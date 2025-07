Zootropolis 2, Nick e Judy vanno in terapia nel trailer del sequel Disney

La Disney sta per tornare al cinema con il sequel del film vincitore dell'Oscar nel 2017, ma stavolta la posta in gioco è molto più alta

Nick e Judy tornano in azione nel trailer di Zootropolis 2, questa volta per risolvere il mistero che circonda i loro stili di comunicazione contrastanti.

Il sequel del film d'animazione Disney vincitore dell'Oscar nel 2017 ritrova la volpe astuta e la coniglietta entusiasta (doppiati rispettivamente da Jason Bateman e Ginnifer Goodwin) solo una settimana dopo che sono diventati partner a tutti gli effetti e le cose non stanno andando proprio come previsto. I due si sono ritrovati in qualche modo in una terapia di gruppo per coppie di poliziotti... che non si sopportano.

Nel filmato, si vede Judy che cerca con entusiasmo di spiegare all'adorabile quokka Dr. Fuzzby (Quinta Brunson) che lei e Nick vanno d'accordo e che in realtà non dovrebbero partecipare alla riunione. È allora, ovviamente, che Fuzzby fa notare a tutta la classe il nervosismo di Judy, che batte i piedi, e lo stile "insicuro" di Nick, lasciando la coppia a bocca aperta.

Zootropolis 2 ripeterà il successo del film originale?

Zootropolis: una delle prime immagini del film animato

La Disney ha annunciato il sequel durante una conferenza sui risultati finanziari nel 2023. Il film originale, che vedeva Nick e Judy unire le forze per trovare un gruppo di predatori scomparsi, è stato un grande successo, incassando oltre 1 miliardo di dollari al botteghino mondiale e dando vita a una serie spin-off intitolata Zootropolis+, uscita su Disney+ nel 2022.

Il sequel completa il cast con il ritorno delle star Idris Elba nel ruolo del capo Bogo e Shakira in quello della pop star Gazelle, oltre ai nuovi arrivati Quan, Brunson e Fortune Feimster nel ruolo di Nibbles il castoro.

Zootropolis 2 sbarcherà nelle sale di tutto il mondo il 26 novembre 2025. La pellicola dovrà in qualche modo risollevare le sorti dei prodotti animati in casa Disney dopo la pessima accoglienza ricevuta da Elio, l'ultimo film prodotto dallo studio con la Pixar. Vedremo se riuscirà a tornare ai livelli dell'ultimo classico d'animazione arrivato in sala, Oceania 2, capace di incassare oltre 1 miliardo.