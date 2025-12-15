Zootropolis 2 supera il miliardo e diventa il maggior incasso del 2025 negli USA

Il sequel Disney vola a 12,7 milioni di euro in Italia e resta saldamente alla guida per la terza settimana consecutiva, in Cina diventa il secondo maggior incasso occidentale dopo Avengers: Endgame.

Disney ha di che brindare col successo stellare di Zootropolis 2, che continua a macinare record su record diventando ufficialmente il maggior incasso del 2025 in patria. Il sequel animato targato Walt Disney Animation Studios ha superato venerdì la soglia del miliardo di dollari al botteghino mondiale dopo soli 17 giorni dall'uscita. Quest'anno l'unico altro titolo a riuscite nell'impresa è stato un altro film Disney, il reboot live-action Lilo & Stitch.

Negli USA la scatenata pellicola che torna a raccontare le gesta della Detective Judy Hopps e del suo collega volpe Nick Wilde, costretti a collaborare all'interno del Dipartimento di Polizia di Zootropolis e a far fronte alla minaccia dell'arrivo in città del serpente a sonagli Gary DèSnake ha incassato altri 26,3 milioni sfiorando la soglia dei 260 milioni, mentre in Italia guida il box office con 1,5 milioni che la portano a una stellare di 12,7 milioni di euro.

I simpatici protagonisti di Zootropolis 2

Un successo globale per il sequel Disney

Secondo gli ultimi dati di Box Office Mojo, Zootropolis 2 ha incassato la strabiliante cifra di 1,136 miliardi di dollari al botteghino globale, trainato in modo significativo dal pubblico non americano, che ha regalato al sequel animato quasi 900 milioni di dollari finora. Di questi, poco più di 500 milioni provengono dalla Cina, dove il film è diventato il secondo miglior incasso occidentale dopo Avengers: Endgame.

La pellicola, che analizziamo nella nostra recensione di Zootropolis 2, ha riconquistato la vetta del botteghino dopo aver brevemente ceduto il primato a al sequel horror Blumhouse/Universal Five Nights at Freddy's 2, finito al secondo posto con un incasso rispettabile di 8,6 milioni che lo portano a superare il traguardo dei 95 milioni di incassi domestici e 174 milioni globali.

Posizioni invariate in Italia

In attesa dell'ondata dei film di Natale, il box office italiano continua a essere dominato da Zootropolis 2, tallonato da vicino dal film di Pio e Amedeo, altro campione di incassi di cui parliamo nella nostra recensione di Oi vita mia. Altri 1,1 milioni permettono al film di superare i 7 milioni complessivi. La sfida alle commedie natalizie è lanciata.

Da sottolineare, infine, il notevole risultato del documentario di Giuseppe Tornatore su Brunello Cucinelli, Brunello il visionario garbato, che a sorpresa ha debutto in quarta posizione arrivando a 971.000 euro nonostante una distribuzione in sole 191 sale, che gli ha fruttato un'ottima media per sala di 2.468 euro.