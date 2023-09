ZUCCHERO - Sugar Fornaciari: il cantautore si racconta nel trailer del documentario

Il docufilm sarà presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2023.

Adler Entertainment ha diffuso in streaming ZUCCHERO - Sugar Fornaciari, docufilm diretto da Valentina Zanella e Giangiacomo De Stefano che sarà presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma prima di essere distribuito nelle sale come evento speciale il 23, 24 e 25 ottobre.

Il film documentario racconta Zucchero attraverso le sue parole e quelle di colleghi e amici come Bono, Sting, Brian May, Paul Young, Andrea Bocelli, Salmo, Francesco Guccini, Francesco De Gregori, Roberto Baggio, Jack Savoretti, Don Was, Randy Jackson e Corrado Rustici.

Un viaggio dell'anima che, grazie a immagini provenienti dagli archivi privati di Zucchero e dal "World Wild Tour", il suo ultimo e trionfale tour mondiale, va oltre il ritratto di un musicista di successo arrivando fin dentro i dubbi e le fragilità dell'uomo.

