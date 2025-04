9-1-1 shock, membro del cast originale abbandona la serie dopo 8 stagioni: "Dire addio è dura"

In una serie come 9-1-1 nota per i suoi colpi di scena scioccanti, questo potrebbe essere il più grande.

Peter Krause, co-protagonista e produttore esecutivo della serie, ha detto addio alla serie drammatica di successo dopo otto stagioni nel ruolo del capitano della stazione 118 dei vigili del fuoco Robert "Bobby" Nash. ATTENZIONE: l'articolo contiene spoiler sull'ultimo episodio di 9-1-1 e sul destino dei personaggio della storia.

Il personaggio, infatti, muore in modo eroico nell'episodio andato in onda su ABC lo scorso 17 aprile, "Lab Rats". Krause ha affrontato il suo commiato dallo show in una lunga e sentita lettera ai fan. 9-1-1 proseguirà quindi la sua corsa senza il personaggio di Krause, dato che lo show è stato rinnovato dalla ABC per una nona stagione composta da 18 episodi.

La lettera di addio di Peter Krause ai suoi fan

9-1-1: Peter Krause in una foto della serie

"È stato un onore interpretare il Capitano Bobby Nash. Nell'ottobre 2017, attraverso di lui, abbiamo iniziato ad affrontare temi come il dolore, il senso di colpa, la rabbia e la dipendenza, esplorando al contempo il suo rapporto con un potere superiore, il perdono e la grazia [...]

911

Ho sentito che molti fan sono sconvolti da questa perdita e hanno il diritto di esserlo. È una perdita. Detto questo, è stata più di una scelta creativa audace in uno show audace. Bobby Nash è stato scritto per il sacrificio ed è stato costruito per questo. I primi soccorritori rischiano la vita sul lavoro perché altri possano vedere un altro giorno. Il suo arco narrativo li onora. Noi di 9-1-1 rendiamo omaggio a tutti gli incredibili uomini e donne che svolgono questi lavori pericolosi e si impegnano per tenerci al sicuro.

Mi mancherà tutta la mia famiglia di 9-1-1. La nostra incredibile troupe, la cui eccellenza professionale non è seconda a nessuno. Tutti gli sceneggiatori che continuano a tirare fuori conigli dai cappelli. Tutti i registi che hanno lo stesso compito. Tutti gli incredibili ospiti del cast nel corso degli anni, così come Jennifer Love Hewitt e il cast del call center. Mi mancherà la mia partner, Angela Bassett. La sua forza e la sua dolcezza, e noi che ci teniamo per mano. Ci siamo separati troppo presto. Con tanto amore. Tim Minear e Brad Buecker, siete stati i miei pilastri e siete due dei migliori del settore. Mi mancherete entrambi [...] Questa è stata un'avventura folle. Vi ringrazio tutti, con tutto il cuore".