10 fiction investigative su Mediaset Infinity tra crime e misteri, da Vanina a Rosy Abate

Indagini e casi di cronaca, ma anche drammi personali, segreti familiari e protagonisti con caratteristiche spesso fuori dal comune. Se sono questi gli elementi che una serie tv deve possedere per catturare la vostra attenzione, allora Mediaset Infinity è la piattaforma giusta su cui cercare.

Parliamo infatti di tutte quelle fiction investigative che hanno progressivamente spostato il genere dal procedural classico, puro verso forme ibride che mescolano psicologia, relazioni e identità. Ogni racconto interpreta l'indagine in modo diverso, creando un panorama narrativo vario e adatto a pubblici differenti.

Dall'azione di Rosy Abate - La serie alla commedia di Viola come il mare, dalle sfumature thriller Le onde del passato al noir de Il Silenzio dell'Acqua. Queste fiction mescolano generi e suggestioni ma puntano tutte allo stesso obiettivo: ristabilire verità e giustizia. E naturalmente affascinare il pubblico.

Rosy Abate: la serie Mediaset tra mafia, vendetta e redenzione

Giulia Michelini è il volto di uno dei personaggi più iconici del crime targato Mediaset, appartenente all'universo di "Squadra Antimafia" e successivamente protagonista di una serie spin-off, Rosy Abate - La serie.

La trama segue Rosy, giovane donna segnata da un passato criminale alla ricerca continua di un equilibrio tra vendetta, maternità e possibilità di redenzione. Un percorso, anche narrativo del personaggio, non lineare, ma fatto di ritorni nel mondo criminale e tentativi di "fuga" mai completamente riusciti (e mai completamente convinti).

Giulia Michelini sostiene completamente la serie con una performance centrale, mentre i personaggi secondari servono a riattivare conflitti emotivi e criminali. La forza della serie sta proprio nella costruzione di un'anti-eroina instabile, che non va mai inconto a una vera trasformazione definitiva.

Rosy Abate è perfetta se amate i crime intensi, i personaggi moralmente complessi e le storie di redenzione impossibile. Funziona per chi cerca una narrazione più emotiva, con una continuità marcata non solo tra le sue due stagioni, ma con richiami anche alla serie madre.

Vanina - Un vicequestore a Catania: amori, omicidi e segreti dal passato

Su Canale 5 si è da poco conclusa la seconda stagione e, in attesa di conoscere il destino della serie (nella nostra intervista Giusy Buscemi era stata speranzosa sul rinnovo), vale la pena recuperare in streaming su Mediaset Infinity tutte le 8 puntate di questo poliziesco con una bella protagonista femminile.

La storia, tratta dai romanzi di Cristina Cassar Scalia, è quella della vicequestore Vanina Guarrasi (interpretata da Giusy Buscemi) che, nonostante una brillante carriera nell'antimafia, ha lasciato Palermo per non dover fare i conti con due spettri: l'amatissimo padre, ex poliziotto, ucciso in circostanze misterioso, e l'ex fidanzato Paolo, magistrato.

Trasferita alla Sezione Omicidi di Catania, Vanina guadagna presto la stima di una nuova squadra di poliziotti. Anche la vita personale, sempre messa in secondo piano, sembra tornare a fiorire, grazie all'affetto dei colleghi ma soprattutto per le attenzioni di Manfredi (Corrado Fortuna), affascinante medico che riesce a smussare il carattere ruvido della Guarrasi. Ma Paolo (Giorgio Marchesi) non è mai stato dimenticato, e, quando Vanina meno se lo aspetta, il magistrato torna a fare capolino nella sua vita.

La situazione si fa ancor più complicata quando il nuovo incarico porta Vanina a scoprire verità rimaste nascoste e intrighi che si estendono fino a toccarla personalmente, in una Catania piena di tradizione e bellezza ma anche di equilibri segreti e misteri da rivelare.

Viola come il mare: emozioni e misteri nella serie con Francesca Chillemi

Viola come il mare 2: Francesca Chillemi in una scena

Liberamente ispirata al romanzo Conosci l'estate? della scrittrice Simona Tanzini, Viola come il mare mescola crime e introspezione emotiva attraverso la protagonista Viola, una giornalista, interpretata da Francesca Chillemi, affetta da sinestesia, un particolare fenomeno che le permette di percepire le emozioni come colori.

