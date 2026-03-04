Vanina 2 da stasera su Canale 5: trama, cast, quante puntate ci sono nella nuova stagione

Stasera su Canale 5 torna in prima serata Giusy Buscemi in Vanina - Una vicequestore a Catania 2, nuova stagione della serie poliziesca tratta dai romanzi di Cristina Cassar Scalia.

Ancora casi da risolvere e traumi del passato con cui fare i conti per la detective siciliana, che non potrà però più sottrarsi alla domanda che tutti gli spettatori si fanno: chi sceglierà tra Paolo e Manfredi?

Vanina 2, la trama della prima puntata

Si intitola L'uomo del porto ed è tratta dal romanzo omonimo questa prima avventura della vicequestore nella nuova stagione. Vanina e Paolo sono di nuovo insieme, decisi a coronare il loro sogno d'amore, ma solo quando verrà catturato Salvatore Fratta. Costui è l'ultimo killer ancora libero del commando che uccise il padre della Guarrasi.

Mentre Paolo è a Palermo a dirigere le indagini, Vanina, suo malgrado, deve accettare la protezione di Spanò e dei 'carusi' che, dopo l'avvertimento mafioso, non la perdono di vista. Vanina chiede però a Lo Faro di indagare segretamente, perché sente che qualcosa di strano si nasconde dietro quella minaccia.

Intanto la squadra è alle prese con un nuovo caso: l'omicidio del professor Vincenzo La Barbera, paladino della lotta alla droga e per questo inviso ai clan. L'uomo frequentava la parrocchia di don Rosario Limoli ed era stato un mentore per Thomas Ruscica, un giovane dal passato difficile, ma coraggioso e deciso a cambiare la sua vita. L'intuito di Vanina la spinge a indagare nel passato del professore, funestato da una misteriosa tragedia.

Giusy Buscemi e il resto del cast

Nei panni della protagonista è tornata lei, Giusy Buscemi, che dovrà fare i conti ancora per molto tempo con la voracità e l'insonnia di Vanina se è vero che, come ci ha confidato durante l'intervista, fervono già i preparativi per la stagione 3.

Insieme a lei tornano i volti già conosciuti nella prima stagione Claudio Castrogiovanni, Corrado Fortuna (nei panni di Manfredi), Dajana Roncione, Orlando Cinque, Danilo Arena, Paola Giannini, Giulio Della Monica e Alessandro Lui. E tornerà naturalmente anche Giorgio Marchesi nei panni di Paolo Malfitano.

Da quante puntate è composta la seconda stagione?

Come nella precedente, ci saranno 4 nuove puntate totali anche nella seconda stagione, della durata di circa 100 minuti ciascuna.

Il finale di stagione, dunque, salvo cambiamenti in palinsesto, dovrebbe andare in onda mercoledì 25 marzo in prima serata su Canale 5.

Vanina 2 è naturalmente disponibile in streaming anche su Mediaset Infinity, in contemporanea alla messa in onda TV oppure on demand. Sulla piattaforma è inoltre già disponibile tutta la prima stagione.