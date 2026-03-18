Vanina 2 stasera in TV su Canale 5 con la terza puntata: Manfredi si riavvicina, Giuli disperata

Continua la corsa televisiva di Vanina - Un vicequestore a Catania 2, la nuova stagione della fiction con Giusy Buscemi ormai quasi giunta al termine. Quella che andrà in onda stasera su Canale 5 alle 21:50 circa sarà infatti la penultima puntata di stagione.
Niente paura, però: come l'attrice protagonista ha confermato a Movieplayer.it durante la recente intervista, si sta già lavorando alla stagione 3. A quanto pare, infatti, il finale della prossima settimana lascerà aperte molte trame, tra cui, immaginiamo, quelle che riguardano la vita sentimentale della vicequestore.
Vanina 2: le anticipazioni della terza puntata
Vanina prova a riprendere in mano la sua vita sentimentale e si riavvicina a Manfredi, il solo che riesca a darle tutta la leggerezza di cui ha bisogno. Ma la scoperta di un'altra donna che sembra troppo vicina a Paolo, scatena in lei sentimenti di gelosia inaspettatamente forti.
Giuli, intanto, è oppressa dai sensi di colpa perchè continua a tacere ad Adriano la verità sulla paternità della bambina che aspetta.
Intanto, durante la festa di Sant'Agata, in una carrozza viene trovato un uomo ucciso, in un lago di sangue. È Vasco Nocera (interpretato da Pietro Delle Piane), un ricco viveur conosciuto in tutta Catania.
Quando Vanina e la sua squadra aprono le indagini, l'unica pista plausibile sembra essere quella della sua giovane amante, Sergia Vannotta, che risulta irreperibile.
Il fiuto di Vanina però ancora una volta non sbaglia: capisce che quella dello spensierato uomo d'affari era solo una facciata dietro cui Vasco Nocera di nascondeva. Così la vicequestore comincia a scavare anche nel passato pieno di ombre della famiglia Nocera.
Da quante puntate è composta la seconda stagione?
Come nella precedente, ci sono 4 nuove puntate totali anche nella seconda stagione, della durata di circa 100 minuti ciascuna.
Il finale di stagione, dunque, salvo cambiamenti in palinsesto, dovrebbe andare in onda mercoledì prossimo, 25 marzo, in prima serata su Canale 5.
Vanina 2 è naturalmente disponibile in streaming anche su Mediaset Infinity, in contemporanea alla messa in onda TV oppure on demand. Sulla piattaforma è inoltre già disponibile tutta la prima stagione.