Questa particolare percezione risulta è molto utile a Viola quando, al fianco del bell'ispettore Francesco Demir (interpretato da Can Yaman per due stagioni), deve risolvere casi di cronaca nera mentre indaga anche sulle proprie origini familiari e sul padre mai conosciuto.

In Viola come il mare alla struttura investigativa pura si affianca la sottotrama romantica portata avanti dalla coppia di protagonisti, che ne definisce il tono decisamente più "emotivo". E non mancano le incursioni nella commedia, affidate soprattutto a Francesca Chillemi e al braccio destro di Demir, interpretato da Giovanni Nasta.

Rivelatasi un grande successo di ascolti, è ideale per chi cerca un crime leggero con forte componente emotiva e romantica. Su Mediaset Infinity sono disponibili le prime due stagioni, mentre la terza è attualmente in fase di produzione, con il bel Rodrigo Guirao Díaz chiamato a sostituire Can Yaman.

Squadra Antimafia - Palermo oggi: la serie simbolo del crime Mediaset

Claudio Gioè e Simona Cavallari in una scena della serie tv Squadra Antimafia - Palermo oggi

Squadra antimafia è certamente una delle fiction crime più rappresentative della serialità Mediaset, nonchè una delle più longeve, in onda dal 2009 al 2016 con le sue 8 stagioni (tutte disponibili sulla piattaforma streaming).

Costruita attorno al contrasto tra forze dell'ordine e organizzazioni mafiose, la trama segue le indagini di una squadra speciale impegnata a combattere il crimine organizzato a Palermo, con una narrazione che evolve nel tempo, tra indagini pericolose, vite sempre in bilico e tanti, tantissimi personaggi. Operazioni sotto copertura e scontri diretti con la malavita si alternano alle vicedende personali dei protagonisti, mantenendo la fiction sempre in equilibrio tra azione e dramma.

Simona Cavallari, Claudio Gioè, Giulia Michelini, Ninni Bruschetta, Greta Scarano, Marco Bocci e Francesco Mandelli sono solo alcuni dei nomi di un cast ampio e corale. La presenza di figure ambigue e moralmente complesse è uno degli elementi distintivi della serie, che non si limita a raccontare il bene contro il male, ma costruisce un sistema narrativo più sfumato.

Squadra Antimafia è ancora la visione ideale per chi cerca un crime più classico, strutturato su indagini, azione e conflitto tra Stato e criminalità organizzata.

Le onde del passato: un thriller psicologico tra traumi e segreti

Ancora una fiction tratta da un romanzo (Due sirene in un bicchiere della scrittrice Federica Brunini): è Le onde del passato, thriller psicologico che ruota attorno a un trauma riemerso dopo vent'anni. Anna e Tamara, interpretate da Anna Valle e Irene Ferri, sono due amiche inseparabili che si ritrovano coinvolte, ancora adolescenti, in un misterioso dramma.

Quello che, a distanza di anni, sembra un riavvicinamento si trasforma in un'indagine, emotiva e investigativa, su ciò che è realmente accaduto in quella notte di 20 anni fa.

La struttura narrativa ruota intorno a quegli eventi rimossi che tornano improvvisamente a condizionare il presente, imprimendo alla serie un'impronta più emotiva, con due protagoniste fortemente segnate che sono contemporaneamente vittime e indagate.

Con una stagione da 6 puntate, tutte disponibili su Mediaset Infinity, è perfetta per chi ama thriller psicologici lenti, basati su segreti e relazioni irrisolte.

Il silenzio dell'acqua: misteri e indagini in un noir sul mare

Il silenzio dell'acqua: i protagonisti sul set

Un piccolo borgo sul mare viene sconvolto dalla scomparsa di un'adolescente: è questo il fatto che dà inizio a un'indagine complessa. Il detective Andrea Baldini (Giorgio Pasotti) e la vicequestore Luisa Ferrari (Ambra Angiolini) saranno così chiamati a ricostruire una verità frammentata che, tra depistaggi, verità nascoste e relazioni segrete, coinvolgerà l'intera comunità.

Con una dinamica investigativa "duale", sospesa tra razionalità e un approccio più "intuitivo", Il silenzio dell'acqua fa di una comunità la parte attiva di un mistero, perchè quando ciascuno degli abitanti conosce e custodisce un frammento di quella storia, anche il crimine diventa un fatto collettivo.

