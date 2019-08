Zombieland: Doppio colpo, Emma Stone e Woody Harrelson nel trailer italiano del sequel

Svelato lo spettacolare trailer italiano di Zombieland: Doppio colpo, sequel che vede il ritorno di Woody Harrelson ed Emma Stone.

Nel trailer di Zombieland 2 si vedono i protagonisti pronti a sparare ed entrare in azione, anticipando delle spettacolari sequenze d'azione e il loro arrivo alla Casa Bianca. I sopravvissuti, diventati una famiglia, si diverte e festeggia Natale insieme, oltre a fare delle nuove conoscenze mentre sono in viaggio. Little Rock scompare poi con un ragazzo di Berkeley.

Le ultime sequenze mostrano poi una divertente interazione quasi in stile "allucinazione".

Il film prodotto da Sony Pictures e diretto da Ruben Fleischer, recentemente dietro la macchina da presa del cinecomic Venom, e avrà nuovamente come protagonisti Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone e Abigail Breslin. Tra i nuovi interpreti ci saranno invece Zoey Deutch e Rosario Dawson.

La storia di Zombieland: Doppio colpo, in arrivo nei cinema USA dal 18 ottobre, è ambientata in un mondo in cui i cacciatori di zombie devono affrontare nuovi tipi di morti viventi che si sono evoluti rispetto al primo capitolo della storia, oltre a un gruppo di sopravvissuti tra gli esseri umani.

La sceneggiatura è stata firmata da Paul Wernick e Rhett Reese, già autori di Deadpool. Il film arriverà nei cinema nel mese di ottobre in occasione del decimo anniversario del debutto di Benvenuti a Zombieland che ha incassato 75 milioni di dollari, a fronte di un budget di soli 25.