio 8x09-10, recensione: la stagione degli addii

La midseason premiere dell'ottava stagione di 9-1-1 mette in pericolo la vita di uno dei protagonisti. Ma altri possibili addii sono dietro l'angolo. In streaming su Disney+.

9-1-1 ci ha abituato all'assurdità delle proprie missioni al limite della realtà che hanno fin dagli esordi caratterizzato la serie di Ryan Murphy, Brad Falchuk e Tim Minear (oramai quest'ultimo rimasto unico al timone della caserma dei pompieri di Los Angeles), rispetto agli altri procedurali simili anche perché moltiplicava i casi di puntata per accrescere al massimo la tensione narrativa.

La famiglia della 118

Spesso un membro del cast finisce sull'orlo del baratro per accrescere l'apprensione degli spettatori per il suo destino, soprattutto se è passata qualche annata e quindi sarebbe anche credibile che uscisse di scena in modo eclatante. La midseason premiere dell'ottava stagione, dal 24 aprile su Disney+ con appuntamento settimanale, prepara una seconda metà in cui nessuno è al sicuro e bisogna prepararsi a dover salutare più di qualcuno.

9-1-1 episodio 8x09-10: in linea con l'assassino

Ci eravamo lasciati con un midseason finale abbastanza innocuo con l'uscita di scena meta-epica della guest star interpretata da Callum Blue, ovvero Brad Torrance la star della serie sui vigili del fuoco a cui Bobby (Peter Krause) faceva da consulente e che nel frattempo aveva riottenuto il posto da Capitano della 118.

Maddie in pericolo?

La serie Disney+ torna al contrario con una doppia puntata decisamente infuocata. Maddie (Jennifer Love Hewitt) riceve una chiamata al centro per le emergenze del numero di telefono più famoso degli Stati Uniti da una persona con la voce contraffatta che sembra stia per fare del male a qualcuno: lo sviluppo di questa storia sarà davvero sorprendente e pieno di colpi di scena, andando a scavare ancora una volta nella psicologia danneggiata della centralinista ex vittima di violenza domestica. È incredibile come gli autori abbiano saputo sfruttare l'allontanamento richiesto dall'attrice al tempo della sua gravidanza inserendolo perfettamente nella storyline del personaggio, con una depressione post partum che può ripresentarsi sotto svariate forme anche in seguito.

Alta tensione

A provare ad aiutare nel difficile caso che coinvolge Maddie e l'altra persona all'altro capo del telefono ci pensa la guest star oramai abbonata alle serie Disney dopo Grey's Anatomy: Abigail Spencer nei panni della responsabile sezione persone scomparse Amber Breeburn. Un'interpretazione altrettanto magnetica (che potrebbe lasciare perplesso qualcuno) e che insieme alla sempre indomita Athena Grant di Angela Bassett forma un trio al femminile incredibile per questa storyline che ancora una volta - nella miglior tradizione recente dello show - abbraccia più episodi e avrà conseguenze non da poco su quelli che verranno.

Non l'unico destino in bilico per il cast storico di 9-1-1: già nello scorso finale Eddie (Ryan Guzman) aveva espresso il desiderio di voler stare più vicino al figlio Christopher in Texas, e questo innesca la sindrome dell'abbandono di Buck (Oliver Stark): sulla loro bromance i fan si sono già espressi più volte, la non più recluta della 118 ha già perso vari punti di riferimento nella sua vita tra cui recentemente Tommy, ora si ripresentano questioni con la sorella ed è stato incaricato di essere il tutore legale di Chris nel caso a Diaz accadesse qualcosa.

Ancora una volta la famiglia lavorativa viene vista come secondo nucleo di affetti per chi rischia la vita ogni giorno sulle strade di Los Angeles (e non solo). Un preludio che anticipa altri colpi di scena sconvolgenti che arriveranno: ci saranno vari possibili addii da dare e kleenex da consumare: state preparati, psicologicamente ed emotivamente, e rimanete sintonizzati, ne riparleremo su queste pagine.