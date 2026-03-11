Vanina 2 torna stasera su Canale 5: le anticipazioni della seconda puntata

Dopo l'esordio (poco fortunato) della scorsa settimana, Vanina 2 torna stasera su Canale 5 in prima serata con un nuovo caso per la vicequestore di Catania interpretata da Giusy Buscemi.

Tornata al suo lavoro, dopo le minacce mafiose con cui si era conclusa la stagione precedente, per Vanina non ci sarà pace in questo secondo ciclo di episodi: la sua fedele squadra le sta addosso, nel tentativo di proteggerla, e la sua vita privata rischia di farsi affollata. Se Paolo sembrava una scelta quasi scontata, il dottor Manfredi tornerà prepotentemente nei pensieri della vicequestore.

Vanina 2: la trama completa della seoconda puntata, "Il talento del cappellano"

Il ritrovamento del cadavere di una donna in un vecchio hotel abbandonato dà l'avvio a una nuova indagine per Vanina. Il fatto insolito è che, quando la vicequestore arriva sul posto, del corpo non c'è più traccia. E se lo strambo custode che ha avvisato la polizia si fosse inventato tutto?

Un sesto senso dice a Vanina di tenere gli occhi aperti e infatti, quella notte, il cadavere di Azzurra Leonardi viene ritrovato accanto a quello di una seconda vittima, monsignor Antonio Murgo. Un assassino a piede libero e due vittime dalle vite specchiate, apparentemente prive di un legame tra loro. Per risolvere il caso, Vanina e la sua squadra dovranno indagare tra presente e passato, scorgendo ciò che potrebbe essere invisibile agli occhi.

Nel frattempo, Vanina dovrà combattere con la sua insonnia: le indagini su Salvatore Fratta hanno preso una piega inattesa che rischia di ribaltare la situazione tra lei e Paolo. Cercando di aiutarla, Manfredi riuscirà a trovare un nuovo spazio nella vita della vicequestore.

La seconda puntata della seconda stagione è tratta dal romanzo "Il talento del cappellano" di Cristina Cassar Scalia, edito da Giulio Einaudi editore.

Da quante puntate è composta la seconda stagione?

Come nella precedente, ci saranno 4 nuove puntate totali anche nella seconda stagione, della durata di circa 100 minuti ciascuna.

Il finale di stagione, dunque, salvo cambiamenti in palinsesto, dovrebbe andare in onda mercoledì 25 marzo in prima serata su Canale 5.

Vanina 2 è naturalmente disponibile in streaming anche su Mediaset Infinity, in contemporanea alla messa in onda TV oppure on demand. Sulla piattaforma è inoltre già disponibile tutta la prima stagione.