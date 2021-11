Da Spencer a Diabolik dei Manetti Bros: ecco il nuovo listino 01 Distribution

Diabolik: un primissimo piano di Luca Marinelli

I prossimi mesi di 01 Distribution sono ricchissimi di titoli che accontentano i gusti dello spettatore più esigente: dal crime al film biografico, dalla commedia al film drammatico e, per i più piccini, l'animazione. Tra i film più forti che arriveranno al cinema abbiamo Diabolik, dei Manetti Bros, I fratelli de Filippo, di Sergio Rubini, e l'attesissimo Spencer, il film di Pablo Larrain con Kristen Stewart che interpreta un personaggio iconico come Lady Diana. Volete saperne di più sulla nuova stagione cinematografica di 01 Distribution? Ecco i film in uscita nel 2022.

I biopic

Cominciamo da uno dei generi di maggior successo, di cui il listino 01 per il 2022 è veramente ricco: i biopic. Dal già citato Spencer, presentato alla Mostra del cinema di Venezia con una splendida Kristen Stewart nel ruolo di Lady Diana, a I fratelli De Filippo, diretto da Sergio Rubini, che racconta la storia di Peppino, Titina ed Eduardo, figli illegittimi del famoso drammaturgo Eduardo Scarpetta. Nei ruoli principali Domenico Pinelli, Anna Ferraioli Ravel e Mario Autore. Il primo sarà in sala dal 20 gennaio e il secondo per un'uscita evento il 13, 14 e 15 dicembre.

Spencer, la recensione: morte di una principessa, rinascita di una donna

Spencer: un primo piano di Kristen Stewart

Dal libro omonimo di Alberto Torregiani e Stefano Rabozzi, arriva poi il film di Fabio Resinaro Ero in guerra ma non lo sapevo, con Laura Chiatti, Francesco Montanari, Luca Guastini e Stefano Fregni: la storia è quella dell'attentato all'orefice Torregiani, che lasciò in sedia a rotelle suo figlio Alberto. Il film sarà in sala per un uscita evento il 24, 25 e 26 gennaio.

Le commedie italiane ed internazionali

Per chi al cinema cerca risate e leggerezza, il listino 01 Distribution offre un'ottima selezione di commedie: da La befana vien di notte 2 - Le origini a Il sesso degli angeli, di Leonardo Pieraccioni, C'era una volta il crimine, di Massimiliano Bruno e Bla Bla Baby, di Fausto Brizzi. La befana vien di notte 2 - che arriverà al cinema per le feste, il 30 dicembre - è diretto da Paola Randi e vanta un cast di star italiane che comprende Monica Bellucci, Alessandro Haber, Corrado Guzzanti e Fabio De Luigi. In questo nuovo capitolo della storia veniamo trasportati nel passato, nel XVIII secolo, e seguiamo le (dis)avventure di una ragazzina di strada, Paola, che insieme alla potentissima maga Dolores, interpretata da Monica Bellucci, rivoluzionerà la sua vita.

Il sesso degli angeli, al cinema il 10 febbraio, è invece il film di Leonardo Pieraccioni, incentrato sul suo personaggio, Don Simone, un prete di frontiera che da messa in una piccola cappella in difficoltà. Un giorno, per una serie di coincidenze, Don Simone si ritroverà ad essere il nuovo proprietario un bordello: cosa deciderà di fare? Il film di Massimiliano Bruno, C'era una volta il crimine, è invece il terzo capitolo della saga di viaggi nel tempo inaugurata con Non ci resta che il crimine. Nel cast troviamo, come sempre, Marco Giallini, Gianmarco Tognazzi, Massimiliano Bruno, ed Edoardo Leo, ma anche volti nuovi come Giampaolo Morelli e Carolina Crescentini. Il film sarà in sala il 10 marzo. Infine Bla Bla Baby è la commedia di Fausto Brizzi, al cinema dal 14 aprile, che racconta la storia di un gruppo di poppanti dolci e apparentemente innocui, ma che sotto il loro tenero aspetto aspetto nascondo un animo da terribili combinaguai. Nel cast Alessandro Preziosi, Matilde Gioli, Maria Di Biase, Chiara Noschese, Cristiano Caccamo e Nicolas Vaporidis.

Il crime e le Spy story

Tra i film più attesi dell'anno troviamo poi Diabolik, dei Manetti Bros, che arriverà finalmente in sala dal 16 dicembre con un cast d'eccezione composto da Luca Marinelli, Miriam Leone e Valerio Mastandrea. La storia è quella del celebre ladro nato nel fumetto di Angela e Luciana Giussani, ed è incentrata sul primo incontro tra Diabolik e la sua compagna e complice Eva Kant.

Diabolik: Miriam Leone in una scena

Dal 24 marzo per 01 Distribution arriva anche 355, la nuova spy story diretta da Simon Kinberg con Diane Kruger, Penelope Cruz, Jessica Chastain e Lupita Nyong'o. Nel film le attrici sono i migliori agenti segreti donne del mondo, impegnate in una missione dalla quale dipende la sorte del pianeta.

Avventura, drammatico e Sci-Fi

Il lupo e il leone, al cinema dal 13 gennaio, è il film perfetto per tutta la famiglia: la protagonista di questa storia è Alma, una ragazza che, dopo essere tornata nella casa della sua infanzia su un'isola remota del Canada, si imbatte in un cucciolo di leone e in una di lupo. Alma deciderà di salvarli e crescerli, instaurando con loro un'amicizia che le cambierà la vita.

Moonfall: Halle Berry e Patrick Wilson in una foto del film

Il 17 febbraio uscirà Leonora Addio, un dramma surreale dal racconto di Luigi Pirandello. Il 24 arriverà invece, Luce - accendi il tuo coraggio, un film d'animazione che racconta la storia di una ragazza adolescente che sogna di diventare vigile del fuoco. Il 17 marzo, infine, troveremo in sala il nuovo film di Roland Emmerich, Moonfall, con Halle Berry e Patrick Wilson, un film apocalittico che mostra che cosa accadrebbe alla terra se la luna perdesse la sua orbita.

Il listino 01 Distribution