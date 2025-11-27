Zootropolis 2, il regista anticipa un nuovo film Disney dal linguaggio visivo completamente "diverso"

Il regista di Zootropolis 2, Jared Bush, anticipa che il film originale Disney previsto per il 2028 adotterà uno stile mai sperimentato dallo studio. Niente esseri umani, possibili aperture ad altre estetiche e una riflessione sull'evoluzione dell'animazione contemporanea.

Un nuovo linguaggio visivo per il Disney del futuro

Nell'intervista rilasciata al New York Times, Jared Bush - regista di Zootropolis 2 e co-autore di Encanto - ha rivelato i primi indizi sul film originale che Disney Animation porterà in sala nel 2028. Il titolo è ancora avvolto dal silenzio, ma non lo è l'orientamento artistico che Bush ha descritto con toni inequivocabili.

Zootropolis 2: un'immagine tratta dal film

Rispondendo a una domanda sul calendario dei prossimi anni, il regista ha ricordato la sequenza dei progetti: Hexed nel 2026, Frozen 3 nel 2027 e poi un film totalmente nuovo l'anno successivo. Di questo ultimo progetto, Bush ha anticipato che presenterà uno stile "molto diverso da ciò che facciamo di solito" e soprattutto che "non è un mondo umano. È uno stile molto diverso da quello che realizziamo di solito."

L'idea di un'opera svincolata dal contesto umano lascia spazio a molte interpretazioni. Alla domanda se l'estetica potesse avvicinarsi all'animazione giapponese, Bush ha preferito non rispondere direttamente, pur ammettendo di riflettere "molto" sull'evoluzione degli stili artistici. Una dichiarazione breve ma rivelatrice: suggerisce un team creativo disposto a interrogarsi sulle possibilità del medium e sull'opportunità di confrontarsi con linguaggi che negli ultimi anni hanno ridefinito il campo dell'animazione globale.

Sebbene siano trascorsi quasi cento anni dal debutto di Biancaneve, l'idea che Disney possa rinnovare in modo netto la propria estetica ha un peso particolare oggi, in un'epoca in cui la distinzione tra cinema per famiglie e animazione d'autore è sempre più porosa. La volontà di sperimentare, anche solo per sottili allusioni, indica che lo studio intende dialogare con un panorama che ha accolto stili più audaci, contaminati, persino scomposti, capaci di parlare a generazioni abituate a un linguaggio visivo molto più vario rispetto al passato.

Il presente dello studio tra Zootropolis 2 e il ritorno dei grandi personaggi

Mentre l'attenzione verso il progetto del 2028 cresce, Disney sta celebrando l'uscita di Zootropolis 2, un sequel che riporta sullo schermo Judy Hopps e Nick Wilde, questa volta alle prese con le fragilità della loro stessa collaborazione.

Zootropolis 2: una sequenza del film

La sinossi ufficiale spiega che "dopo aver risolto il caso più importante nella storia di Zootropolis, gli agenti alle prime armi Judy Hopps e Nick Wilde scoprono che la loro intesa non è così granitica come pensavano quando il Capo Bogo ordina loro di partecipare al programma di consulenza Partners in Crisis. Ma non passa molto prima che la loro collaborazione venga messa a dura prova quando si ritrovano sulle tracce di un mistero legato all'arrivo di un serpente velenoso nella metropoli degli animali." Una premessa narrativa che intreccia indagine, dinamiche di coppia professionale e tensioni interne alla città-ecosistema che la saga ha trasformato in un simbolo.

Dietro la regia di Zootropolis 2 ci sono Jared Bush e Byron Howard, duo già responsabile di Encanto, mentre la produzione è affidata a Yvett Merino. Il film segna anche il ritorno di un cast vocale affollato e riconoscibile: Shakira come Gazelle, Idris Elba come Chief Bogo, Bonnie Hunt e Don Lake nei panni dei signori Hopps, Nate Torrence come Clawhauser, Jenny Slate come Bellwether, Alan Tudyk come Duke Weaselton, Maurice LaMarche come Mr. Big, Leah Latham come Fru Fru, Josh Dallas come Frantic Pig, Tommy Chong come Yax e Mark Smith come Officer McHorn.

Il presente dello studio si muove così tra continuità e rinnovamento: da un lato, il mondo stratificato di Zootropolis che torna in sala per approfondire i suoi protagonisti; dall'altro, un progetto ancora misterioso che promette di rompere gli schemi e forse aprire un nuovo capitolo estetico per Disney.