Se amate i misteri in cui il colpevole non è immediatamente evidente e i crime corali, Il silenzio dell'acqua, con le sue due stagioni totali, saprà farvi buona compagnia.

Fosca Innocenti: il crime leggero delle indagini in provincia

Vanessa Incontrada è la protagonista di questa fiction investigativa che mescola poliziesco e commedia, ambientata in Toscana.

Dotata di un eccezionale olfatto che trasforma ogni odore percepito in un indizio, la vicequestore Fosca è una donna disinvolta che si muove, con una squadra quasi tutta al femminile, tra storie di provincia e relativi crimini piccoli e grandi.

Ciascuno degli 8 episodi totali (divisi in due stagioni) presenta un caso autoconclusivo, mantenendo una struttura procedurale semplice ma efficace.

Quealla di Fosca Innocenti è una dimensione "familiare" per il pubblico italiano, di una serie che punta certamente più sulla riconoscibilità e sulla ricorrenza di determinati schemi narrativi che sulla complessità. La fiction è infatti adatta a chi cerca un crime leggero ed episodico, con casi risolvibili nelle singole puntate, mentre a fare da collante c'è anche la trama romantica portata avanti dai personaggi di Vanessa Incontrada e Francesco Arca.

I Fratelli Corsaro: il giallo con Beppe Fiorello e Paolo Briguglia

I fratelli Corsaro: Giuseppe Fiorello e Paolo Briguglia in un episodi odella serie

I romanzi del giornalista e scrittore palermitano Salvo Toscano sono arrivati sullo schermo grazie a I Fratelli Corsaro, la ficiton con protagonisti Beppe Fiorello e Paolo Briguglia.

Fabrizio, giornalista di nera, e Roberto, avvocato penalista, sono i due fratelli del titolo che si ritrovano sempre a collaborare nelle indagini pur avendo metodi opposti. Impulsivo e libertino il primo, preciso e posato il secondo, danno vita a una dinamica familiare vivace (vero motore narrativo della serie) in una trama che intreccia casi criminali e conflitti personali.

Adatta a chi ama fiction investigative con dinamiche familiari forti e conflitti tra protagonisti, con le sue 4 puntate sarà la serie ideale non solo per chi cerca indagini dinamiche ma anche un crime da guardare in un pomeriggio.

Buongiorno, mamma!: segreti di una famiglia apparentemente come tante

Il cast di Buongiorno, Mamma!

Liberamente ispirata a una storia vera, questa fiction in 3 stagioni mescola drmmma familiare e mistero. Anche una famiglia apparentemente normale può nascondere segreti inconfessabili e verità occultate, che, emergendo progressivamente nel corso della storia, diventano il centro della narrazione.

La famiglia Borghi sembra una famiglia come tante, ma è attraversata da equilibri fragili. Anna (Maria Chiara Giannetta) e Guido (Raoul Bova) sono i genitori amorevoli di quattro figli - Francesca, Jacopo, Sole e il piccolo Michelino -, e cercano di mantenere un'apparente normalità nonostante le tensioni interne.

L'arrivo improvviso di Agata (Beatrice Arnera), una giovane donna misteriosa, rompe questo equilibrio e riporta a galla verità rimaste nascoste per anni. La sua presenza costringe ogni membro della famiglia a confrontarsi con il passato, tra ferite mai cicatrizzate e legami che vengono messi alla prova, trasformando una quotidianità solo in apparenza stabile in un percorso di rivelazione e cambiamento.

Un crime decisamente più psicologico che investigativo, adatto a chi ama i grandi drammi familiari, e preferisce segreti e relazioni rispetto all'indagine pura.

Masantonio - Sezione scomparsi: un detective fuori dagli schemi

Questa miniserie in 5 puntate segue l'investigatore Elio Masantonio, interpretato da Alessandro Preziosi, e la sua squadra, alla ricerca di persone scomparse. Il compito che gli viene affidato è uno: riportare tutti a casa, vivi o morti. E per farlo Elio utilizza metodi molto poco convenzionali.

Lui però è sempre il migliore nel ritrovare gli scomparsi, e questo perchè, anni prima, Masantonio è stato uno di loro.

Tra indagini e conflitti con le istituzioni, con un protagonista parecchio allergico alle norme imposte, Masantonio - Sezione scomparsi è ideale per chi cerca un crime più "ruvido" e poco convenzionale con un protagonista forte e decisamente imperfetto.