Zombieland 3: il regista Ruben Fleischer svela quando potrebbe arrivare nelle sale

Il filmmaker, in una nuova intervista, ha rivelato i suoi progetti legati al franchise con star Emma Stone e Woody Harrelson.

Zombieland 3 potrebbe diventare realtà e il regista Ruben Fleischer ha svelando quando il nuovo sequel potrebbe debuttare nei cinema.

Il secondo capitolo della storia era arrivato nei cinema nel 2019, dieci anni dopo il primo film, e il progetto era di proporre la terza avventura nel 2029.

I progetti per Zombieland 3

Fleischer, parlando ai microfoni di Deadline, ha spiegato: "Spero che realizzeremo Zombieland 3 nel 2029. Stiamo iniziando a parlarne perché il primo è uscito nel 2009, e poi il secondo lo abbiamo realizzato nel 2019, e abbiamo in un certo senso lasciato tutti in sospeso dicendo 'Ci rivedremo tra 10 anni'".

Ruben ha quindi aggiunto: "Sta per arrivare e stiamo iniziando a provare a capire come procedere, quindi sto sperando che riusciremo a farlo".

Zombieland: Doppio colpo: una scena con Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Abigail Breslin, Emma Stone

Il filmmaker ha sottolineato che sta lavorando ad alcune cose e che bisognerà scoprire cosa realizzerà come prossimo progetto.

La realizzazione del sequel di Benvenuti a Zombieland sembra quindi essere ancora tra i progetti che il regista vuole realizzare e Fleischer sembra intenzionato a rispettare le tempistiche che aveva annunciato alcuni anni fa.

Il successo dei primi 2 film

La commedia horror ha avuto come star Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Emma Stone, e Abigail Breslin. Il primo capitolo ha incassato circa 102.4 milioni di dollari a fronte di un budget di soli 23.6 milioni.

Il sequel, Zombieland: Doppio colpo (di cui potete leggere la nostra recensione), pur avendo un budget stimato tra i 42 e i 48 milioni di dollari, ha comunque ottenuto degli incassi soddisfacenti per Sony Pictures, arrivando a circa quota 125.2 milioni di dollari.

Non resta quindi che attendere per scoprire se Fleischer riuscirà a raggiungere il suo obiettivo e regalare ai fan il terzo capitolo a distanza di 20 anni dal debutto della saga.